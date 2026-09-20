Κέβιν Πάντερ: «Ο Ματίας Λεσόρ είναι τρελός, τον αγαπώ – Μίλησα με τον Ομπράντοβιτς πριν μερικούς μήνες»

Ο Κέβιν Πάντερ, ο οποίος άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, παραχώρησε συνέντευξη στο «Mozzart Sport». Ο Αμερικανός με σερβικό διαβατήριο σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ, ενώ αποκάλυψε πως διατηρεί στενή επαφή τόσο με τον Γάλλο σέντερ όσο και με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον νέο του ρόλο ως αρχηγός των Καταλανών και την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του μετά τη νίκη επί της Βαλένθια στον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup.

Οι δηλώσεις για τον Ματίας Λεσόρ

Η συζήτηση με τον Κέβιν Πάντερ ξεκίνησε με τον Ματίας Λεσόρ και τη δήλωσή του ότι, αν κάποια στιγμή αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, θα ήθελε να επιστρέψει στην ομάδα του Βελιγραδίου. Ο Πάντερ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ο Ματίας είναι τρελός! Τον αγαπώ, πραγματικά τον αγαπώ».

Στη συνέχεια, ο Πάντερ ερωτήθηκε αν θα μπορούσε και ο ίδιος να φανταστεί στο μέλλον μία επιστροφή στην Παρτίζαν. Ο ίδιος απάντησε πως δεν γνωρίζει ακόμα, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Μπαρτσελόνα. «Είμαι εδώ, στην Μπαρτσελόνα, και θέλω να σέβομαι το μέρος στο οποίο βρίσκομαι. Αλλά, όπως είπα, ο Ματίας είναι υπέροχος», συμπλήρωσε.

Η επικοινωνία με παλιούς γνώριμους

Ο Κέβιν Πάντερ αποκάλυψε ότι συνεχίζει να έχει συχνή επικοινωνία με τον Ματίας Λεσόρ. Η σχέση τους παραμένει στενή, όπως και η επαφή του με τον πρώην προπονητή του στην Παρτίζαν, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Συγκεκριμένα, ο Πάντερ ανέφερε: «Με τον Ματίας μιλάω συνεχώς. Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησα πριν από μερικούς μήνες. Όλοι έχουμε πραγματικά εξαιρετική σχέση και είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα βρεθούμε ξανά στο παρκέ».

Ο ρόλος του αρχηγού στην Μπαρτσελόνα

Αναφερόμενος στον νέο του ρόλο ως αρχηγός στην Μπαρτσελόνα, ο Κέβιν Πάντερ εξέφρασε την έκπληξή του. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Όπως ακριβώς δεν το περίμενα και όταν ήμουν στην Παρτίζαν», δήλωσε. Ωστόσο, τόνισε ότι είναι μεγάλη τιμή, προσθέτοντας πως το συναίσθημα ήταν το ίδιο με αυτό που είχε στο Βελιγράδι όταν του προτάθηκε.

Ο Πάντερ απέφυγε τις συγκρίσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, αναφέροντας: «Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί σύλλογοι και ο καθένας έχει τον δικό του, μοναδικό τρόπο λειτουργίας. Δεν μου αρέσει να συγκρίνω προπονητές και περιβάλλοντα. Αποδέχομαι τα πράγματα όπως είναι και προχωράω». Καταλήγοντας, υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου του αρχηγού: «Καταλαβαίνω πολύ καλά πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του αρχηγού και τι σημαίνει να φοράς αυτό το σήμα».

Η εικόνα της Μπαρτσελόνα και οι στόχοι

Σχετικά με την αγωνιστική εικόνα της Μπαρτσελόνα, ο Κέβιν Πάντερ δήλωσε ότι νιώθει πολύ καλά. Η συνέντευξη δόθηκε μετά τη νίκη των Καταλανών επί της Βαλένθια στον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup. Ο βασικός στόχος της ομάδας ήταν να φέρει το τρόπαιο στη Βαρκελώνη στον τελικό.

Περιγράφοντας την αντίπαλη ομάδα, ο Πάντερ σημείωσε: «Η Βαλένθια είναι μία καλή, δυνατή ομάδα της EuroLeague, η οποία αυτή τη στιγμή ενσωματώνει νέους παίκτες και ψάχνει τη φόρμα της». Για την Μπαρτσελόνα, ανέφερε ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε αυτούς, αλλά η πολύ καλή χημεία από την αρχή βοήθησε στην επικράτηση. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι του στη σεζόν και ακόμα μπαίνει σε αγωνιστικό ρυθμό. Τέλος, ο Πάντερ αναφέρθηκε στην έναρξη της EuroLeague την επόμενη εβδομάδα ως μια νέα πρόκληση, με το μυαλό της ομάδας να είναι, εκείνη τη στιγμή, αποκλειστικά στον τελικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta