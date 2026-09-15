Γιατί το Wi-Fi σας αργεί κάθε βράδυ και πώς να το διορθώσετε

Γιατί το Wi-Fi «μπουκώνει» τα βράδια;

Οι δύο μπάντες του Wi-Fi: 2.4 GHz και 5 GHz

Διαχωρίστε τα δίκτυά σας για καλύτερη απόδοση

Εκμεταλλευτείτε τα κανάλια DFS (Dynamic Frequency Selection)

Η θέση του router και τι να προσέξετε

Πότε ένα νέο router δεν είναι η λύση;

Είναι ένα συχνό φαινόμενο: κάθε βράδυ, γύρω στις επτά, η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο αρχίζει να σέρνεται. Οι βιντεοκλήσεις κολλάνε, οι ταινίες αργούν να φορτώσουν και ακόμα και μια απλή ιστοσελίδα χρειάζεται δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί. Πριν βιαστείτε να κατηγορήσετε τον πάροχο ή να αγοράσετε έναν καινούργιο router, μάθετε γιατί συμβαίνει αυτό και ποιες είναι οι πραγματικές λύσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε άμεσα, συχνά χωρίς κανένα κόστος.Το Wi-Fi λειτουργεί μέσω ραδιοκυμάτων, και όπως κάθε ραδιοφωνική εκπομπή, έτσι και τα σήματα του Wi-Fi μοιράζονται τον ίδιο «αέρα». Φανταστείτε το σαν έναν δρόμο με πολλές λωρίδες: όταν όλοι οι γείτονες στην πολυκατοικία ή τη γειτονιά σας αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν το ίντερνετ ταυτόχρονα –για streaming ταινιών, ενημερώσεις παιχνιδιών, βιντεοκλήσεις– ο δρόμος «μπουκώνει». Αυτή η συμφόρηση είναι πιο έντονη τις βραδινές ώρες, συνήθως μεταξύ 7 και 9, καθώς η χρήση του οικιακού διαδικτύου εκτοξεύεται. Η κίνηση μπορεί να είναι δύο ή και τρεις φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ημέρας. Ο router σας δεν «χαλάει» ή «επιβραδύνεται» στην πραγματικότητα. Απλώς περιμένει ευγενικά τη σειρά του για να «μιλήσει» σε ένα κανάλι που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δεκαπέντε άλλοι routers στην περιοχή. Αυτή η αναμονή είναι που βιώνετε ως πάγωμα της εικόνας, διακοπές στον ήχο ή αργή φόρτωση ιστοσελίδων.Οι περισσότεροι σύγχρονοι routers εκπέμπουν σε δύο διαφορετικές μπάντες συχνοτήτων: την 2.4 GHz και την 5 GHz. Η παλαιότερη μπάντα των 2.4 GHz έχει μόνο τρία μη επικαλυπτόμενα κανάλια (1, 6 και 11). Αυτό σημαίνει ότι σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, πολλοί routers αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια, δημιουργώντας τεράστια συμφόρηση. Το πλεονέκτημα της μπάντας 2.4 GHz είναι ότι τα σήματά της ταξιδεύουν πιο μακριά και περνούν καλύτερα μέσα από τοίχους. Γι' αυτό και πολλές φθηνές έξυπνες συσκευές, κουδούνια με κάμερα, baby monitors και παλαιότεροι φορητοί υπολογιστές επιμένουν να τη χρησιμοποιούν. Ωστόσο, αυτή η διείσδυση συχνά οδηγεί σε χαμηλότερες ταχύτητες λόγω της υπερφόρτωσης των καναλιών. Από την άλλη πλευρά, η μπάντα των 5 GHz προσφέρει περίπου 19 διαθέσιμα κανάλια, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής DFS (Dynamic Frequency Selection). Αυτό ακούγεται πολύ καλύτερο, και στην πράξη είναι. Το μειονέκτημα είναι ότι η εμβέλεια της 5 GHz είναι μικρότερη. Το σήμα της εξασθενεί πολύ πιο γρήγορα όταν περνάει μέσα από συμπαγείς τοίχους, όπως για παράδειγμα ένας τοίχος από τούβλα ή μια καμινάδα. Ένα σήμα που μπορεί να είναι 550 Mbps στο ίδιο δωμάτιο με τον router, μπορεί να πέσει στα 40 Mbps δύο δωμάτια μακριά. Παρόλα αυτά, τα 40 Mbps είναι συνήθως υπεραρκετά για streaming 4K, ακόμα κι αν δεν είναι ο εντυπωσιακός αριθμός που αναγράφεται στη συσκευασία του router.Ένα από τα πιο αποτελεσματικά βήματα που μπορείτε να κάνετε είναι να διαχωρίσετε τα ονόματα των δικτύων (SSIDs) για τις μπάντες 2.4 GHz και 5 GHz. Πολλοί routers έχουν ένα ενιαίο όνομα δικτύου για τις δύο μπάντες, αφήνοντας τις συσκευές να επιλέγουν αυτόματα. Συχνά, οι συσκευές «κολλάνε» στην 2.4 GHz από συνήθεια ή επειδή το σήμα της είναι πιο «ισχυρό» (αλλά όχι απαραίτητα πιο γρήγορο) ακόμα κι όταν η 5 GHz θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του router σας (συνήθως μέσω της διεύθυνσης IP του router σε ένα πρόγραμμα περιήγησης), μπορείτε να δώσετε διαφορετικά ονόματα στα δίκτυα, π.χ., «ΤοΔικτυοΜου_2.4GHz» και «ΤοΔικτυοΜου_5GHz». Έτσι, θα μπορείτε να συνδέετε χειροκίνητα τις συσκευές σας στην κατάλληλη μπάντα. Για συσκευές που χρειάζονται υψηλές ταχύτητες και βρίσκονται κοντά στον router (π.χ., smart TV, κονσόλες παιχνιδιών, υπολογιστές), επιλέξτε το δίκτυο 5 GHz. Για συσκευές που βρίσκονται μακριά ή δεν απαιτούν υψηλές ταχύτητες (π.χ., έξυπνες λάμπες, παλαιότερα κινητά), η 2.4 GHz είναι μια χαρά.Μέσα στην μπάντα των 5 GHz, υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια που ονομάζονται DFS (Dynamic Frequency Selection), τα οποία κυμαίνονται από 52 έως 140. Αυτά τα κανάλια είναι συνήθως λιγότερο πολυσύχναστα. Ο λόγος είναι ότι πολλοί παλαιότεροι routers και κινητά τηλέφωνα δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ή δεν έχουν ρυθμιστεί για να το κάνουν. Αν ο router σας υποστηρίζει τα κανάλια DFS, μπορείτε να δοκιμάσετε να ρυθμίσετε το δίκτυο 5 GHz να χρησιμοποιεί ένα από αυτά. Αυτό μπορεί να προσφέρει μια σημαντική βελτίωση στην ταχύτητα, καθώς θα αποφύγετε τη συμφόρηση που παρατηρείται στα πιο κοινά κανάλια. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του router σας για να δείτε αν υπάρχει αυτή η επιλογή και πώς μπορείτε να την ενεργοποιήσετε.Η σωστή τοποθέτηση του router στο σπίτι σας παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην απόδοση του Wi-Fi. Αν ο router έχει τοποθετηθεί σε ένα «ανόητο» σημείο από τον τεχνικό ή από εσάς, όπως μέσα σε ένα ντουλάπι, πίσω από πολλά έπιπλα ή πολύ χαμηλά στο πάτωμα, το σήμα του μπορεί να μπλοκάρεται και να εξασθενεί. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε τον router σε ένα κεντρικό σημείο του σπιτιού, σε κάποιο ύψος (π.χ., πάνω σε ένα ράφι), μακριά από μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες, συσκευές που εκπέμπουν παρεμβολές (όπως φούρνοι μικροκυμάτων) και συμπαγείς τοίχους. Ακόμα και μικρές αλλαγές στην τοποθέτηση μπορούν να κάνουν διαφορά στην ποιότητα του σήματος, ειδικά για την μπάντα των 5 GHz που είναι πιο ευαίσθητη στα εμπόδια.Πολύ συχνά, όταν το Wi-Fi αργεί, η πρώτη σκέψη είναι η αγορά ενός καινούργιου, πιο ισχυρού router ή ενός συστήματος mesh. Ωστόσο, αν το πρόβλημα είναι η εξωτερική συμφόρηση στα κανάλια, όπως περιγράψαμε παραπάνω, ένα νέο μηχάνημα δεν θα προσφέρει καμία ουσιαστική βελτίωση. Θα είναι σαν να αγοράζετε ένα πιο γρήγορο αυτοκίνητο για να κινηθείτε σε έναν ήδη μποτιλιαρισμένο δρόμο – απλά δεν θα μπορεί να αναπτύξει την ταχύτητά του. Επομένως, πριν ξοδέψετε χρήματα σε νέο εξοπλισμό, δοκιμάστε πρώτα τις παραπάνω λύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν το πρόβλημα επιμένει παρά τις προσπάθειές σας και η συμφόρηση είναι εκτεταμένη στην περιοχή σας, η μόνη λύση μπορεί να είναι η αλλαγή παρόχου διαδικτύου, αν αυτός προσφέρει διαφορετική τεχνολογία ή καλύτερη διαχείριση του δικτύου. Ωστόσο, για τα περισσότερα νοικοκυριά, οι ρυθμίσεις του υπάρχοντος router μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

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