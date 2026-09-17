Ο γιατρός που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης θα πέθαινε ούτως ή άλλως, θεωρώντας ότι ο ίδιος κρατείται άδικα στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός δήλωσε σε συγκρατούμενους του στις φυλακές Κορυδαλλού πως «ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα». Οι δηλώσεις αυτές προκαλούν έντονες αντιδράσεις, ενώ παράλληλα σημειώνονται εξελίξεις τόσο στην υπερασπιστική γραμμή του όσο και στην ευρύτερη έρευνα για την υπόθεση.

Οι δηλώσεις του γιατρού μέσα από τη φυλακή

Ο προφυλακισμένος γιατρός, σύμφωνα με το Star, φέρεται να μίλησε στους δύο αστυνομικούς συγκρατούμενούς του στην πτέρυγα ΣΤ των φυλακών Κορυδαλλού. Εκεί, φέρεται να είπε: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν τον είχα ασθενή, δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ».

Συνεχίζοντας, ο γιατρός φέρεται να πρόσθεσε ότι «ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα», υπονοώντας ότι ο θάνατος του καλλιτέχνη ήταν αναπόφευκτος ανεξαρτήτως της δικής του εμπλοκής.

Εξελίξεις στην υπερασπιστική γραμμή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τις επόμενες νομικές ενέργειες του δικηγόρου του γιατρού, ο οποίος εκπροσωπεί και τη σύζυγο του, η οποία επίσης έχει προφυλακιστεί. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι θα υποβληθεί προσφυγή κατά της κράτησης και για τους δύο.

Ωστόσο, το Star ανέφερε ότι τελικά θα γίνει προσφυγή μόνο για να αποφυλακιστεί ο γιατρός και όχι η σύζυγός του. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι το αίτημα θα στηριχθεί στη μαρτυρία ενός ασθενούς, ο οποίος υποστηρίζει ότι βρισκόταν μαζί με τον γιατρό, καθώς ο τελευταίος του έγραφε εξέταση κολονοσκόπησης.

Η κράτηση στις φυλακές Κορυδαλλού

Ο γιατρός μεταφέρθηκε στην πτέρυγα ΣΤ των φυλακών Κορυδαλλού, η οποία είναι γνωστή και ως VIP πτέρυγα. Εκεί κρατείται μαζί με δύο αστυνομικούς που κατηγορούνται για τη δολοφονία ενός 20χρονου στο Άργος τον περασμένο Ιούλιο.

Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Παράλληλα με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τους δύο γιατρούς που βρίσκονται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, θα αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη.

Επιπλέον, στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθούν και όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Στην περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η Αρχή αναμένεται να προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορούμενων και στη συνέχεια να αποστείλει το σχετικό πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr