Γιατί νυστάζουμε μετά το μεσημεριανό; Η απάντηση δεν είναι μόνο το φαγητό

Η αίσθηση της υπνηλίας που συχνά ακολουθεί το μεσημεριανό γεύμα αποδίδεται συνήθως στην κατανάλωση φαγητού. Ενώ το γεύμα μπορεί πράγματι να συμβάλει σε αυτή τη μεταγευματική υπνηλία, δεν αποτελεί τον μοναδικό, ούτε πάντα τον βασικό, λόγο για τον οποίο νιώθουμε αυτή την απογευματινή κάμψη. Η πραγματικότητα είναι πιο ενδιαφέρουσα και περιλαμβάνει περισσότερους παράγοντες που επηρεάζουν την εγρήγορση του οργανισμού.

Ο ρόλος του κιρκάδιου ρυθμού

Ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί με βάση τον κιρκάδιο ρυθμό, ένα εσωτερικό βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει μέσα στο 24ωρο τις περιόδους κατά τις οποίες τείνουμε να είμαστε περισσότερο ξύπνιοι ή περισσότερο νυσταγμένοι. Αυτός ο ρυθμός καθορίζει τις φυσικές διακυμάνσεις της εγρήγορσης και της υπνηλίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η εγρήγορση δεν μειώνεται μόνο τη νύχτα, όπως θα περίμενε κανείς. Υπάρχει μια δεύτερη φυσική περίοδος αυξημένης υπνηλίας που εμφανίζεται νωρίς το απόγευμα, γνωστή με τον αγγλικό όρο "post-lunch dip". Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η πτώση στην εγρήγορση μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και όταν κάποιος δεν έχει φάει μεσημεριανό, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ονομασία μάς παραπλανά λίγο, καθώς συμπίπτει χρονικά με το μεσημεριανό μας, αλλά δεν δημιουργείται αποκλειστικά από αυτό.

Καταρρίπτοντας έναν μύθο για την πέψη

Ένας από τους πιο επίμονους μύθους σχετικά με τη μεταγευματική υπνηλία υποστηρίζει ότι μετά το φαγητό, το αίμα κατευθύνεται στο στομάχι για την πέψη, αφήνοντας λιγότερο αίμα στον εγκέφαλο και προκαλώντας έτσι τη νύστα. Ωστόσο, ο οργανισμός δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.

Είναι αλήθεια ότι η αιμάτωση του πεπτικού συστήματος αυξάνεται μετά το γεύμα, αλλά το σώμα διαθέτει συγκεκριμένους μηχανισμούς που διατηρούν την απαραίτητη ροή αίματος στον εγκέφαλο. Συνεπώς, η συνηθισμένη μεταγευματική νύστα δεν μπορεί να εξηγηθεί από έναν εγκέφαλο που ξαφνικά στερείται αίματος.

Πώς το φαγητό επηρεάζει την υπνηλία

Παρόλο που το φαγητό δεν είναι η μοναδική αιτία, επιστρέφει στην εξίσωση ως ένας σημαντικός παράγοντας. Το μέγεθος και η σύνθεση του γεύματος μπορούν να ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα φυσική απογευματινή πτώση στην εγρήγορση. Ένα μεγάλο και θερμιδικά βαρύ γεύμα είναι πιθανότερο να συνοδευτεί από μεγαλύτερη υπνηλία.

Επιπλέον, γεύματα που είναι πλούσια σε υδατάνθρακες ή λίπος μπορούν επίσης να επηρεάσουν το πόσο κουρασμένοι αισθανόμαστε. Με άλλα λόγια, το μεσημεριανό μπορεί να μην δημιουργεί τη νύστα από το μηδέν, αλλά μπορεί να της δώσει μια σημαντική ώθηση, κάνοντας την αίσθηση πιο έντονη.

Η επίδραση της ποιότητας του ύπνου

Ένας ακόμη παράγοντας που εντείνει την απογευματινή υπνηλία είναι η ποιότητα και η ποσότητα του ύπνου που είχαμε το προηγούμενο βράδυ. Αν έχουμε κοιμηθεί λίγο ή άσχημα, το αποτέλεσμα της απογευματινής κάμψης γίνεται ακόμη πιο έντονο και αισθητό.

Όσο περισσότερες ώρες μένουμε ξύπνιοι, τόσο αυξάνεται παράλληλα και η λεγόμενη «πίεση ύπνου». Αυτή η συσσωρευμένη ανάγκη για ύπνο, σε συνδυασμό με τους άλλους παράγοντες, καθιστά την απογευματινή νύστα πιο δύσκολα διαχειρίσιμη.

Τρεις παράγοντες συναντώνται το απόγευμα

Συνοψίζοντας, νωρίς το απόγευμα μπορούν να συναντηθούν τρία βασικά στοιχεία που οδηγούν στην αίσθηση της υπνηλίας. Το βιολογικό ρολόι του οργανισμού ρίχνει προσωρινά την εγρήγορση, η ανάγκη για ύπνο έχει αρχίσει να συσσωρεύεται από την ώρα που είμαστε ξύπνιοι, και ένα βαρύ γεύμα προσθέτει το δικό του βάρος σε αυτή την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr