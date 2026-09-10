Τρεις κινήσεις που υπονομεύουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού σου

Η αυτοεκτίμηση αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα χαρακτηριστικά για μια ευτυχισμένη και ισορροπημένη ζωή. Για πολλούς γονείς, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών τους είναι πρωταρχικής σημασίας. Ένας ψυχολόγος και parent coach, ο Jeffrey Bernstein, επισημαίνει τρία πράγματα που οι γονείς πρέπει να αποφεύγουν, προκειμένου να μεγαλώσουν παιδιά με ισχυρή αυτοεκτίμηση.

Η σημασία της αυτοεκτίμησης για την ανάπτυξη

Η αυτοεκτίμηση περιγράφεται ως το πιο χρήσιμο soft skill που χρειάζεται κανείς στη ζωή του. Είναι απαραίτητη για να μπορέσει ένα άτομο να πετύχει τους στόχους του και να νιώθει καλά με τον εαυτό του. Η έλλειψη αυτοεκτίμησης μπορεί να προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες, κάτι που έχει βιώσει προσωπικά ο συγγραφέας του άρθρου, ο οποίος εκφράζει την έγνοια να μην μεταδώσει αυτή την ανεπάρκεια στα δικά του παιδιά.

Παρόλο που η γονεϊκότητα είναι μια διαρκής πρόκληση, γεμάτη ένταση, κούραση, καθημερινές αναποδιές και υπερβολικές προσδοκίες, είναι σημαντικό να κρατήσουμε στο νου μας αυτές τις αρχές. Ο Jeffrey Bernstein συνοψίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τρία πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να αποφεύγονται για την ανατροφή παιδιών με αυτοεκτίμηση.

Αποφυγή της συνεχούς διόρθωσης

Μία από τις βασικές κινήσεις που υπονομεύουν την αυτοεκτίμηση ενός παιδιού είναι η συνεχής διόρθωση, ακόμα κι αν η πρόθεση του γονέα είναι να το βοηθήσει να βελτιωθεί. Όταν οι γονείς εστιάζουν διαρκώς στα λάθη του παιδιού, το κάνουν να αισθάνεται ότι δεν είναι αρκετά καλό. Αυτό μπορεί να αφορά διάφορες πτυχές της καθημερινότητας, όπως μια ζωγραφιά, μια κατασκευή στο μάθημα της τεχνολογίας, την έκθεση που έγραψε για το σχολείο, τον τρόπο που άπλωσε τα ρούχα ή τοποθέτησε τα πιάτα στο πλυντήριο.

Αντί να διορθώνετε συνεχώς, ξεκινήστε πάντα από το τι έκανε σωστά το παιδί και εστιάστε σε αυτό. Εάν είναι απαραίτητο να επισημάνετε κάτι για να το κάνει καλύτερα την επόμενη φορά, κάντε το με διακριτικότητα και αγάπη, αποφεύγοντας τον επικριτικό τόνο. Για να το βοηθήσετε να βελτιωθεί και να εξελιχθεί, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτοεκτίμησή του, προτιμήστε να το καθοδηγήσετε με ερωτήσεις. Έτσι, θα μπορέσει να εκτιμήσει μόνο του τι έκανε καλά και να αξιολογήσει τι θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα.

Ο κίνδυνος της σύγκρισης

Η σύγκριση αποτελεί μια ολέθρια πρακτική που δημιουργεί αίσθημα μειονεξίας στο παιδί. Ταυτόχρονα, μπορεί να δηλητηριάσει τις σχέσεις του με αδέλφια, φίλους ή συμμαθητές. Οι γονείς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Δεν αρκεί μόνο να μην συγκρίνουν άμεσα και απευθείας τα παιδιά, λέγοντας για παράδειγμα ανοιχτά: «Γιατί δεν μπορείς να είσαι τόσο επιμελής στα μαθήματα όσο ο αδερφός σου;».

Συγκεκριμένες δηλώσεις ή φράσεις, ακόμα και αν δεν είναι άμεσες συγκρίσεις, μπορεί να κρύβουν ή να υπονοούν τη σύγκριση, με εξίσου αρνητικά αποτελέσματα για την ψυχολογία του παιδιού και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής του.

Με πληροφορίες από: ow.gr