Γερμανία: Το SPD προηγείται της AfD ενόψει των εκλογών στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία

Το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) φέρεται να ξεπέρασε την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις προθέσεις ψήφου, ενόψει των μεθαυριανών εκλογών στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ZDF και μεταδόθηκε χθες Πέμπτη. Η έρευνα δείχνει το SPD να βρίσκεται πλέον στο 37% των προτιμήσεων, ενώ η AfD ακολουθεί με 36%, σηματοδοτώντας μια ανατροπή στην εκλογική δυναμική.

Η άνοδος του SPD και η επικεφαλής του κρατιδίου

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) της κρατιδιακής πρωθυπουργού Μανουέλας Σβέζιχ κατέγραψε σημαντική άνοδο στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Το ποσοστό του κόμματος αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας πλέον το 37%.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς οι σοσιαλδημοκράτες βρίσκονταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πίσω από την ακροδεξιά παράταξη στις δημοσκοπήσεις του κρατιδίου. Η τρέχουσα άνοδος τους φέρνει στην πρώτη θέση, λίγο πριν από την κάλπη.

Η υποχώρηση της AfD και οι υποψήφιοι

Αντίθετα με την ανοδική πορεία του SPD, η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) είδε το ποσοστό της να υποχωρεί στις προθέσεις ψήφου. Η παράταξη, με υποψήφιο κρατιδιακό πρωθυπουργό τον Λάιφ-Έρικ Χολμ, έχασε μία εκατοστιαία μονάδα, διαμορφώνοντας το ποσοστό της στο 36%.

Η πτώση αυτή φέρνει την AfD στη δεύτερη θέση, χάνοντας την πρωτοκαθεδρία που φερόταν να είχε σε προηγούμενες μετρήσεις. Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης υποδεικνύει μια μετατόπιση στην προτίμηση των ψηφοφόρων του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας.

Η πορεία των άλλων κομμάτων

Η δημοσκόπηση εξέτασε επίσης την εκλογική δυναμική και άλλων πολιτικών δυνάμεων στο κρατίδιο. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU), κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, κατέγραψε οριακή υποχώρηση. Το ποσοστό της μειώθηκε κατά μία μονάδα, φτάνοντας το 6% των προθέσεων ψήφου.

Το ποσοστό αυτό τοποθετεί την CDU επικίνδυνα κοντά στον πήχη του 5% που απαιτείται για την είσοδο ενός κόμματος στο κρατιδιακό κοινοβούλιο. Παράλληλα, το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke), το οποίο αποτελεί μέρος της συγκυβέρνησης στο κρατίδιο, έχασε επίσης μία μονάδα, με το ποσοστό του να διαμορφώνεται στο 9%.

Οι Πράσινοι διατήρησαν το ποσοστό τους στο 5%, παραμένοντας αμετάβλητοι στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Η λαϊκιστική παράταξη Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) συγκεντρώνει 4% των προθέσεων ψήφου, ποσοστό που, με βάση τα σημερινά δεδομένα, την οδηγεί εκτός κοινοβουλίου, καθώς δεν φτάνει το απαιτούμενο όριο του 5%.

Το κλίμα στους ψηφοφόρους

Η έρευνα παρείχε επίσης στοιχεία σχετικά με τη βεβαιότητα των ψηφοφόρων ενόψει των επικείμενων εκλογών. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων εκλογέων, το 79%, δηλώνει βέβαιο για το ποιον θα ψηφίσει.

Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό, ο ένας στους πέντε και πλέον ψηφοφόρους, δηλαδή το 21%, παραμένει αναποφάσιστο. Αυτό το ποσοστό αναποφάσιστων μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση των εκλογών, καθώς μπορεί να μετατοπίσει τις ισορροπίες μέχρι την ημέρα της κάλπης.

Μεθοδολογία της δημοσκόπησης

Η δημοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποίας μεταδόθηκαν χθες Πέμπτη, διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ZDF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 1.395 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων του κρατιδίου.

Η συλλογή των στοιχείων και η διεξαγωγή της δημοσκόπησης έλαβαν χώρα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, από τη 14η ως τη 17η Σεπτεμβρίου. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος της εν λόγω δημοσκόπησης κυμαίνεται μεταξύ του ±2% και του ±3%, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του δείγματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki