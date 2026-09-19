Η πρακτική του oil pulling: Μια κουταλιά λάδι για τη στοματική υγεία

Μια πρακτική που έχει κερδίσει έδαφος στον κόσμο του wellness τα τελευταία χρόνια είναι το oil pulling, το οποίο συχνά συνδέεται με την έννοια του detox. Η μέθοδος αυτή, που περιλαμβάνει την κίνηση μιας κουταλιάς ελαίου μέσα στο στόμα, έχει βαθιές ρίζες στην παραδοσιακή ιατρική της Ινδίας, την Αγιουρβέδα.

Εκεί, η χρήση ελαίων για τη φροντίδα και τον καθαρισμό της στοματικής κοιλότητας αποτελεί μέρος μιας ιστορίας αιώνων. Παρόλο που σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορα έλαια, η βασική ιδέα παραμένει η ίδια: η μηχανική απομάκρυνση υπολειμμάτων και μικροβίων από το στόμα.

Οι ρίζες στην Αγιουρβέδα

Το oil pulling δεν είναι μια καινούργια πρακτική, καθώς οι ρίζες του εντοπίζονται στην Αγιουρβέδα, το παραδοσιακό σύστημα ιατρικής της Ινδίας. Στην Αγιουρβέδα, η χρήση ελαίων για τη φροντίδα και τον καθαρισμό της στοματικής κοιλότητας έχει ιστορία αιώνων, εντασσόμενη σε ένα ευρύτερο σύστημα καθημερινών πρακτικών καθαρισμού και ευεξίας.

Στην αγιουρβεδική παράδοση συναντώνται δύο σχετικές πρακτικές, γνωστές ως Gandusha και Kavala. Στην Gandusha, χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ποσότητα ελαίου ή άλλου υγρού, το οποίο παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο στόμα. Αντίθετα, στην Kavala, χρησιμοποιείται μικρότερη ποσότητα, η οποία κινείται μέσα στη στοματική κοιλότητα.

Η σύγχρονη πρακτική και η διαδικασία

Η σημερινή εκδοχή του oil pulling αποτελεί ουσιαστικά μια προσαρμογή αυτών των αρχαίων πρακτικών. Η διαδικασία είναι απλή: μια κουταλιά ελαίου μπαίνει στο στόμα και κινείται αργά ανάμεσα στα δόντια, γύρω από τα ούλα και σε ολόκληρη τη στοματική κοιλότητα.

Αυτή η κίνηση διαρκεί περίπου 10 έως 20 λεπτά. Μετά το πέρας του χρόνου, το λάδι απορρίπτεται και δεν καταπίνεται. Καθώς το ελαιόλαδο κινείται μέσα στο στόμα, αναμειγνύεται με το σάλιο και σταδιακά γαλακτωματοποιείται, αλλάζοντας την υφή του, η οποία γίνεται λεπτότερη, και συνήθως το χρώμα του πιο ανοιχτό.

Ο ρόλος των ελαίων και η δημοφιλής αντίληψη

Παραδοσιακά, ένα από τα έλαια που έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο στην Αγιουρβέδα είναι το σησαμέλαιο, ενώ σήμερα χρησιμοποιείται πολύ και το λάδι καρύδας. Ωστόσο, προτείνεται και μια πιο μεσογειακή εκδοχή με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, καθώς αυτό δεν αποτελεί απλώς μια πηγή λίπους, αλλά περιέχει μια σειρά βιοδραστικών συστατικών και κυρίως φαινολικών ενώσεων, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Η διαδικασία της γαλακτωματοποίησης του λαδιού μέσα στο στόμα έχει οδηγήσει στη δημοφιλή αντίληψη ότι το λάδι «τραβάει» από το στόμα βακτήρια, υπολείμματα και «τοξίνες». Στον σύγχρονο κόσμο του wellness, η έννοια αυτή μεταφράστηκε συχνά πολύ πιο απλοϊκά ως «απομάκρυνση τοξινών από τον οργανισμό».

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Το στόμα φιλοξενεί πράγματι ένα εξαιρετικά σύνθετο μικροβιακό οικοσύστημα, με εκατοντάδες είδη μικροοργανισμών. Η συνεχής κίνηση του λαδιού μπορεί να λειτουργήσει μηχανικά, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση υπολειμμάτων και μέρους του μικροβιακού φορτίου.

Μελέτες πάνω στο oil pulling έχουν δείξει ενδιαφέροντα αποτελέσματα σε ορισμένους δείκτες στοματικής υγείας. Αυτοί περιλαμβάνουν την οδοντική πλάκα, τον αριθμό ορισμένων βακτηρίων στο σάλιο και την κατάσταση των ούλων. Ωστόσο, τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι ακόμη αρκετά ισχυρά ώστε να θεωρείται θεραπευτική μέθοδος, αν και υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα.

Με πληροφορίες από: cookout.skai.gr