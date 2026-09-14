Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η Νίκαια αποχαιρετά σήμερα τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον δημοφιλή καλλιτέχνη που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία του τραγουδιστή θα τελεστεί το μεσημέρι, ενώ χιλιάδες κόσμου, φίλοι, συνάδελφοι και απλοί θαυμαστές, συμμετείχαν σε μια λαϊκή αγρυπνία που διήρκεσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την τεράστια απώλεια.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στη Νίκαια, τον τόπο καταγωγής του. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 13:00 το μεσημέρι και θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας.

Μετά την τελετή, η σορός του σπουδαίου καλλιτέχνη θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου και θα γίνει η ταφή. Ήδη από νωρίς αναμένεται να συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος κόσμου για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή, καθώς η απώλειά του έχει σκορπίσει θλίψη στο πανελλήνιο.

Λαϊκή αγρυπνία και συγκινητικές στιγμές

Η «λαϊκή αγρυπνία» για τον ύστατο αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη ξεκίνησε στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής. Η σορός του καλλιτέχνη έφτασε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας ακριβώς την προκαθορισμένη ώρα, με τον κόσμο να ξεσπά σε έντονα χειροκροτήματα. Από μεγάφωνα ακούγονταν τραγούδια του, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν όταν το φέρετρο πέρασε μπροστά από τους γονείς και τις αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη, προκαλώντας ιδιαίτερη φόρτιση. Ο κόσμος φώναζε «Αθάνατος Γιώργαρε» με το που μπήκε το φέρετρο μέσα στον Ναό, ξεσπώντας σε νέα χειροκροτήματα, τόσο έντονα όσο τα ένιωθε κι ο ίδιος κάθε φορά που έβγαινε σε σκηνή να τραγουδήσει.

Η Νίκαια στο πένθος

Η Νίκαια δεν κοιμήθηκε το βράδυ της Κυριακής, καθώς η γειτονιά όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης αποχαιρετούσε τον «δικό της Γιώργο» με τον δικό της τρόπο. Τα τραγούδια του ακούγονταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ κάτοικοι και θαυμαστές σιγοτραγουδούσαν τους στίχους του μέσα στη νύχτα, με δάκρυα στα μάτια.

Η Νίκαια αποτέλεσε διαχρονικά σημείο αναφοράς για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο οποίος έκανε συχνές αναφορές στον τόπο καταγωγής του, ακόμη και μέσα από τα τραγούδια του. Ήταν μια άτυπη, μεγάλη νυχτερινή συνάντηση μνήμης, σε δρόμους που ο ίδιος γνώριζε από παιδί και τους οποίους είχε τραγουδήσει.

Αδιάκοπη προσέλευση κόσμου

Η προσέλευση του κόσμου στην Αγία Τριάδα ήταν συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη ροή να μη σταματά ούτε μετά τα μεσάνυχτα. Δύο ώρες πριν ξεκινήσει η αγρυπνία, ο χώρος έξω από τον ναό ήταν ήδη ασφυκτικά γεμάτος, δείγμα της αγάπης του κόσμου για τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Άνθρωποι κάθε ηλικίας περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, άλλοι κρατώντας ένα λουλούδι, άλλοι απλώς σιωπηλοί, για να σταθούν για λίγα λεπτά μπροστά στη σορό του.

Η ουρά έξω από την Αγία Τριάδα παρέμενε μεγάλη επί ώρες, καθώς άνθρωποι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του ήθελαν να πουν το δικό τους προσωπικό «ευχαριστώ» στον άνθρωπο που σημάδεψε με τη φωνή και τα τραγούδια του περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Η λαϊκή αγρυπνία, η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό, θα συνεχιστεί μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία.

Το «ύστατο χαίρε» από τον καλλιτεχνικό κόσμο

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζονταν και οι αφίξεις ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές και άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί ή συνδεθεί μαζί του βρέθηκαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ανάμεσα σε αυτούς που πέρασαν από την εκκλησία σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης ήταν η Άντζελα Δημητρίου, η Άννα Βίσση, ο Λάκης Λαζόπουλος και η Ζέτα Μακρυπούλια, καθώς και πολλοί ακόμη συνάδελφοι που θέλησαν να πουν το ύστατο χαίρε στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis