Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ και αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Γιώργος Μαθιόπουλος, προχώρησε σε νέες δηλώσεις σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο κ. Μαθιόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, περιέγραψε τη χρονική σειρά των διαδικασιών από την άφιξη του ΕΚΑΒ και μετά, τονίζοντας ότι οι διασώστες ακολούθησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Παράλληλα, απάντησε στις καταγγελίες που διατύπωσαν οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος του πληρώματος.

Οι καταγγελίες και η απάντηση του ΕΚΑΒ

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος αναφέρθηκε στις καταγγελίες που διατυπώθηκαν από τους δύο γιατρούς, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των διασωστών. Σύμφωνα με αυτές τις καταγγελίες, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι οι διασώστες δεν έκαναν Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ τόνισε με σαφήνεια ότι το πλήρωμα ακολούθησε από την πρώτη στιγμή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. «Μετά από μία εβδομάδα άρχισαν να κατηγορούν τους διασώστες οι κατηγορούμενοι ότι δεν έκαναν ΚΑΡΠΑ. Εμείς, βέβαια, τηρήσαμε το πρωτόκολλο από την αρχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έλλειψη ενημέρωσης για τις ιατρικές πράξεις

Ένα κεντρικό σημείο των δηλώσεων του κ. Μαθιόπουλου ήταν η έλλειψη πλήρους ενημέρωσης που είχαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατά την άφιξή τους στο ιατρείο. Όπως υποστήριξε, το πλήρωμα δεν είχε λάβει πληροφορίες ούτε για την κατάσταση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη ούτε για όσα είχαν προηγηθεί πριν από την άφιξή του.

«Δυστυχώς, δεν μας ενημέρωσαν ποιες ιατρικές πράξεις γίνονταν γενικότερα, ούτε ποιος ήταν ο ασθενής και τι είχε συμβεί», εξήγησε ο Γιώργος Μαθιόπουλος. Αυτό το γεγονός καθιστά τη χρονική σειρά των διαδικασιών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου «κλειδί» για τις έρευνες των αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Η άφιξη του ΕΚΑΒ και η ΚΑΡΠΑ

Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ περιέγραψε αναλυτικά τα βήματα που ακολούθησε το πλήρωμα από τη στιγμή που έφτασε στο ιατρείο και είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη αναίσθητο στο κρεβάτι. «Εμείς ξεκινήσαμε τον κύκλο της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που προβλέπεται», ανέφερε.

Δεδομένου ότι ο τραγουδιστής δεν επανήλθε μετά την εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ, οι διασώστες προχώρησαν στη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς». Ο κ. Μαθιόπουλος υπογράμμισε ότι οι ενέργειες του πληρώματος καταγράφονται λεπτομερώς στο δελτίο του ασθενοφόρου, το οποίο στη συνέχεια παραδίδεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του εκάστοτε νοσοκομείου.

Άγνωστες οι προηγούμενες ιατρικές ενέργειες

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι διασώστες γνώριζαν ότι είχε προηγηθεί ή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Γιώργος Μαθιόπουλος απάντησε αρνητικά. «Όχι, δεν το γνώριζαν», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την έλλειψη πληροφόρησης.

Το μόνο που ειπώθηκε στους διασώστες από μία γυναίκα, η οποία πιθανότατα ήταν η γιατρός, ήταν: «Εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί». Ωστόσο, οι συνάδελφοι του ΕΚΑΒ δεν γνώριζαν σε ποιο μηχάνημα αναφερόταν η γιατρός, γεγονός που υπογραμμίζει την απουσία σαφούς επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Η διαδικασία καταγραφής και διακομιδής ασθενών

Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ εξήγησε τη γενική διαδικασία που ακολουθείται σε όλα τα περιστατικά. «Σε όλα τα περιστατικά καταγράφουμε τι έχει συμβεί», δήλωσε. Ειδικά όταν παραλαμβάνεται ασθενής από ένα ιατρείο, προβλέπεται η ύπαρξη ιατρικού σημειώματος που παρέχουν οι γιατροί, εφόσον δεν συνοδεύουν οι ίδιοι τον ασθενή.

Στις επείγουσες περιπτώσεις, όπως διευκρίνισε ο κ. Μαθιόπουλος, οι γιατροί συνήθως συνοδεύουν τον ασθενή. Σκοπός αυτής της συνοδείας είναι να συνδράμουν μαζί με τον διασώστη, ώστε να υπάρξει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση του ανθρώπου κατά τη διάρκεια της διακομιδής προς το νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos