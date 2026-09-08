7 φράσεις που πρέπει να αποφεύγουμε για να κερδίσουμε σεβασμό

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθημερινά έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη απ’ ό,τι φανταζόμαστε. Οι λέξεις μας μπορούν να χτίσουν σχέσεις ή να τις γκρεμίσουν, να μας χαρίσουν σεβασμό ή να τον εξαφανίσουν. Δεν είναι μόνο το τι λέμε, αλλά και πώς το λέμε που μετράει.

Αν θέλουμε να μας σέβονται πραγματικά οι γύρω μας, είτε στην προσωπική, είτε στην επαγγελματική μας ζωή, υπάρχουν κάποιες κοινές φράσεις που πρέπει να διαγράψουμε από το λεξιλόγιό μας. Μπορεί να μοιάζουν αθώες, αλλά στην πραγματικότητα υπονομεύουν τη δυναμική και την αξιοπιστία μας. Ας δούμε, λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι φράσεις που καλό είναι να αποχαιρετήσουμε, και τι να πούμε στη θέση τους για να καλλιεργήσουμε σεβασμό και ουσιαστική επικοινωνία.

Η αναζήτηση επιβεβαίωσης

Μία κατηγορία φράσεων που συχνά χρησιμοποιούμε με σκοπό να δείξουμε συμφωνία ή ενσυναίσθηση, μπορεί τελικά να λειτουργήσει αρνητικά. Αυτές οι εκφράσεις ενδέχεται να φανεί ότι ζητάμε επιβεβαίωση ή έγκριση από τους συνομιλητές μας.

Η χρήση τους δίνει την εντύπωση ότι δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι για τη γνώμη μας, με αποτέλεσμα να περιμένουμε από τον άλλο να την επικυρώσει. Αυτό μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία μας και να μειώσει τον σεβασμό που μας δείχνουν οι γύρω μας.

Παθητική επιθετικότητα και αποστασιοποίηση

Υπάρχουν φράσεις που μπορεί να ακούγονται αθώες, αλλά στην πραγματικότητα κρύβουν παθητική επιθετικότητα. Με τη χρήση τους, αποστασιοποιούμαστε από την άποψή μας, σαν να μην θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη των λόγων μας.

Αντί για τέτοιες εκφράσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε φράσεις όπως: «Πιστεύω ότι…» ή «Από τη δική μου οπτική…». Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ότι σεβόμαστε τον εαυτό μας και τη γνώμη των άλλων, ενισχύοντας την επικοινωνία.

Η αβεβαιότητα του «δεν είμαι σίγουρη/ος»

Η φράση «δεν είμαι σίγουρη/ος» μας κάνει να ακουγόμαστε αναποφάσιστοι και αβέβαιοι, ακόμα κι αν ακολουθεί σωστή ή τεκμηριωμένη σκέψη. Οι συγκεκριμένες λέξεις είναι σαν να μειώνουν την αξία των όσων ακολουθούν, υποβαθμίζοντας την επιχειρηματολογία μας.

Αποφυγή ευθύνης με το «δεν φταίω εγώ»

Η φράση «Δεν φταίω εγώ» αποτελεί μια σαφή αποφυγή ανάληψης ευθύνης, κάτι που μπορεί να βλάψει την εικόνα μας. Αντί να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, μπορούμε να υιοθετήσουμε μια πιο εποικοδομητική στάση.

Για παράδειγμα, δοκιμάστε τη φράση: «Ας δούμε τι πήγε στραβά και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε». Αυτό δείχνει ηγετική στάση και μας καθιστά άξιους εμπιστοσύνης στα μάτια των άλλων.

Οι γενικεύσεις «ποτέ» και «πάντα»

Φράσεις όπως «Ποτέ δεν με ακούς» ή «Πάντα το κάνεις αυτό» φορτίζουν την επικοινωνία με αρνητικά συναισθήματα και προκαλούν άμυνες στον συνομιλητή. Οι γενικεύσεις αυτές οδηγούν σε σύγκρουση, αντί να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης.

Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φράσεις όπως: «Νιώθω ότι δεν εισακούγομαι όταν μιλάω». Έτσι δείχνουμε ωριμότητα και εκφράζουμε τα συναισθήματά μας χωρίς να επιτιθέμεθα στον άλλο, ενισχύοντας τον διάλογο.

Η άρνηση της αλλαγής

Αν έχουμε πει ποτέ μια φράση για να αποφύγουμε την αλλαγή, μάλλον έχουμε δώσει την εντύπωση ότι δεν είμαστε πρόθυμοι να βελτιωθούμε. Η στασιμότητα δεν κερδίζει σεβασμό, καθώς η προθυμία για εξέλιξη είναι βασικό στοιχείο για την προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη.

Με πληροφορίες από: ladylike.gr