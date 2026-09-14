Πόσες μέρες διατηρείται το μαγειρεμένο φαγητό στο ψυγείο

Είναι σύνηθες να μην καταναλώνεται άμεσα κάθε τροφή που μαγειρεύεται, με το ψυγείο να αποτελεί βασικό εργαλείο για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών και τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Ωστόσο, ένα συχνό ερώτημα αφορά το πόσο καιρό μπορεί να αντέξει ένα τρόφιμο στο ψυγείο χωρίς να καταστεί επικίνδυνο για την υγεία. Οι ειδικοί παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με τη διάρκεια ζωής των μαγειρεμένων τροφίμων.

Γενικοί παράγοντες διατήρησης

Η αντοχή μιας τροφής στο ψυγείο εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ασφαλής προετοιμασία, η σωστή αποθήκευση και το είδος του τροφίμου. Ορισμένα τρόφιμα είναι πιο επιρρεπή στη φιλοξενία παθογόνων, όπως βακτήρια ή τοξίνες, γεγονός που τα καθιστά δυνητικά επικίνδυνα.

Μια σημαντική λεπτομέρεια που συχνά παραβλέπεται αφορά τους συνδυασμούς τροφίμων. Για παράδειγμα, ένα πιάτο με ρύζι και θαλασσινά θα διατηρηθεί μόνο για όσο διάστημα διατηρούνται τα θαλασσινά, καθώς αυτά θεωρούνται τρόφιμο υψηλότερου κινδύνου σε σχέση με το ρύζι.

Τα αυγά αποτελούν επίσης ένα είδος τροφίμου υψηλού κινδύνου, καθώς ενδέχεται να μεταδώσουν το βακτήριο της σαλμονέλας.

Φρούτα και λαχανικά

Αν και τα φρούτα δεν συγκαταλέγονται στις τροφές που συναντούμε μαγειρεμένες, όταν αυτά, μαζί με τα λαχανικά, έχουν μαγειρευτεί, τα υπολείμματα που αποθηκεύονται σε αεροστεγές δοχείο μπορούν να διατηρηθούν έως και 3–7 ημέρες στο ψυγείο. Αυτό αναφέρει η διαιτολόγος Λίζα Γουάρτενμπεργκ.

Η περιεκτικότητα σε νερό επηρεάζει τη φρεσκάδα. Φρούτα και λαχανικά με υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό, όπως οι ντομάτες, τα αγγούρια και οι φράουλες, χάνουν τη φρεσκάδα τους πιο γρήγορα. Αντίθετα, αυτά με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νερό, όπως το λάχανο, οι πατάτες και οι μπανάνες, διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα. Αυτή η παράμετρος μπορεί να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τον χρόνο αποθήκευσης των τροφίμων.

Ζυμαρικά και δημητριακά

Τα μαγειρεμένα ζυμαρικά και τα δημητριακά, όπως το κριθάρι και η κινόα, μπορούν να διατηρηθούν έως και 3 ημέρες, εφόσον αποθηκευτούν σωστά.

Ωστόσο, το μαγειρεμένο ρύζι αποτελεί μια ειδική περίπτωση. Μπορεί να φέρει το βακτήριο Bacillus cereus, το οποίο παράγει τοξίνες ικανές να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Για αυτόν τον λόγο, το ρύζι πρέπει να αποθηκεύεται και να ψύχεται εντός 1 ώρας από το μαγείρεμά του και να καταναλώνεται εντός 24 ωρών.

Κιμάς και πουλερικά

Ο κιμάς και τα πουλερικά, εφόσον έχουν μαγειρευτεί στη σωστή θερμοκρασία, μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο για περίπου 1–2 ημέρες. Είναι απαραίτητο να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία ίση ή χαμηλότερη από 5°C για την ασφαλή διατήρησή τους.

Με πληροφορίες από: documentonews.gr