Λάθη που κάνουμε όταν υιοθετούμε γάτα για πρώτη φορά

Πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να ανοίξουν την αγκαλιά και το σπίτι τους για να υιοθετήσουν ένα κατοικίδιο. Αρκετοί επιλέγουν τη γάτα, είτε επειδή δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για τις βόλτες ενός σκύλου, είτε επειδή το συγκεκριμένο αιλουροειδές ταιριάζει καλύτερα στην προσωπικότητα και την καθημερινότητά τους. Ωστόσο, όσοι υιοθετούν γάτα για πρώτη φορά είναι πιθανό να μην έχουν αρκετή εμπειρία και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, κάνοντας ενδεχομένως κάποια λάθη.

Η ανάγκη για ρουτίνα και ασφάλεια

Ένα από τα συχνά λάθη είναι η αντίληψη ότι, επειδή η γάτα δεν χρειάζεται να βγαίνει βόλτες, δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Οι έμπειροι κηδεμόνες γνωρίζουν καλά ότι το τετράποδο αυτό είναι ένας απαιτητικός συγκάτοικος, ο οποίος χρειάζεται ρουτίνα, τάξη και πρόγραμμα στην καθημερινότητά του. Η συμπεριφορά των ανθρώπων, και ιδιαίτερα οι απότομες αλλαγές, επηρεάζει σημαντικά μια γάτα.

Όσο πιο ήρεμο και ασφαλές είναι το περιβάλλον στο οποίο ζει μια γάτα, τόσο λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς θα εμφανίσει. Αυτή η σταθερότητα χτίζεται από την αρχή, από τις πρώτες κιόλας μέρες που η γάτα θα φτάσει στο νέο της σπίτι. Τότε είναι που τόσο η ίδια όσο και οι κηδεμόνες της προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, και συχνά οι αρχάριοι γατογονείς μπορεί να κάνουν λάθη στη διαχείριση και την αντιμετώπιση του νέου τους συγκάτοικου.

Ο χρόνος προσαρμογής είναι απαραίτητος

Από τη λαχτάρα μας να ξεκινήσει αμέσως η αλληλεπίδραση μαζί της, συχνά δεν σκεφτόμαστε ότι η γάτα μπορεί να χρειάζεται τον δικό της χρόνο για να προσαρμοστεί στον καινούργιο της χώρο. Δεν είναι πάντα έτοιμη για τόσο μεγάλες αλλαγές, όπως το να αλλάξει περιβάλλον και να βρεθεί με αγνώστους. Η γάτα προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, αν θα παραμείνει στο σπίτι ή αν θα επιστρέψει εκεί που βρισκόταν πριν, και ποιοι είναι τελικά αυτοί οι άνθρωποι που την πλησιάζουν για χάδια και γλυκόλογα.

Εάν, μάλιστα, την πλησιάσουμε στην κρυψώνα της, της μιλήσουμε ή την παρακινήσουμε να παίξει μαζί μας, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να την φοβίσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά το χτίσιμο της εμπιστοσύνης μεταξύ μας.

Δώστε χώρο και υπομονή

Το ιδανικό είναι να δώσουμε στη γάτα χώρο και σημεία όπου μπορεί να κρύβεται, νιώθοντας ασφάλεια. Θα πρέπει να καλύπτουμε τις βασικές της ανάγκες, όπως φαγητό, νερό και παιχνίδια, και να την αφήσουμε να έρθει σε εμάς όταν νιώσει η ίδια έτοιμη. Αν δούμε ότι κάνει ένα βήμα προς εμάς, δεν πρέπει να τρέξουμε να την πιάσουμε αγκαλιά ή να κάνουμε άλλες απότομες κινήσεις που μπορεί να την τρομάξουν. Η προσέγγιση πρέπει να γίνει σιγά σιγά, ακολουθώντας τον δικό της ρυθμό.

Η επιλογή του κατάλληλου μέρους για την τουαλέτα

Από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να μάθουμε στη φουντωτή μας φίλη είναι να κάνει την τουαλέτα της στην άμμο. Κάποιες γάτες το μαθαίνουν αμέσως, ενώ άλλες χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο. Αυτό που όλες οι γάτες επιθυμούν είναι η ησυχία τους όταν πηγαίνουν τουαλέτα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επιλέξουμε ένα ήσυχο μέρος για την άμμο τους, αποφεύγοντας να το τοποθετήσουμε σε πολυσύχναστα σημεία.

Με πληροφορίες από: topetmou.gr