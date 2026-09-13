Αεροσυνοδός προειδοποιεί για τα πιο βρώμικα σημεία στο αεροπλάνο

Μία αεροσυνοδός προχώρησε σε μία αποκαλυπτική προειδοποίηση προς τους ταξιδιώτες, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους τα πτυσσόμενα τραπεζάκια των αεροπλάνων αποτελούν σημαντική εστία μικροβίων. Η ίδια τονίζει ότι, ιδανικά, οι επιβάτες δεν θα έπρεπε να τρώνε πάνω σε αυτά, καθώς κρύβουν κινδύνους για την υγεία. Οι συμβουλές της έρχονται να συμπληρώσουν τις προειδοποιήσεις και άλλων εργαζομένων στον αεροπορικό τομέα, οι οποίοι έχουν εντοπίσει επιπλέον σημεία στο αεροσκάφος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το τραπεζάκι: Εστία μικροβίων

Η αεροσυνοδός Ζανέ, μέσω μιας αποκαλυπτικής της δήλωσης, εξήγησε γιατί δεν ακουμπά ποτέ φαγητό ή προσωπικά της αντικείμενα στα πτυσσόμενα τραπεζάκια των καθισμάτων του αεροπλάνου. Η ίδια τονίζει ότι αυτές οι επιφάνειες συχνά χρησιμοποιούνται από ορισμένους επιβάτες για την αλλαγή λερωμένων πανών των παιδιών τους, με αποτέλεσμα τη μεταφορά μικροβίων και σωματιδίων.

Αυτή η πρακτική έχει ως συνέπεια τη μόλυνση των σημείων όπου οι επόμενοι επιβάτες καταναλώνουν τα γεύματά τους, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον επικίνδυνο για την υγεία. Η Ζανέ διευκρίνισε πως, αν χρειαστεί οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσει το τραπεζάκι, καλύπτει την επιφάνεια με μια σακούλα σκουπιδιών, καθώς τα απολυμαντικά μαντηλάκια απαιτούν τουλάχιστον δέκα λεπτά υγρασίας για να δράσουν πλήρως αποτελεσματικά.

Η συμπεριφορά επιβατών και οι αντιδράσεις του προσωπικού

Η αεροσυνοδός Ζανέ στηλιτεύει τη συμπεριφορά των γονέων που υποπίπτουν στο ατόπημα της αλλαγής πάνας στα τραπεζάκια, αναρωτώμενη τους λόγους αυτής της πρακτικής και αποδίδοντας την τακτική αυτή στην έλλειψη σκέψης. Παράλληλα, περιγράφει περιστατικά όπου επιβάτες προσπαθούν να παραδώσουν τις λερωμένες πάνες απευθείας στο προσωπικό καμπίνας.

Η ίδια αρνείται να τις παραλάβει ακόμα και με γάντια, μοιράζοντας σακούλες απορριμμάτων στους γονείς για να τις διαχειριστούν οι ίδιοι. Στη λίστα των ανθυγιεινών συμπεριφορών που έχει παρατηρήσει, περιλαμβάνει επίσης την απαίτηση παράδοσης σακουλών εμετού, την αποφυγή πλυσίματος των χεριών μετά τη χρήση της τουαλέτας και το περπάτημα χωρίς παπούτσια στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Άλλα σημεία υψηλού κινδύνου

Οι επισημάνσεις της Ζανέ έρχονται να προστεθούν στις προειδοποιήσεις κι άλλων εργαζομένων στον αεροπορικό τομέα, οι οποίοι έχουν εντοπίσει επιπλέον σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η Σερ, αεροσυνοδός με έδρα το Τέξας, έχει ξεχωρίσει τα σκίαστρα των παραθύρων, τη μοκέτα, τους χώρους χειραποσκευών και τις ζώνες ασφαλείας ως τα πλέον ακάθαρτα σημεία ενός αεροσκάφους.

Από την πλευρά της, η αεροσυνοδός Τζοζεφίν Ρέμο εστιάζει την προσοχή της στη βρύση του νιπτήρα και την κλειδαριά της τουαλέτας, επισημαίνοντας ότι αποτελούν εστίες μικροβίων που σπάνια καθαρίζονται επαρκώς. Οι παρατηρήσεις αυτών των επαγγελματιών του κλάδου υπογραμμίζουν την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Η σημασία της προσοχής για την υγεία

Την επικινδυνότητα των σημείων αυτών επιβεβαιώνουν και ειδικοί υγείας, οι οποίοι τονίζουν τη σημασία της προσωπικής υγιεινής και της προσοχής κατά τη διάρκεια των αεροπορικών ταξιδιών. Η έκθεση σε τέτοιες εστίες μικροβίων μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες λοιμώξεις, επηρεάζοντας την υγεία των επιβατών.

Οι ειδικοί σημειώνουν την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να αποφευχθούν λοιμώξεις όπως η γαστρεντερίτιδα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Συνιστούν στους ταξιδιώτες να είναι ενήμεροι για τα σημεία αυτά και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία της υγείας τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta