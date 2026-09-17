Νέα στοιχεία για την υπόθεση Μαζωνάκη: Η σιωπή των γιατρών στο ΕΚΑΒ και το «βαφτισμένο» μηχάνημα στον ΙΣΑ

Νέα στοιχεία-φωτιά έχουν έρθει στο φως σχετικά με την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, τοποθετώντας τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση απέναντι στη Δικαιοσύνη. Τα επίσημα έγγραφα που συνέταξαν οι διασώστες καταγράφουν μια πλήρη άρνηση συνεργασίας από την πλευρά των ιατρών κατά την κρίσιμη στιγμή. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η δράση ενός ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς και οι μεθοδεύσεις που αφορούν τον τεχνολογικό του εξοπλισμό.

Η άρνηση συνεργασίας με το ΕΚΑΒ

Στο επίσημο πρωτόκολλο που συνέταξε το προσωπικό του ΕΚΑΒ, καταγράφεται ξεκάθαρα η άρνηση των γιατρών που βρίσκονταν στο σημείο να παράσχουν οποιοδήποτε στοιχειώδες ιατρικό ιστορικό για τον ασθενή. Επιπλέον, οι γιατροί αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του ασθενούς, γεγονός που υπογραμμίζεται ως μη βοηθητικό από τους διασώστες.

Η στάση αυτή, που χαρακτηρίζεται από την παντελή απουσία συνεργασίας και την άρνηση παροχής πληροφοριών την κρίσιμη εκείνη στιγμή, αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα της ποινικής δικογραφίας. Τα έγγραφα αυτά ενισχύουν τη θέση της Δικαιοσύνης στην εξέταση της υπόθεσης.

Τα ιατρικά ευρήματα της διακομιδής

Τα ιατρικά ευρήματα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διακομιδής από τους διασώστες περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση. Σύμφωνα με τις καταγραφές, ο ασθενής βρισκόταν ήδη χωρίς αναπνοή όταν έφτασε το ΕΚΑΒ. Αυτή η κατάσταση του ασθενούς αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Παράλληλα, οι διασώστες κατέγραψαν πως από τον θεράποντα ιατρό είχαν χορηγηθεί 2 mg αδρεναλίνης στον ασθενή. Η πληροφορία αυτή, σε συνδυασμό με την κατάσταση της υγείας του, εξετάζεται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές.

Το ιατρείο στο Κολωνάκι και ο εξοπλισμός

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και η δράση του ιατρείου που βρίσκεται στο Κολωνάκι, καθώς και οι μεθοδεύσεις που αφορούν τον τεχνολογικό του εξοπλισμό, ειδικότερα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με ένα τιμολόγιο αγοράς, το συγκεκριμένο μηχάνημα αποκτήθηκε στις 5 Ιουνίου 2026.

Η τιμή αγοράς του μηχανήματος ανέρχεται στα 29.000 ευρώ, ποσό το οποίο θεωρείται ύποπτα χαμηλό σε σχέση με την πραγματική εμπορική του αξία. Για τον λόγο αυτό, το μηχάνημα και η αξία του εξετάζονται ήδη από ειδικούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες της αγοράς του.

Η παραπλανητική επιστολή στον ΙΣΑ

Ένα από τα πλέον επιλήψιμα σημεία της υπόθεσης εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε η θεσμική «κάλυψη» της συσκευής πλασμαφαίρεσης. Ενάμιση μήνα μετά την αγορά του μηχανήματος, κατά την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ), η εμπλεκόμενη γιατρός απέστειλε μια επιστολή που κρίνεται ως παραπλανητική.

Στην επιστολή αυτή, το εξειδικευμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης «βαφτίστηκε» τεχνηέντως ως ένα απλό «αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας». Η συγκεκριμένη απόκρυψη των πραγματικών δυνατοτήτων και της φύσης του εξοπλισμού εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των ιατρικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνταν στον χώρο του ιατρείου.

Με πληροφορίες από: Reader