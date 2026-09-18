Εξετάζεται «θεραπεία-πακέτο» στην υπόθεση Μαζωνάκη – Νέα δεδομένα από τις φωτογραφίες

Οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου της γιατρού του Κολωνακίου, στην υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ειδικότερα, οι δύο φωτογραφίες του τραγουδιστή, οι οποίες ελήφθησαν πριν από την ανακοπή καρδιάς, δεν εστάλησαν στον σύζυγο της γιατρού, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Αντιθέτως, αποδέκτης των εικόνων ήταν ένας υπνοθεραπευτής της Κηφισιάς, γεγονός που δημιουργεί νέα σενάρια για το τι πραγματικά συνέβη. Η Αστυνομία εξετάζει πλέον εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να ακολουθήσει έναν συνδυασμό «θεραπειών» για να βελτιώσει την κατάσταση του οργανισμού του.

Η αποκάλυψη για τον αποδέκτη των φωτογραφιών

Οι αρχές ερευνούν εντατικά την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας στις δύο φωτογραφίες που τράβηξε η γιατρός του Κολωνακίου. Αυτές οι φωτογραφίες ελήφθησαν πριν από το περιστατικό της ανακοπής καρδιάς του τραγουδιστή, και η αρχική εκτίμηση σχετικά με τον αποδέκτη τους έχει πλέον ανατραπεί.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης του κινητού τηλεφώνου της γιατρού, οι εικόνες δεν εστάλησαν στον γιατρό σύζυγό της. Αντιθέτως, διαπιστώθηκε ότι είχαν αποδέκτη τον υπνοθεραπευτή της Κηφισιάς. Αυτή η πληροφορία αλλάζει τα δεδομένα της έρευνας και οδηγεί τους ερευνητές σε νέα ερωτήματα.

Το σενάριο της «θεραπείας-πακέτο»

Το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά πληροφορίες, θα επισκεπτόταν τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά αμέσως μετά τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, δεν περνά απαρατήρητο από τους ερευνητές της υπόθεσης. Αυτό το στοιχείο αποτελεί κεντρικό σημείο της τρέχουσας έρευνας.

Αυτό που εξετάζεται είναι εάν είχε προταθεί στον γνωστό τραγουδιστή κάποια «θεραπεία-πακέτο». Η εν λόγω θεραπεία φέρεται να συνδύαζε την πλασμαφαίρεση με τις θεραπείες που διαφήμιζε ο υπνοθεραπευτής. Ερευνάται δηλαδή το σενάριο να είχε πειστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης να ακολουθήσει έναν συνδυασμό «θεραπειών», με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης του οργανισμού του.

Η σχέση της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή

Ο υπνοθεραπευτής έχει δηλώσει ότι συνεργαζόταν με τη γιατρό του Κολωνακίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να περιλάμβανε την «ανταλλαγή» πελατών, δηλαδή ο ένας να πρότεινε πελάτες στον άλλον. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι πιστοποιημένος και ότι έχει καθιερώσει «καινοτόμες θεραπευτικές μεθόδους».

Ο αρμόδιος Ανακριτής που χειρίζεται τον φάκελο Μαζωνάκη έχει καλέσει τον υπνοθεραπευτή για κατάθεση την ερχόμενη Δευτέρα. Το γεγονός ότι είναι από τα πρώτα πρόσωπα που θέλει να μιλήσουν οι αρχές υποδεικνύει ότι θεωρείται πρόσωπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την εξέλιξη της έρευνας.

Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Η μαρτυρία του υπνοθεραπευτή αναμένεται να «ξεκλειδώσει» το μυστήριο που περιβάλλει τις επίμαχες φωτογραφίες. Οι αρχές θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης: Είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης τις αισθήσεις του όταν ελήφθη η φωτογραφία; Και εάν είχε τις αισθήσεις του, γιατί η εικόνα του τον παρουσίαζε ως αναίσθητο;

Επίσης, ερευνάται γιατί η γιατρός έστειλε τις επίμαχες φωτογραφίες στον υπνοθεραπευτή και στη συνέχεια τις διέγραψε. Ένα ακόμα ερώτημα που τίθεται είναι εάν υπήρχαν και άλλοι κοινοί πελάτες μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Ο υπνοθεραπευτής θα κληθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις του Ανακριτή, κυρίως όσον αφορά στην επαφή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και στη σύνδεσή του με τη γιατρό του Κολωνακίου και τον σύζυγό της.

Η έρευνα για τις κρίσιμες ώρες

Οι αρμόδιες αρχές επιδιώκουν να ρίξουν πλήρες φως στο τι ακριβώς συνέβη από τις 14.43, την ώρα δηλαδή της φωτογράφισης του τραγουδιστή, της 9ης Σεπτεμβρίου, μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας. Εκείνη την ώρα, το ζευγάρι των γιατρών εμφανίστηκε στην Αστυνομία.

Η έκθεση-«κλειδί» στην έρευνα είναι η πραγματογνωμοσύνη που θα προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Μέσω αυτής, οι αρχές θα αναζητήσουν με ποιους συνομίλησαν οι γιατροί κατά τις επίμαχες ώρες, προκειμένου να συμπληρωθεί το παζλ των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis