Αλλαγές στα γκισέ των τραπεζών: Περιορισμοί σε ωράριο και ποσά συναλλαγών

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των φυσικών συναλλαγών φέρνουν οι τράπεζες στα καταστήματά τους, καθώς η πλειονότητα των συστημικών ιδρυμάτων εφαρμόζει πλέον συγκεκριμένα φίλτρα πρόσβασης στα ταμεία. Αυτό επηρεάζει την καθημερινότητα των συναλλασσόμενων, οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Νέοι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές

Τρεις από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες έχουν ήδη εισαγάγει περιορισμούς που αφορούν είτε το εύρος των ωρών κατά τις οποίες παρέχονται ταμειακές υπηρεσίες είτε τα ελάχιστα ποσά συναλλαγής. Οι αλλαγές αυτές σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τις συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα.

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα ακολουθεί τη δική του πολιτική όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Ωστόσο, η γενικότερη τάση είναι κοινή και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των τραπεζικών υπηρεσιών.

Μειωμένο ωράριο για εξυπηρέτηση με μετρητά

Ένας από τους πιο αισθητούς περιορισμούς αφορά την εξυπηρέτηση με μετρητά στα γκισέ των τραπεζών. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα αυτή περιορίζεται πλέον σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με μετρητά στο γκισέ μόνο από τις 08:00 έως τις 11:00 το πρωί.

Η στροφή στις ψηφιακές υπηρεσίες

Η βασική επιδίωξη πίσω από αυτές τις αλλαγές είναι η μεταφορά του μεγαλύτερου όγκου των καθημερινών εργασιών στα εναλλακτικά ψηφιακά δίκτυα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) και τα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ).

Τα ψηφιακά αυτά κανάλια παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες, τόσο εντός όσο και εκτός των τραπεζικών καταστημάτων, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτητα στις συναλλαγές.

Με πληροφορίες από: dnews.gr