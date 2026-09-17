Πώς να κλείσετε μια συζήτηση χωρίς να φανείτε αγενείς

Ενώ κάποιοι άνθρωποι μπορούν να πιάσουν κουβέντα με οποιονδήποτε, οπουδήποτε και για οτιδήποτε, υπάρχει και μια άλλη κατηγορία. Αυτοί είναι εκείνοι που, μετά από λίγα λεπτά συζήτησης για τον καιρό, την κίνηση ή την εργασία, αναζητούν διακριτικά την πλησιέστερη έξοδο. Το να βάλεις τελεία σε μια αμήχανη συζήτηση λίγων λεπτών είναι εφικτό, χωρίς να φανείς αγενής ή υπερόπτης.

Η πρόκληση του small talk

Το small talk δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Αποτελεί έναν τρόπο να σπάσει ο πάγος, να δημιουργηθεί μια πρώτη επαφή και να διατηρηθούν κάποιες καλές κοινωνικές σχέσεις. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι για ατελείωτες, επιφανειακές συζητήσεις. Κάποιοι προτιμούν τις ουσιαστικές κουβέντες και, κυρίως, ξέρουν πότε μια συζήτηση έχει κάνει τον κύκλο της και είναι ώρα να αποχωρήσουν.

Το δύσκολο δεν είναι πάντα να καταλάβεις ότι θέλεις να φύγεις, αλλά να το κάνεις χωρίς να προσβάλεις τον άλλον, χωρίς να δημιουργήσεις αμηχανία και χωρίς να χρειαστεί να καταφύγεις στο κλασικό «εντάξει, τα λέμε», ενώ συνεχίζεις να στέκεσαι εκεί για αρκετά λεπτά. Οι άνθρωποι που έχουν καλή αίσθηση των κοινωνικών ορίων συνήθως χρησιμοποιούν απλές, ξεκάθαρες φράσεις που ολοκληρώνουν μια συζήτηση με τρόπο ευγενικό και φυσικό.

Ευγενικοί τρόποι για να βάλετε τελεία

Μια αποτελεσματική φράση είναι το «Δεν θέλω να σε καθυστερώ άλλο». Με αυτή τη φράση, δείχνετε ότι αντιλαμβάνεστε τον χρόνο του άλλου και δεν θέλετε να τον δεσμεύσετε περισσότερο. Παράλληλα, περνάτε το μήνυμα ότι η συζήτηση ολοκληρώνεται, χωρίς να χρειάζεται να πείτε ξεκάθαρα «πρέπει να φύγω». Είναι ένας τρόπος να βάλετε τέλος στην κουβέντα, χωρίς να την κάνετε να μοιάζει ανεπιθύμητη.

Αν η συζήτηση ήταν ευχάριστη, αλλά απλώς δεν έχετε άλλο χρόνο εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να πείτε «Χάρηκα πολύ για την κουβέντα μας». Έτσι την κλείνετε χωρίς να αφήνετε στον άλλον την αίσθηση ότι προσπαθείτε να τον αποφύγετε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη φράση έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επόμενης επικοινωνίας και δείχνει ότι η επαφή είχε αξία για εσάς.

Όταν ο χρόνος πιέζει

Μερικές φορές, χρειάζεται να είστε πιο άμεσοι. Μπορείτε απλώς να πείτε «Πρέπει να φύγω». Εδώ υπάρχει ένα σαφές όριο. Δεν χρειάζεται να επινοήσετε κάποια δικαιολογία ούτε να αρχίσετε να κοιτάτε επιδεικτικά το ρολόι σας. Λέτε απλώς ότι πρέπει να φύγετε και ταυτόχρονα αναγνωρίζετε τη σημασία της συζήτησης. Τα υγιή όρια στις κοινωνικές σχέσεις δεν σημαίνουν ότι απομακρυνόμαστε από τους ανθρώπους, αλλά ότι μπορούμε να εκφράζουμε τις ανάγκες μας χωρίς να νιώθουμε ενοχές γι' αυτό.

Μια άλλη φράση που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για ερωτήσεις τύπου «μετά τι θα κάνεις;» είναι το «Πρέπει να τρέξω, αλλά χάρηκα πολύ που σε είδα». Το «πρέπει να τρέξω» κάνει ξεκάθαρο ότι η συζήτηση τελειώνει τώρα, ενώ το δεύτερο μισό της φράσης μαλακώνει την έξοδο, διατηρώντας την ευγένεια.

Σε επαγγελματικό πλαίσιο

Για επαγγελματικές συζητήσεις, συναντήσεις ή ακόμη και μια σύντομη συνομιλία με κάποιον συνεργάτη, μπορείτε να πείτε τι πρόκειται να κάνετε μετά και, ταυτόχρονα, να ευχαριστήσετε τον άλλον για τον χρόνο του. Το σημαντικό εδώ είναι ότι δεν αφήνετε τη συνέχεια στην τύχη της. Αυτή η προσέγγιση είναι ιδανική για να κλείσετε μια συνομιλία με σαφήνεια και επαγγελματισμό.

Με πληροφορίες από: jenny.gr