Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη βόρεια Εύβοια, αισθητός σε Αττική και Αθήνα

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (18/09) σε θαλάσσια περιοχή της βόρειας Εύβοιας. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας.

Οι λεπτομέρειες της σεισμικής δόνησης

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, σε θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Ιστιαίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Σχετικά με το μέγεθος, η αρχική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έκανε λόγο για 4,2 Ρίχτερ. Ωστόσο, τόσο η αυτόματη λύση του ίδιου Ινστιτούτου όσο και το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο προσδιόρισαν το μέγεθος της δόνησης στα 4,3 Ρίχτερ.

Η αίσθηση σε Αττική και Αθήνα

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών, εκτός της Εύβοιας. Συγκεκριμένα, αναφορές κάνουν λόγο για αισθητή παρουσία του σεισμού σε πολλές περιοχές της Αττικής, με την Αθήνα να περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών.

Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορές που καταγράφηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Καθησυχαστικός εμφανίζεται στο CNN Greece ο Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, για τον σεισμό εντάσεως 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή της βόρειας Εύβοιας λίγο πριν τις δέκα σήμερα το πρωί (18/09).

Ο καθηγητής τόνισε η μετασεισμική εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται, ωστόσο όπως διευκρίνισε η συγκεκριμένη περιοχή δεν μας έχει συνηθίσει σε μεγαλύτερα μεγέθη σεισμικών δονήσεων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr, cnn.gr, ieidiseis.gr