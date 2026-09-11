Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά η αλλαγή ώρας: Πότε πάμε τα ρολόγια πίσω;

Φέτος, η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου, μια ημερομηνία που σηματοδοτεί την πιο πρώιμη αλλαγή των τελευταίων ετών. Τα ρολόγια θα γυρίσουν πίσω νωρίτερα από το συνηθισμένο, καθώς αυτή είναι η πιο πρώιμη ημερομηνία που έχει καταγραφεί από το 2020.

Η ιστορική σύνδεση με την ενεργειακή κρίση

Η εφαρμογή του μέτρου της αλλαγής ώρας συνδέεται ιστορικά με την ενεργειακή κρίση που επικράτησε τη δεκαετία του 1970. Ο κύριος στόχος εκείνη την εποχή ήταν ο περιορισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικότερα για τον φωτισμό.

Συνέχεια της παράδοσης στην Ευρώπη

Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογική εξέλιξη έχει προχωρήσει σημαντικά και η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει αυξηθεί, καθιστώντας τον αρχικό σκοπό σε μεγάλο βαθμό ξεπερασμένο, η παράδοση της αλλαγής της ώρας συνεχίζει να εφαρμόζεται κανονικά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετάβαση στη θερινή ώρα γίνεται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Αντίστοιχα, η επιστροφή στη χειμερινή ώρα πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Μια σπάνια ημερολογιακή σύμπτωση

Η 25η Οκτωβρίου είναι η νωρίτερη δυνατή ημερομηνία για την τελευταία Κυριακή του μήνα. Αυτό καθιστά την φετινή αλλαγή ώρας μια σπάνια ημερολογιακή σύμπτωση, η οποία καταγράφεται για πρώτη φορά μετά το έτος 2020.

Με πληροφορίες από: lamiareport.gr