Η στοχοποίηση του Παύλου Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή πριν τη δολοφονία

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Η υπόθεση της στοχοποίησης του Φύσσα, από τη Νίκαια μέχρι το «Ρεσάλτο» και το «Κοράλλι», δεν βασίστηκε σε ένα μόνο στοιχείο ή μαρτυρία.

Στις δύο δίκες που διεξήχθησαν, αναδείχθηκε ένα μωσαϊκό από καταθέσεις, τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και γεγονότα των προηγούμενων ημερών, τα οποία το δικαστήριο αξιολόγησε ως στοιχεία οργανωμένης και στοχευμένης επίθεσης.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:59:28, καταγράφηκε το ηχητικό 8866. Σε αυτή τη συνομιλία, ο Σωτήρης Δεβελέκος αναφέρθηκε στον Φύσσα, δηλώνοντας πως «ξέρω πολύ καλά ποιος ήταν και τι καπνό φούμαρε» και προσθέτοντας ότι ήταν «χωμένος βαθιά».

Την ίδια ημέρα, στο ηχητικό 14390, ο Νίκος Αποστόλου, ο οποίος θεωρείται στρατολόγος του Γιώργου Ρουπακιά, χρησιμοποίησε έναν υβριστικό χαρακτηρισμό για τον Παύλο Φύσσα. Ακολούθησε το ηχητικό 14399, όπου ακούστηκε η φράση: «τους ψάχναμε καιρό αυτούς, είναι αυτοί που έχουν το Ρεσάλτο». Στο ηχητικό 14426, η αναφορά έγινε ακόμα πιο συγκεκριμένη: «το ψάχναμε το μπαστάρδι τόσο καιρό». Τέλος, στο 14984, επανήλθε η αναφορά: «τους ψάχναμε πολύ καιρό αυτούς στο Κερατσίνι».

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, στις 11:59:28, μόλις λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, καταγράφεται το ηχητικό 8866. Ο Σωτήρης Δεβελέκος μιλά για τον Φύσσα και δηλώνει ότι «ξέρω πολύ καλά ποιος ήταν και τι καπνό φούμαρε», προσθέτοντας ότι ήταν «χωμένος βαθιά».

Την ίδια ημέρα, στο ηχητικό 14390, ο θεωρούμενος ως στρατολόγος του Γιώργου Ρουπακιά, Νίκος Αποστόλου αναφέρεται στον Φύσσα με υβριστικό χαρακτηρισμό. Ακολουθεί το 14399, όπου ακούγεται η φράση: «τους ψάχναμε καιρό αυτούς, είναι αυτοί που έχουν το Ρεσάλτο». Στο 14426 η αναφορά γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένη: «το ψάχναμε το μπαστάρδι τόσο καιρό». Και στο 14984 επανέρχεται η αναφορά: «τους ψάχναμε πολύ καιρό αυτούς στο Κερατσίνι».

Το αναρχικό στέκι Ρεσάλτο στο Κερατσίνι είναι ένας κρίσιμος γεωγραφικός κρίκος. Η φράση του Αποστόλου δεν αποδεικνύει από μόνη της τι ακριβώς συνέβη στις προηγούμενες «επισκέψεις». Καταγράφει όμως αναφορά σε επανειλημμένες μετακινήσεις και αναζήτηση προσώπων που συνδέονταν με τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Το στοιχείο αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή συνδυάστηκε στη δίκη με κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα για προηγούμενη συζήτηση σχετικά με τον Φύσσα.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι περίπου τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία, στα γραφεία της Νίκαιας, οι Γιάννης Καζαντζόγλου, Γιώργος Πατέλης, Γιώργος Τσακανίκας και Γιώργος Ρουπακιάς αναζητούσαν τον Φύσσα. Σύμφωνα με την κατάθεση, τον θεωρούσαν αναρχικό και αντιφασίστα και έλεγαν ότι «στοχοποιεί δικούς μας».

Στην αγόρευση της δικηγόρου της οικογένειας Φύσσα, Χρύσας Παπαδοπούλου, επισημάνθηκε ότι σε τηλεφωνικές συνομιλίες μέλη της Χρυσής Αυγής, μήνες πριν από τη δολοφονία, αναφέρονταν στον Φύσσα αποκαλώντας τον «αναρχοάπλυτο» (πρόκειται για το ηχητικό 14390 του Αποστόλου).

Η υπεράσπιση αρνήθηκε ότι υπήρχε προγενέστερη στοχοποίηση. Ο Πατέλης δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν ήταν στοχοποιημένος ο Φύσσας». Αλλά ήταν ξεκάθαρο, πλέον, πως αυτό μικρή σημασία είχε. Στην πραγματικότητα ο Παύλος Φύσσας ήταν καιρό πριν την μοιραία συνάντηση στο «Κοράλλι» στο δολοφονικό στόχαστρο της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Το «Ρεσάλτο» ως γεωγραφικός κρίκος

Το αναρχικό στέκι «Ρεσάλτο» στο Κερατσίνι αναδείχθηκε ως ένας κρίσιμος γεωγραφικός κρίκος στην υπόθεση. Η φράση του Αποστόλου, αν και δεν αποδεικνύει από μόνη της τι ακριβώς συνέβη στις προηγούμενες «επισκέψεις», καταγράφει αναφορά σε επανειλημμένες μετακινήσεις και αναζήτηση προσώπων που συνδέονταν με τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Μαρτυρίες και προηγούμενες αναζητήσεις

Το στοιχείο των τηλεφωνικών συνομιλιών απέκτησε μεγαλύτερη βαρύτητα στη δίκη, καθώς συνδυάστηκε με την κατάθεση ενός προστατευόμενου μάρτυρα. Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι περίπου τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία, στα γραφεία της Νίκαιας, οι Γιάννης Καζαντζόγλου, Γιώργος Πατέλης, Γιώργος Τσακανίκας και Γιώργος Ρουπακιάς αναζητούσαν τον Παύλο Φύσσα.

Σύμφωνα με την κατάθεση, οι συγκεκριμένοι τον θεωρούσαν αναρχικό και αντιφασίστα, και έλεγαν ότι «στοχοποιεί δικούς μας». Στην αγόρευση της δικηγόρου της οικογένειας Φύσσα, Χρύσας Παπαδοπούλου, επισημάνθηκε επίσης ότι σε τηλεφωνικές συνομιλίες, μήνες πριν από τη δολοφονία, μέλη της Χρυσής Αυγής αναφέρονταν στον Φύσσα αποκαλώντας τον «αναρχοάπλυτο», μια αναφορά που αντιστοιχεί στο ηχητικό 14390 του Αποστόλου.

Η άρνηση της υπεράσπισης και η πραγματικότητα

Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων αρνήθηκε ότι υπήρχε προγενέστερη στοχοποίηση του Παύλου Φύσσα. Ο Γιώργος Πατέλης δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν ήταν στοχοποιημένος ο Φύσσας».

Ωστόσο, όπως προέκυψε από τα στοιχεία, ο Παύλος Φύσσας βρισκόταν στο δολοφονικό στόχαστρο της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής πολύ καιρό πριν από τη μοιραία συνάντηση στο «Κοράλλι».

Με πληροφορίες από: reader.gr