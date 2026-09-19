Η πιο οικονομική συσκευή θέρμανσης για τον χειμώνα

Καθώς η ακρίβεια σε όλους τους τομείς παραμένει ιδιαίτερα έντονη και τον φετινό χειμώνα, η σωστή επιλογή θέρμανσης αποκτά κρίσιμη σημασία για τα νοικοκυριά. Οι πρώτες εκτιμήσεις για το κόστος του επερχόμενου χειμώνα δημιουργούν ήδη προβληματισμό, καθώς οι τιμές των καυσίμων καθιστούν τις μετακινήσεις και το πετρέλαιο θέρμανσης ένα δυσβάσταχτο έξοδο. Παράλληλα, η έντονη μεταβλητότητα στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος από μήνα σε μήνα δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό, καθιστώντας επιτακτική την αναζήτηση έξυπνων και οικονομικών λύσεων θέρμανσης πριν την έλευση των πρώτων τσουχτερών κρύων.

Ο θερμοπομπός ως οικονομική λύση

Μέσα σε αυτό το αβέβαιο τοπίο, ο θερμοπομπός ξεχωρίζει ως μία από τις πιο δημοφιλείς, ευέλικτες και αξιόπιστες εναλλακτικές. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος απόκτησης και η ευκολία χρήσης, καθώς δεν απαιτεί κανένα κόστος εγκατάστασης ή μελέτης. Απλά μπαίνει κατευθείαν στην πρίζα και μπορεί να μετακινηθεί πολύ εύκολα, προσφέροντας τη δυνατότητα να τον τοποθετήσετε σε όποιο δωμάτιο επιθυμείτε.

Επιλογές και τιμές στην αγορά

Στην αγορά, οι επιλογές θερμοπομπών καλύπτουν όλα τα πορτοφόλια. Τα βασικά μοντέλα, με μηχανικό θερμοστάτη και ισχύ περίπου 1.500 με 2.000 Watt, ξεκινούν από 35 έως 60 ευρώ. Αυτά αποτελούν μια πολύ προσιτή λύση για περιστασιακή χρήση, φοιτητικά σπίτια ή εξοχικά.

Στη μεσαία κατηγορία, με τιμές που κυμαίνονται από 80 έως 160 ευρώ, βρίσκονται επώνυμες συσκευές. Αυτές διαθέτουν ηλεκτρονικό θερμοστάτη ακριβείας, ποιοτικότερη αντίσταση που δεν ξηραίνει την ατμόσφαιρα και καλαίσθητο σχεδιασμό. Για όσους αναζητούν προηγμένη τεχνολογία, τα premium μοντέλα κοστίζουν από 170 έως 280 ευρώ. Ενσωματώνουν ψηφιακές οθόνες, σύνδεση Wi-Fi για έλεγχο μέσω smartphone, αισθητήρες ανοιχτού παραθύρου και εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη, εξασφαλίζοντας σημαντική περαιτέρω εξοικονόμηση ρεύματος.

Πώς να επιλέξετε τον κατάλληλο

Η σωστή επιλογή ενός θερμοπομπού εξαρτάται πρωτίστως από το μέγεθος του δωματίου και την ποιότητα της μόνωσης του σπιτιού. Ο βασικός κανόνας υπολογισμού για τα ελληνικά δεδομένα είναι τα 100 Watt ανά τετραγωνικό μέτρο για ένα κανονικά μονωμένο δωμάτιο με τυπικό ύψος ταβανιού.

Εάν το σπίτι διαθέτει νέα κουφώματα και καλή θερμομόνωση, ένα μικρότερο σώμα των 1.000 Watt μπορεί να καλύψει άνετα ένα υπνοδωμάτιο 10 έως 12 τετραγωνικών μέτρων. Για χώρους 15 έως 18 τετραγωνικών, όπως ένα μέσο σαλόνι ή ένα μεγάλο δωμάτιο, ιδανική επιλογή είναι οι συσκευές των 1.500 με 2.000 Watt. Σε παλαιότερα κτίρια, όπου υπάρχουν μονά τζάμια, μεγάλες απώλειες θερμότητας ή ψηλά ταβάνια, ο συντελεστής ανεβαίνει στα 120 με 130 Watt ανά τετραγωνικό. Αυτό εξασφαλίζει ότι η συσκευή δεν θα εξαντλείται δουλεύοντας διαρκώς για να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr