Η καλύτερη πιτσαρία του κόσμου βρίσκεται στο Λονδίνο

Η νέα παγκόσμια κατάταξη 50 Top Pizza World 2026 ανέδειξε στην κορυφή την πιτσαρία Napoli on the Road, που βρίσκεται στο Λονδίνο. Πρόκειται για μια δημιουργία του Ιταλού pizzaiolo Michele Pascarella, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει διάσημες πιτσαρίες από όλο τον κόσμο. Η ανακοίνωση της διάκρισης έγινε στη Νάπολη, την πόλη που θεωρείται η γενέτειρα της πίτσας, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό στη νίκη.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της συγκεκριμένης παγκόσμιας κατάταξης, η κορυφή βρίσκεται εκτός Ιταλίας, και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Napoli on the Road κατάφερε να υπερκεράσει τόσο τη Νάπολη όσο και τη Νέα Υόρκη, πόλεις με ισχυρή παράδοση στην πίτσα.

Η παγκόσμια διάκριση

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης 50 Top Pizza World 2026 βρέθηκε η πιτσαρία Una Pizza Napoletana, η οποία εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Η πρώτη ιταλική πιτσαρία που εμφανίζεται στη λίστα είναι η Confine του Μιλάνου, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Αυτό το αποτέλεσμα υπογραμμίζει την παγκόσμια αναγνώριση του Napoli on the Road και του δημιουργού του.

Η πορεία του Michele Pascarella

Η ιστορία του Michele Pascarella και του Napoli on the Road είναι εξίσου αξιοσημείωτη με την πρόσφατη διάκριση. Ο Pascarella κατάγεται από τη Maddaloni, μια περιοχή κοντά στη Νάπολη, και μετακόμισε στη Βρετανία σε ηλικία 19 ετών. Το 2016 ξεκίνησε την επιχείρησή του με έναν πρωτότυπο τρόπο: χρησιμοποιώντας ένα τρίκυκλο Piaggio Ape, εξοπλισμένο με ξυλόφουρνο, περιόδευε σε αγορές παραγωγών και διάφορες εκδηλώσεις στο Λονδίνο.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2019, ο Pascarella άνοιξε το πρώτο του μόνιμο κατάστημα στο Chiswick. Ακολούθησαν δύο ακόμα σημεία, ένα στο Richmond και πιο πρόσφατα ένα στο Soho. Στο κατάστημα του Soho, ο Michele Pascarella δημιούργησε ένα ειδικό μενού γευσιγνωσίας πίτσας, εμπνευσμένο από τις παιδικές του αναμνήσεις και την ιταλική του καταγωγή.

Προηγούμενες επιτυχίες και η φιλοσοφία

Η φετινή παγκόσμια πρωτιά δεν αποτελεί μια ξαφνική επιτυχία, αλλά την κορύφωση μιας σταθερής πορείας. Ο Michele Pascarella είχε ήδη αναδειχθεί World Pizza Maker of the Year το 2023. Παράλληλα, το Napoli on the Road είχε κατακτήσει την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη της 50 Top Pizza για τρία συνεχόμενα χρόνια, από το 2024 έως το 2026.

Το Napoli on the Road παραμένει βαθιά συνδεδεμένο με τη ναπολιτάνικη παράδοση, αλλά δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή μιας κλασικής Margherita. Ανάμεσα στις δημιουργίες του Pascarella ξεχωρίζει η πίτσα «Ricordi d’Infanzia» (Παιδικές Αναμνήσεις), η οποία είναι εμπνευσμένη από τις παιδικές του αναμνήσεις και περιέχει αργομαγειρεμένο μοσχαρίσιο ragù, fondue από Parmigiano Reggiano DOP, επιπλέον Parmigiano και βασιλικό. Η ίδια πίτσα είχε αναδειχθεί «Pizza of the Year» στην ευρωπαϊκή διοργάνωση του 2025, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η ιταλική παράδοση μεταφέρθηκε, προσαρμόστηκε και τελικά διακρίθηκε σε ένα νέο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: documentonews.gr