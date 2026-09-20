Η συζήτηση για το ChatGPT και η αξία της γνώσης στην εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια, ο Σεπτέμβριος συνοδεύεται από μια νέα συζήτηση που ξεκινάει με τη φράση «Εμείς τελειώσαμε τη σχολή χωρίς ChatGPT». Αυτή η έκφραση, είτε λέγεται σοβαρά είτε ως αστείο, έχει αποκτήσει τη μορφή meme, θυμίζοντας τη σύγχρονη εκδοχή του «όταν ήμουν στην ηλικία σου περπατούσα τόση για να πάω σχολείο». Πίσω από το χιούμορ, κρύβεται ένα ενδιαφέρον ερώτημα σχετικά με την αξία της γνώσης όταν αυτή αποκτήθηκε χωρίς τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η νέα πραγματικότητα στην εκπαίδευση

Ένας μαθητής ή φοιτητής σήμερα μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να ζητήσει από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να λύσει μια άσκηση, να εξηγήσει μια θεωρία ή ακόμα και να συντάξει μια ολόκληρη εργασία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου απαιτούνταν ώρες αναζήτησης σε βιβλία, σημειώσεις και διάφορες πηγές. Σήμερα, μια ολοκληρωμένη και πειστική απάντηση μπορεί να εμφανιστεί άμεσα στην οθόνη, υποδηλώνοντας ότι η προηγούμενη γενιά κοπίαζε περισσότερο για την απόκτηση της πληροφορίας.

Από την κατοχή στην αξιολόγηση της πληροφορίας

Ωστόσο, το γεγονός ότι κάτι απαιτούσε περισσότερο χρόνο στο παρελθόν, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι απαιτούσε και βαθύτερη σκέψη. Αυτή είναι ίσως η πραγματική αλλαγή που συντελείται στην εκπαίδευση. Για δεκαετίες, μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας βασίστηκε στην πρόσβαση και στην κατοχή της πληροφορίας, με τους μαθητές να πρέπει να γνωρίζουν τύπους, ορισμούς, ημερομηνίες και μεθόδους. Αυτό είχε νόημα σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία ήταν δυσκολότερο να βρεθεί.

Σήμερα, η πληροφορία βρίσκεται παντού, και επιπλέον υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να τη συγκρίνουν, να τη συνοψίσουν, να την οργανώσουν και να τη μετατρέψουν σε κάτι χρήσιμο. Καθώς η απάντηση γίνεται εύκολα προσβάσιμη, η αξία μεταφέρεται αλλού. Δεν αρκεί πλέον να μπορεί κανείς να λάβει μια απάντηση ή να δημιουργήσει ένα κείμενο, ούτε καν να γνωρίζει κάθε πληροφορία απ’ έξω. Το σημαντικό είναι να κατανοεί ποια πληροφορία χρειάζεται, πού θα τη βρει, πώς θα την αξιολογήσει και τι θα κάνει με αυτή.

Η διαχρονική αξία της γνώσης

Αυτό δεν σημαίνει ότι η γνώση χάνει την αξία της. Αντίθετα, σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Για να αντιληφθεί κανείς ότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθος, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση. Για να θέσει μια πραγματικά καλή ερώτηση, πρέπει πρώτα να έχει κατανοήσει το πρόβλημα. Η αξιολόγηση μιας απάντησης απαιτεί κρίση, ενώ η σωστή χρήση ενός ισχυρού εργαλείου προϋποθέτει τη γνώση των ορίων του.

Εάν η τεχνητή νοημοσύνη μετατραπεί σε ένα νέο «λυσάρι», τότε το αποτέλεσμα θα είναι απλώς μια πιο αποτελεσματική αντιγραφή. Η διαφορά έγκειται στον τρόπο χρήσης του εργαλείου: αν χρησιμοποιήθηκε για να αποφευχθεί η σκέψη ή για να την κάνει βαθύτερη. Εδώ βρίσκεται και μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, αυτή της προσοχής του μαθητή.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr