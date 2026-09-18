Η νέα σεζόν φέρνει ευκαιρίες για οργάνωση και νέα ξεκινήματα

Οι πρώτες εβδομάδες που ακολουθούν το καλοκαίρι φέρνουν μαζί τους μια ιδιαίτερη αίσθηση. Τα ημερολόγια και τα σημειωματάρια αρχίζουν να γεμίζουν ξανά με ραντεβού, εργασίες και υποχρεώσεις, καθώς το πρόγραμμα επανέρχεται στην καθημερινότητά μας. Η χαλαρή διάθεση των διακοπών δίνει σταδιακά τη θέση της στις σχολικές υποχρεώσεις, την εργασία, τις μετακινήσεις και διάφορες εκκρεμότητες που περιμένουν να τακτοποιηθούν.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα και η ευκαιρία για επανεκκίνηση

Μαζί με την πίεση των υποχρεώσεων και την επάνοδο στη ρουτίνα, συχνά εμφανίζεται και μια παράξενη, χαρούμενη διάθεση για επανεκκίνηση και νέα ξεκινήματα. Αυτή η περίοδος αποτελεί μια ευκαιρία για να βάλουμε σε τάξη όσα έχουν πραγματική σημασία στη ζωή μας.

Στο πλαίσιο αυτής της διάθεσης, πολλοί προχωρούν σε αγορές σχολικών ειδών, αναδιοργανώνουν το σπίτι τους, κλείνουν ιατρικά ραντεβού, ξεκινούν καινούργιες δραστηριότητες ή επιστρέφουν στο γυμναστήριο. Παράλληλα, διαμορφώνεται το οικογενειακό πρόγραμμα με στόχο η νέα περίοδος να είναι πιο οργανωμένη από την προηγούμενη.

Προτεραιότητες για μια οργανωμένη ζωή

Αυτή η περίοδος μπορεί να αποτελέσει μια καλή αφορμή για να ασχοληθούμε με ζητήματα που συχνά αναβάλλουμε για το μέλλον, παρόλο που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Τέτοια ζητήματα περιλαμβάνουν την υγεία μας, την οργάνωση του σπιτιού, τη συντήρηση του αυτοκινήτου, τη φροντίδα του κατοικιδίου μας, ακόμα και την ασφάλεια της ψηφιακής μας ζωής.

Η καθημερινότητα ενός ατόμου ή μιας οικογένειας χαρακτηρίζεται από πολλά διαφορετικά «μέτωπα» που απαιτούν προσοχή. Για ορισμένους, η υγεία μπορεί να αποτελεί την κύρια προτεραιότητα, ενώ για άλλους η κατοικία ή το αυτοκίνητο. Επιπλέον, όλο και περισσότερες ανάγκες συνδέονται πλέον με το διαδίκτυο ή την ουσιαστική φροντίδα των κατοικιδίων.

Το πρόγραμμα Eurolife+ για συνδυαστικές ασφαλίσεις

Σε αυτή τη φιλοσοφία της οργάνωσης και της κάλυψης σημαντικών αναγκών βασίζεται το πρόγραμμα Eurolife+ της Eurolife FFH. Πρόκειται για ένα σύστημα συνδυαστικών εκπτώσεων που δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να συνδυάζουν διαφορετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Μέσω αυτής της δυνατότητας, οι ασφαλισμένοι μπορούν να μειώνουν σταδιακά το συνολικό κόστος των ασφαλιστικών τους καλύψεων. Ειδικότερα, με το EurolifeSYN+ παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού ασφαλιστικών προϊόντων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προσφέροντας ευελιξία και οικονομία.

Αναλυτικές καλύψεις για την υγεία και το αυτοκίνητο

Για τον τομέα της υγείας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει νοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά προγράμματα. Αυτά καλύπτουν δαπάνες νοσηλείας, ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και προληπτικά check-up, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη φροντίδα.

Όσον αφορά το αυτοκίνητο, προβλέπονται διάφορες επιλογές κάλυψης. Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ζημιές, κλοπή, αστική ευθύνη και φροντίδα ατυχήματος σε 24ωρη βάση. Επιπρόσθετα, προσφέρονται συμβόλαια με διαφορετική διάρκεια, συγκεκριμένα 3, 6 ή 12 μηνών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε οδηγού.

Ασφάλιση κατοικίας και οφέλη

Για την κατοικία, το πρόγραμμα παρέχει καλύψεις τόσο για το κτίριο όσο και για το περιεχόμενό του. Οι καλύψεις αυτές αφορούν περιστατικά όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός ή βανδαλισμός, προστατεύοντας την περιουσία από απρόβλεπτα γεγονότα. Παράλληλα, εξασφαλίζεται πρόσβαση σε συνεργεία με εγγύηση εργασιών για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

Επιπλέον, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, η ασφάλιση κατοικίας μπορεί να προσφέρει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος. Συγκεκριμένα, μπορεί να εξασφαλίσει έως και 20% μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., προσφέροντας ένα επιπλέον κίνητρο για την προστασία της ιδιοκτησίας.

Με πληροφορίες από: Newsit