Η γκουάβα: Το τροπικό φρούτο με περισσότερο κάλιο και βιταμίνη C από μπανάνα και πορτοκάλι

Αν και δεν είναι τόσο ευρέως γνωστή όσο η μπανάνα, η γκουάβα αποτελεί ένα εξωτικό φρούτο με εντυπωσιακή διατροφική αξία. Για όσους επιλέγουν τα πορτοκάλια για τη βιταμίνη C και τις μπανάνες για το κάλιο, η γκουάβα προσφέρει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες και των δύο αυτών θρεπτικών συστατικών. Παράλληλα, παρέχει περισσότερες φυτικές ίνες και πρωτεΐνη από ό,τι θα περίμενε κανείς από ένα φρούτο.

Το διατροφικό προφίλ της γκουάβα

Η γκουάβα είναι ένα τροπικό φρούτο που χαρακτηρίζεται από την πράσινη ή κίτρινη φλούδα της, ενώ η σάρκα της μπορεί να είναι λευκή, κίτρινη, ροζ ή κόκκινη. Η γεύση της περιγράφεται ως γλυκόξινη, θυμίζοντας έναν συνδυασμό φράουλας και αχλαδιού. Το διατροφικό της προφίλ την καθιστά ιδιαίτερα αξιοσημείωτη για την υψηλή περιεκτικότητά της σε βιταμίνη C και φυτικές ίνες.

Εκτός από αυτά, η γκουάβα παρέχει επίσης φυλλικό οξύ, μαγνήσιο και αρκετές ωφέλιμες φυτικές ενώσεις. Όπως τα πορτοκάλια και οι μπανάνες, περιέχει αντιοξειδωτικά και άλλες φυτικές ενώσεις, με ιδιαίτερη πλούσια παρουσία φαινολικών ενώσεων, φλαβονοειδών και καροτενοειδών.

Πλούσια σε αντιοξειδωτικά και λυκοπένιο

Οι ροζ και κόκκινες ποικιλίες γκουάβας περιέχουν επιπλέον λυκοπένιο, μια αντιοξειδωτική χρωστική ουσία που είναι υπεύθυνη για το κόκκινο χρώμα σε τρόφιμα όπως οι ντομάτες και το καρπούζι. Αυτή η παρουσία ενισχύει περαιτέρω την αντιοξειδωτική της δράση.

Περισσότερη βιταμίνη C από το πορτοκάλι

Ενώ τα πορτοκάλια φημίζονται ως μία από τις καλύτερες πηγές βιταμίνης C, η γκουάβα στην πραγματικότητα περιέχει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Συγκεκριμένα, ένα φλιτζάνι γκουάβα παρέχει περισσότερα από 350 mg βιταμίνης C, ενώ η ίδια ποσότητα φετών πορτοκαλιού προσφέρει λιγότερα από 100 mg. Για σύγκριση, ένα φλιτζάνι κομμένης μπανάνας περιέχει μόνο περίπου 20 mg.

Η βιταμίνη C είναι ζωτικής σημασίας, καθώς δρα ως αντιοξειδωτικό, προστατεύοντας τα κύτταρα από βλάβες. Το ανθρώπινο σώμα τη χρειάζεται επίσης για την παραγωγή κολλαγόνου, την υποστήριξη της ανοσοποιητικής λειτουργίας και τη βελτίωση της απορρόφησης του σιδήρου από φυτικές τροφές.

Αξιοσημείωτη πηγή πρωτεΐνης και φυτικών ινών

Τα φρούτα δεν αποτελούν συνήθως σημαντική πηγή πρωτεΐνης, και η γκουάβα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, όπως αυγά, φασόλια, κρέας ή γιαούρτι. Ωστόσο, ξεχωρίζει ανάμεσα στα φρούτα, καθώς ένα φλιτζάνι γκουάβα παρέχει περίπου 4 γραμμάρια πρωτεΐνης. Συγκριτικά, ένα φλιτζάνι φέτες πορτοκαλιού προσφέρει περίπου 1,5 γραμμάρια και ένα φλιτζάνι φέτες μπανάνας περίπου 1 γραμμάριο.

Αυτό σημαίνει ότι η γκουάβα μπορεί να συμβάλει λίγο περισσότερο στην ημερήσια πρόσληψη πρωτεΐνης, ενώ παράλληλα παρέχει υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ενώσεις. Ένας εύκολος τρόπος για να αυξήσετε τη συνολική περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ενός γεύματος ή σνακ είναι ο συνδυασμός γκουάβας με τρόφιμα όπως το γιαούρτι ή το cottage cheese.

Επιπλέον, η γκουάβα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά τις φυτικές ίνες, καθώς ένα φλιτζάνι προσφέρει περίπου 9 γραμμάρια.

Με πληροφορίες από: jenny.gr