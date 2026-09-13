Ο καφές που επιλέγεις μπορεί να αποκαλύπτει στοιχεία του χαρακτήρα σου

Freddo espresso, cappuccino, σκέτος ή με φυτικό γάλα; Η καθημερινή μας επιλογή καφέ, που για πολλούς αποτελεί το πρώτο ραντεβού της ημέρας, μπορεί να κρύβει περισσότερα για τον χαρακτήρα μας απ’ όσα νομίζουμε. Ενώ θεωρούμε την επιλογή του καφέ καθαρά θέμα γούστου, μια έρευνα της κλινικής ψυχολόγου Dr. Ramani Durvasula υποστηρίζει ότι ίσως να αποκαλύπτει και κάτι για την προσωπικότητά μας.

Η Dr. Durvasula εξέτασε περίπου 1.000 ανθρώπους, καταγράφοντας τόσο τις προτιμήσεις τους στον καφέ όσο και χαρακτηριστικά όπως η εξωστρέφεια, η υπομονή, η τελειομανία, η ευαισθησία και το κοινωνικό θάρρος. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης παρουσιάστηκαν στο βιβλίο της «You Are Why You Eat: Change Your Food Attitude, Change Your Life». Παρόλο που η παραγγελία του καφέ δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πλήρες τεστ προσωπικότητας, οι συσχετίσεις που προέκυψαν παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον.

Οι λάτρεις του σκέτου καφέ

Αν ο καφές σου είναι ένας espresso, χωρίς ζάχαρη, γάλα ή άλλες προσθήκες, η έρευνα σε περιγράφει ως άνθρωπο που εκτιμά την απλότητα και τη λειτουργικότητα. Οι λάτρεις του σκέτου καφέ φαίνεται να είναι περισσότερο πρακτικοί, αποτελεσματικοί και παραδοσιακοί στις επιλογές τους. Αυτή η προτίμηση υποδηλώνει μια προσήλωση στην ουσία, χωρίς περιττές επιπλοκές.

Ταυτόχρονα, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν μια πιο έντονη, κάποιες φορές αυστηρή, πλευρά στον χαρακτήρα τους. Επίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τείνουν να είναι λιγότερο υπομονετικοί. Η επιλογή τους αντικατοπτρίζει μια άμεση προσέγγιση στα πράγματα, χωρίς να θέλουν να χάνουν χρόνο με λεπτομέρειες.

Όσοι προτιμούν latte

Αν η παραγγελία σου περιλαμβάνει γάλα ή αφρόγαλα, όπως συμβαίνει με το latte, μάλλον ανήκεις στους ανθρώπους που απολαμβάνουν τις πιο χαλαρές πλευρές της ζωής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, όσοι προτιμούν latte τείνουν να είναι πιο ζεστοί, κοινωνικοί και γενναιόδωροι. Δείχνουν μια έντονη διάθεση να φροντίζουν τους γύρω τους και να προσφέρουν υποστήριξη.

Ωστόσο, το ίδιο αυτό χαρακτηριστικό της φροντίδας και της γενναιοδωρίας μπορεί να τους οδηγήσει στο να βάζουν συχνά τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους. Η προτίμηση για ένα πιο "μαλακό" και γλυκό ρόφημα αντανακλά μια πιο προσανατολισμένη στις σχέσεις και την αρμονία προσωπικότητα.

Οι επιλογές παγωμένου καφέ

Για τους ανθρώπους που επιλέγουν παγωμένο καφέ, όπως ο freddo, η έρευνα συνδέει αυτή την προτίμηση με πιο αυθόρμητους, δημιουργικούς και περιπετειώδεις χαρακτήρες. Αυτοί οι άνθρωποι δύσκολα αφήνουν τη ρουτίνα να τους περιορίσει και αναζητούν συχνά την αλλαγή και το καινούργιο στην καθημερινότητά τους.

Είναι πιθανότερο να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο, να αλλάξουν σχέδια την τελευταία στιγμή ή να πουν «πάμε» χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία. Η ίδια τάση για αυθορμητισμό, ωστόσο, μπορεί να μεταφράζεται και σε παρορμητικότητα, ειδικά όταν πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις της ζωής τους.

Με πληροφορίες από: jenny.gr