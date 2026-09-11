Δίχρωμο κέικ «γεωγραφίας»: Ένα κλασικό και αγαπημένο γλυκό

Το κλασικό δίχρωμο κέικ σοκολάτας και βανίλιας, που συχνά αναφέρεται και ως μαρμπρέ, είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές σπιτικό γλυκό. Χαρακτηρίζεται από τα σχέδια που σχηματίζονται στο εσωτερικό του, τα οποία θυμίζουν χάρτη, δίνοντάς του την ονομασία «κέικ γεωγραφίας».

Αυτό το γλυκό αποτελεί ένα αγαπημένο επιδόρπιο της ευρωπαϊκής κουζίνας, με τη γεύση του να ξυπνά αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια. Ήταν ένα γλυκό που έφτιαχναν συχνά οι μαμάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, προσφέροντας μια γλυκιά και νοσταλγική εμπειρία.

Η προετοιμασία του χώρου και των πρώτων υλικών

Για την έναρξη της παρασκευής, είναι απαραίτητο να προθερμάνετε τον φούρνο στους 160 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, προετοιμάστε μια φόρμα για κέικ, βουτυροαλευρώνοντάς την προσεκτικά, ώστε να μην κολλήσει το γλυκό.

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι, τοποθετήστε τη σκόνη κακάο, μισό φλιτζάνι από τη συνολική ποσότητα ζάχαρης και το νερό που απαιτεί η συνταγή. Φέρτε το μείγμα σε βρασμό, ανακατεύοντας συνεχώς για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Μόλις βράσει, αποσύρετε το κατσαρολάκι από τη φωτιά και προσθέστε αμέσως την ψιλοκομμένη σοκολάτα. Ανακατέψτε καλά μέχρι η σοκολάτα να λιώσει εντελώς και το μείγμα να αποκτήσει μια βελούδινη υφή. Αφήστε το στην άκρη να κρυώσει.

Σε ένα ξεχωριστό, μεσαίου μεγέθους μπολ, ανακατέψτε το γιαούρτι ή το βουτυρόγαλα, τα αυγά και το εκχύλισμα βανίλιας. Αφήστε και αυτό το μείγμα στην άκρη, έχοντας υπόψη ότι όσο περισσότερο παραμένει, ενδέχεται να μοιάζει σαν να έχει «κόψει».

Η σύνθεση της ζύμης του κέικ

Σε ένα μεγάλο μπολ, κοσκινίστε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα, το αλάτι και τα δύο φλιτζάνια ζάχαρη που έχετε κρατήσει στην άκρη. Χτυπήστε τα υλικά με το μίξερ για λίγο σε χαμηλή ταχύτητα, ώστε να ανακατευτούν καλά μεταξύ τους και να ομογενοποιηθούν.

Στη συνέχεια, προσθέστε το μαλακό βούτυρο και το μισό από το μείγμα του γιαουρτιού που έχετε ετοιμάσει. Συνεχίστε το χτύπημα στη χαμηλή ταχύτητα για ένα λεπτό. Ενώ το μίξερ λειτουργεί, προσθέστε και το υπόλοιπο μείγμα γιαουρτιού, μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως στη ζύμη.

Με τη βοήθεια μιας σπάτουλας, ξύστε τα τοιχώματα του μπολ για να ενσωματώσετε τυχόν υπολείμματα και ανακατέψτε μέχρι όλα τα υλικά να ενωθούν καλά, δημιουργώντας μια λεία ζύμη κέικ. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει την ομοιογένεια του τελικού αποτελέσματος.

Το μυστικό του δίχρωμου σχεδίου

Από τη συνολική ζύμη του κέικ, αφαιρέστε περίπου δυόμισι φλιτζάνια και ρίξτε τα μέσα στη σοκολατένια σάλτσα που έχετε αφήσει να κρυώσει. Ανακατέψτε καλά τα δύο μείγματα, ώστε να ενωθούν πλήρως και να δημιουργήσουν τη σοκολατένια εκδοχή της ζύμης.

Στην προετοιμασμένη φόρμα για κέικ, τοποθετήστε τη μισή ποσότητα από το μείγμα βανίλιας. Έπειτα, προσθέστε ολόκληρη τη σοκολατένια ζύμη πάνω από αυτή. Απλώστε την υπόλοιπη ζύμη βανίλιας στην επιφάνεια. Χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι βουτύρου, κάντε μερικές κινήσεις ζιγκ-ζαγκ, ανακατεύοντας απαλά τα μείγματα στη φόρμα, περίπου τρεις φορές. Είναι σημαντικό να μην το παρακάνετε με το στροβίλισμα, για να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά σχέδια.

Το ψήσιμο και το τελικό αποτέλεσμα

Τοποθετήστε τη φόρμα στον προθερμασμένο φούρνο και ψήστε το κέικ για 60 έως 70 λεπτά. Για να ελέγξετε αν το κέικ είναι έτοιμο, βυθίστε ένα ξυλάκι στο κέντρο του. Εάν το ξυλάκι βγει καθαρό, σημαίνει ότι το κέικ έχει ψηθεί επαρκώς και είναι έτοιμο να αποσυρθεί από τον φούρνο.

Αφήστε το κέικ να κρυώσει πριν το κόψετε και το σερβίρετε, απολαμβάνοντας το κλασικό δίχρωμο γλυκό με τα μοναδικά «γεωγραφικά» του σχέδια.

Με πληροφορίες από: Topontiki