Καθαρισμός κεραμικής εστίας: Οδηγίες για λεκέδες και σωστή συντήρηση

Η καθαριότητα στην κουζίνα υπερβαίνει την απλή εμφάνιση των επιφανειών, καθώς είναι κρίσιμη για τη σωστή χρήση και τη διατήρηση των συσκευών σε καλή κατάσταση. Οι εστίες, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται καθημερινά, έρχονται συχνά σε επαφή με λίπη, υπολείμματα τροφών και υγρά, τα οποία μπορούν να αφήσουν πίσω τους επίμονους λεκέδες.

Στις υαλοκεραμικές εστίες, ο καθαρισμός απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η επιφάνειά τους είναι επιρρεπής σε καμένα υπολείμματα, σημάδια από νερό ή άλλους λεκέδες που δεν απομακρύνονται πάντα εύκολα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον σωστό τρόπο καθαρισμού για να αποφύγουμε φθορές.

Σωστή στιγμή για καθαρισμό και εξαιρέσεις

Οι ειδικοί συνιστούν τον καθαρισμό της εστίας όσο αυτή χρησιμοποιείται, ώστε να μην συσσωρεύονται οι λεκέδες. Είναι σημαντικό να περιμένετε να κρυώσει εντελώς η εστία πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα.

Συγκεκριμένα, η ζάχαρη, τα σιρόπια, τα προϊόντα ντομάτας και το γάλα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως, ακόμα και αν η εστία είναι ζεστή, για να αποφευχθούν μόνιμες φθορές ή δύσκολοι λεκέδες.

Προετοιμασία και καθημερινή φροντίδα

Πριν από την πρώτη χρήση μιας νέας εστίας, είναι απαραίτητο να την καθαρίσετε με ειδικό καθαριστικό για υαλοκεραμικές επιφάνειες και να την γυαλίσετε. Επίσης, η ανάγνωση του εγχειριδίου του κατασκευαστή είναι σημαντική, καθώς περιέχει οδηγίες για όσα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πάνω στην εστία, όπως συγκεκριμένα μαγειρικά σκεύη ή προϊόντα καθαρισμού.

Για την αποφυγή φθορών, μην σέρνετε τις κατσαρόλες και τα τηγάνια πάνω στην εστία. Αντίθετα, σηκώνετέ τα όταν θέλετε να τα μετακινήσετε. Επιπλέον, πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα, βεβαιωθείτε ότι ο πάτος του σκεύους είναι καθαρός και στεγνός.

Αντιμετώπιση επίμονων λεκέδων

Για τα σημάδια που αφήνει το νερό στην επιφάνεια της εστίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκό ξίδι. Είναι σημαντικό να εφαρμόζετε το ξίδι πάντα σε καθαρή και κρύα εστία για καλύτερα αποτελέσματα.

Εάν η επιφάνεια είναι πολύ βρώμικη ή αν πρόκειται για γενική καθαριότητα, είναι προτιμότερο να επιλέξετε ειδικό καθαριστικό προϊόν για υαλοκεραμικές εστίες, το οποίο συνήθως κυκλοφορεί σε μορφή κρέμας ή αφρού, αντί για υγρό πιάτων.

Άμεση δράση για κολλημένες ουσίες

Σε περιπτώσεις όπου στην εστία έχει κολλήσει γάλα, σάλτσα ντομάτας, αλουμινόχαρτο, λιωμένο πλαστικό ή κάποιο καυτό σιρόπι που περιέχει ζάχαρη, απαιτείται άμεση ενέργεια. Όσο η επιφάνεια είναι ακόμα ζεστή, απομακρύνετε το σκεύος και σβήστε την εστία.

Με πληροφορίες από: healthstat.gr