Κεκάκια με γιαούρτι, μύρτιλα και γλάσο λεμονιού: Η συνταγή για ένα ιδανικό σνακ

Μια εύκολη συνταγή για αφράτα και γευστικά κεκάκια με γιαούρτι, μύρτιλα και δροσερό γλάσο λεμονιού παρουσιάζεται, αποτελώντας ιδανική επιλογή για πρωινό ή απογευματινό σνακ. Τα κεκάκια αυτά παραμένουν ζουμερά χάρη στο γιαούρτι, ενώ τα γλυκόξινα μύρτιλα και το λεμονένιο γλάσο τα απογειώνουν γευστικά. Η παρασκευή τους είναι απλή και μπορούν να συνοδεύσουν ιδανικά τόσο το σχολείο όσο και τη δουλειά.

Προετοιμασία και αρχική ανάμειξη υλικών

Για την έναρξη της παρασκευής, είναι απαραίτητο να προετοιμαστούν δώδεκα θήκες για μάφιν, χρησιμοποιώντας τα ειδικά χαρτάκια. Παράλληλα, ο φούρνος πρέπει να προθερμανθεί στους 200°C, ρυθμισμένος στις αντιστάσεις, ώστε να είναι έτοιμος για το ψήσιμο.

Σε ένα μεγάλο μπολ, ξεκινάμε χτυπώντας τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη σε υψηλή ταχύτητα για περίπου πέντε λεπτά. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, προσθέτουμε στο μείγμα το γιαούρτι, το λάδι, τη βανίλια και το αλάτι, συνεχίζοντας την ανάμειξη.

Η διαδικασία σύνθεσης του μείγματος

Σε ένα ξεχωριστό σκεύος, ανακατεύουμε καλά το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ. Στη συνέχεια, αυτό το μείγμα του αλευριού προστίθεται σιγά-σιγά και τμηματικά στο μπολ με τα υγρά συστατικά, χτυπώντας σε χαμηλή ταχύτητα. Είναι σημαντικό να μην παραχτυπηθεί το μείγμα σε αυτό το στάδιο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να σφίξει και να μην είναι αφράτο το τελικό αποτέλεσμα.

Αφού ενσωματωθεί το αλεύρι, προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και το ξύσμα του. Τέλος, χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα ή ένα κουτάλι, διπλώνουμε απαλά τα μύρτιλα μέσα στο μείγμα, εξασφαλίζοντας την ομοιόμορφη κατανομή τους χωρίς να τα πολτοποιήσουμε.

Ψήσιμο και η δημιουργία του δροσερού γλάσου

Μόλις το μείγμα είναι έτοιμο, γεμίζουμε τις προετοιμασμένες θήκες για μάφιν. Τα κεκάκια ψήνονται στον προθερμασμένο φούρνο, στους 200°C, για περίπου 20 έως 22 λεπτά. Ο χρόνος ψησίματος μπορεί να ποικίλει, και για να ελέγξουμε αν είναι έτοιμα, βυθίζουμε μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο ενός κεκακιού. Αν η οδοντογλυφίδα βγει καθαρή, τότε είναι ψημένα.

Αφού ψηθούν, αφήνουμε τα κεκάκια να κρυώσουν εντελώς πριν προχωρήσουμε στην παρασκευή του γλάσου. Σε ένα μικρό μπολ, αναμειγνύουμε όλα τα υλικά που απαιτούνται για το γλάσο. Μόλις το γλάσο είναι έτοιμο, περιχύνουμε με αυτό τα κρύα μάφιν, προσδίδοντάς τους μια δροσερή και λεμονένια νότα.

Συμβουλές για την υφή του γλάσου και σερβίρισμα

Η υφή του γλάσου μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις. Εάν επιθυμούμε ένα πιο αραιό γλάσο, μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον χυμό λεμονιού, λίγο-λίγο, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ρευστότητα. Αντίθετα, αν θέλουμε το γλάσο να είναι πιο πυκνό και παχύρρευστο, προσθέτουμε ζάχαρη άχνη σταδιακά, ανακατεύοντας μέχρι να πάρει την επιθυμητή σύσταση.

Τα κεκάκια αυτά, με την αφράτη υφή τους, τα γλυκόξινα μύρτιλα και το δροσερό γλάσο λεμονιού, αποτελούν ένα ιδανικό σνακ. Μπορούν να καταναλωθούν είτε για πρωινό είτε για απογευματινό, προσφέροντας μια γευστική και εύκολη λύση για το σχολείο ή τη δουλειά.

Με πληροφορίες από: Topontiki