Πώς να αλλάξετε μόνοι σας το φίλτρο καμπίνας του αυτοκινήτου (και γιατί μυρίζει άσχημα)

Αν έχετε παρατηρήσει μια δυσάρεστη, μουχλιασμένη μυρωδιά, σαν βρεγμένο σκυλί ή υγρή σκηνή, να βγαίνει από τους αεραγωγούς του αυτοκινήτου σας, τότε πιθανότατα ο ένοχος είναι το φίλτρο καμπίνας. Αυτό το μικρό, αλλά σημαντικό εξάρτημα, συχνά παραμελείται, αλλά η αλλαγή του είναι μια από τις πιο εύκολες και οικονομικές επισκευές που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. Με λίγα μόνο λεπτά από τον χρόνο σας και ελάχιστα χρήματα, μπορείτε να αποκαταστήσετε την καθαρή ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του οχήματός σας και να αποφύγετε τα έξοδα του συνεργείου.

Γιατί το αυτοκίνητό σας μυρίζει άσχημα;

Η δυσάρεστη οσμή που αναδύεται από τους αεραγωγούς του αυτοκινήτου σας δεν είναι τυχαία. Προέρχεται από το φίλτρο καμπίνας, ένα πτυχωτό χάρτινο ή συνθετικό φίλτρο που βρίσκεται συνήθως πίσω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού. Ο ρόλος του είναι να φιλτράρει τον αέρα που εισέρχεται στην καμπίνα του αυτοκινήτου, παγιδεύοντας σκόνη, γύρη, φύλλα, βρωμιά, σωματίδια καυσαερίων, ακόμα και νεκρά έντομα.

Με τον καιρό, όλα αυτά τα οργανικά υλικά συσσωρεύονται στις πτυχές του φίλτρου. Όταν οδηγείτε σε υγρό περιβάλλον ή μετά από βροχή, η υγρασία παγιδεύεται στο φίλτρο. Σε συνδυασμό με τις μέτριες θερμοκρασίες (περίπου 15 με 20 βαθμούς Κελσίου) και το σκοτάδι του χώρου, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων. Οι πιο κοινοί «ένοχοι» είναι συνήθως είδη μυκήτων όπως το Cladosporium και το Aspergillus, οι ίδιοι που αναπτύσσονται σε υγρές επιφάνειες μπάνιου. Αυτοί οι μύκητες έχουν συνδεθεί με το σύνδρομο του «άρρωστου αυτοκινήτου», προκαλώντας πονοκεφάλους και ερεθισμούς των κόλπων σε ορισμένους οδηγούς μετά από πολύωρες διαδρομές με το σύστημα θέρμανσης ή κλιματισμού σε λειτουργία.

Πότε πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο καμπίνας;

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων συνιστούν συνήθως την αλλαγή του φίλτρου καμπίνας κάθε 12 μήνες. Ωστόσο, στην πράξη, τα σημάδια που σας δίνει το ίδιο το αυτοκίνητο είναι πολύ πιο χρήσιμα από οποιαδήποτε χιλιομετρική ή χρονική σύσταση. Αν παρατηρήσετε δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω σημάδια, τότε είναι σίγουρο ότι το φίλτρο σας χρειάζεται άμεση αντικατάσταση. Αν τα παρατηρήσετε όλα, τότε προετοιμαστείτε για το τι θα δείτε όταν το βγάλετε!

Μουχλιασμένη ή δυσάρεστη οσμή από τους αεραγωγούς: Αυτό είναι το πιο προφανές σημάδι και συνήθως ο λόγος που οι περισσότεροι αναζητούν λύση.

Αυτό είναι το πιο προφανές σημάδι και συνήθως ο λόγος που οι περισσότεροι αναζητούν λύση. Μειωμένη ροή αέρα από τους αεραγωγούς: Παρά το γεγονός ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί κανονικά, ο αέρας που βγαίνει είναι λιγότερος από το συνηθισμένο.

Παρά το γεγονός ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί κανονικά, ο αέρας που βγαίνει είναι λιγότερος από το συνηθισμένο. Ο ανεμιστήρας χρειάζεται υψηλότερη ρύθμιση για κανονική ροή: Πρέπει να ανεβάζετε την ένταση του ανεμιστήρα σε υψηλότερες σκάλες για να έχετε την ίδια ποσότητα αέρα που είχατε παλιά σε χαμηλότερες.

Πρέπει να ανεβάζετε την ένταση του ανεμιστήρα σε υψηλότερες σκάλες για να έχετε την ίδια ποσότητα αέρα που είχατε παλιά σε χαμηλότερες. Σκόνη στο ταμπλό ακόμα και με κλειστούς τους αεραγωγούς: Ένα φραγμένο φίλτρο δεν μπορεί να συγκρατήσει τη σκόνη αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα να εισέρχεται στην καμπίνα.

Ένα φραγμένο φίλτρο δεν μπορεί να συγκρατήσει τη σκόνη αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα να εισέρχεται στην καμπίνα. Θολά παράθυρα που αργούν να καθαρίσουν: Η μειωμένη ροή αέρα επηρεάζει την ικανότητα του συστήματος να αφαιρεί την υγρασία από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ειδικά τις κρύες μέρες.

Τι θα χρειαστείτε για την αλλαγή;

Το καλύτερο νέο είναι ότι για την πλειοψηφία των αυτοκινήτων, δεν θα χρειαστείτε σχεδόν κανένα εργαλείο! Η διαδικασία είναι τόσο απλή που μπορεί να ολοκληρωθεί με γυμνά χέρια. Το μόνο που χρειάζεστε είναι το σωστό ανταλλακτικό φίλτρο.

Για να βρείτε το κατάλληλο φίλτρο για το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας σε εξειδικευμένα καταστήματα ανταλλακτικών ή σε ιστοσελίδες. Υπάρχουν πολλές αξιόπιστες μάρκες στην αγορά, όπως Bosch, Mann-Filter και Mahle, οι οποίες προμηθεύουν συχνά τους κατασκευαστές αυτοκινήτων με τα αρχικά φίλτρα. Μπορείτε επίσης να βρείτε οικονομικές επιλογές χωρίς συγκεκριμένο brand, οι οποίες είναι επαρκείς για βασική προστασία από τη σκόνη. Αν όμως αντιμετωπίζετε έντονα προβλήματα με οσμές, αξίζει να επενδύσετε σε ένα φίλτρο με ενεργό άνθρακα, το οποίο έχει επιπλέον ιδιότητες απορρόφησης οσμών.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η ακριβής θέση και ο τρόπος αφαίρεσης του φίλτρου καμπίνας μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου σας, αλλά η γενική διαδικασία είναι παρόμοια για τα περισσότερα οχήματα. Συνήθως, το φίλτρο βρίσκεται πίσω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού.

Αρχικά, ανοίξτε το ντουλαπάκι. Σε πολλά μοντέλα, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε μερικούς πείρους ή βίδες που συγκρατούν το ντουλαπάκι για να το κατεβάσετε εντελώς και να αποκτήσετε πρόσβαση στο πίσω μέρος του. Μόλις το ντουλαπάκι είναι εκτός δρόμου, θα εντοπίσετε ένα πλαστικό κάλυμμα, συνήθως με κλιπς ή μικρές ασφάλειες, το οποίο προστατεύει το φίλτρο. Ανοίξτε προσεκτικά αυτά τα κλιπς και αφαιρέστε το κάλυμμα.

Τώρα μπορείτε να τραβήξετε προσεκτικά το παλιό φίλτρο. Πριν το αφαιρέσετε εντελώς, παρατηρήστε την κατεύθυνση ροής του αέρα, η οποία συνήθως υποδεικνύεται με ένα βέλος πάνω στο φίλτρο. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετήσετε το νέο φίλτρο με την ίδια κατεύθυνση ροής. Μόλις τοποθετήσετε το νέο φίλτρο, κλείστε το πλαστικό κάλυμμα, ασφαλίστε τα κλιπς και επανατοποθετήστε το ντουλαπάκι στη θέση του. Η όλη διαδικασία σπάνια διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά.

Οφέλη της τακτικής αλλαγής

Η τακτική αλλαγή του φίλτρου καμπίνας προσφέρει πολλαπλά οφέλη, πέρα από την απλή εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών. Καταρχάς, βελτιώνει δραματικά την ποιότητα του αέρα που αναπνέετε εσείς και οι επιβάτες σας μέσα στο αυτοκίνητο. Ένα καθαρό φίλτρο συγκρατεί αποτελεσματικά τη γύρη, τη σκόνη και τους ρύπους, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με αλλεργίες ή αναπνευστικά προβλήματα.

Επιπλέον, ένα καθαρό φίλτρο εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης του αυτοκινήτου. Με ανεμπόδιστη ροή αέρα, το σύστημα λειτουργεί πιο αποδοτικά, ψύχοντας ή θερμαίνοντας την καμπίνα γρηγορότερα και με λιγότερη προσπάθεια. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μικρή εξοικονόμηση καυσίμου, καθώς ο κινητήρας δεν χρειάζεται να καταβάλλει επιπλέον προσπάθεια για να λειτουργήσει το σύστημα κλιματισμού. Τέλος, η εξοικονόμηση χρημάτων από την αποφυγή του συνεργείου για μια τόσο απλή εργασία είναι ένα σημαντικό πρακτικό όφελος που δεν πρέπει να παραβλέπεται.

Διαβάστε το άρθρο: Repair Habit