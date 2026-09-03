Οι τέσσερις πυλώνες για ένα καθαρό και οργανωμένο σπίτι: Συμβουλές από ειδικούς

Ένα νοικοκυριό που λειτουργεί σωστά στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες, όπως αναφέρει ο Ματ Τσερτς, γνωστός ως Mr Housekeeping, ο οποίος δραστηριοποιείται στο Μάλντον του Έσεξ. Οι πυλώνες αυτοί είναι η καθαριότητα, η τακτοποίηση, το ξεκαθάρισμα από άχρηστα αντικείμενα και η οργάνωση. Ο ίδιος τονίζει πως το αντικείμενό του εκτείνεται πέρα από το απλό καθάρισμα, καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών.

Η διάκριση μεταξύ καθαριότητας και τακτοποίησης

Ο Ματ Τσερτς εξηγεί ότι η καθαριότητα αποτελεί μόνο ένα σκέλος της συνολικής φροντίδας ενός σπιτιού. Πολλές καθαρίστριες δεν αναλαμβάνουν να μαζέψουν σκόρπια αντικείμενα, να αδειάσουν κάδους, να στρώσουν κρεβάτια ή να τακτοποιήσουν ρούχα και ντουλάπια. Αυτές ακριβώς είναι οι εργασίες που αναλαμβάνει ο ίδιος, επισημαίνοντας τη διαφορά.

Συχνά, ο κόσμος αστειεύεται με την ανάγκη να τακτοποιήσει τον χώρο του πριν φτάσει το συνεργείο καθαριότητας, όμως ο Τσερτς υπογραμμίζει ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές διαδικασίες. Η Λίζα Γουίλιαμς, επικεφαλής του τμήματος καθαριότητας στο ξενοδοχείο The Grand στο Γιορκ και πρόεδρος του Συνδέσμου Οικοκυρών του Ηνωμένου Βασιλείου, συμφωνεί, τονίζοντας τη σημασία μιας σταθερής ρουτίνας.

Η σημασία του στρωμένου κρεβατιού και η φροντίδα των κλινοσκεπασμάτων

Ένα στρωμένο κρεβάτι την ώρα της κατάκλισης μπορεί να αλλάξει ριζικά την ψυχολογία, σύμφωνα με τον Ματ Τσερτς, κάνοντας ένα υπνοδωμάτιο να δείχνει ασύγκριτα πιο τακτοποιημένο. Στο σπίτι, η διαδικασία αυτή επιβάλλεται να γίνεται αμέσως μόλις κάποιος σηκωθεί από το κρεβάτι. Όσον αφορά τη συχνότητα αλλαγής των κλινοσκεπασμάτων, μία φορά την εβδομάδα κρίνεται ικανοποιητική, αν και τους θερινούς μήνες απαιτείται συχνότερη αντικατάσταση.

Ο Σαμ Χότζις, ιδιοκτήτης της Hectic Housekeepers στο Χέιστινγκς, συνιστά αλλαγή δύο φορές την εβδομάδα σε περίπτωση που στο κρεβάτι κοιμούνται και κατοικίδια. Η Λίζα Γουίλιαμς προσθέτει ότι «δεν υπάρχει τίποτα πιο απολαυστικό από τα καθαρά σεντόνια». Η ίδια επισημαίνει την ανάγκη να καθαρίζεται το στρώμα με ηλεκτρική σκούπα και να τινάζονται δυνατά τα ανωστρώματα, ώστε να μην χάνουν τον όγκο τους.

Παρόλο που τα κλινοσκεπάσματα των ξενοδοχείων σιδερώνονται υποχρεωτικά, η Γουίλιαμς εφαρμόζει τη διαδικασία στο σπίτι μόνο όταν υποδέχεται φιλοξενούμενους. Αποκαλύπτει, μάλιστα, ένα έξυπνο μυστικό: ψεκάζοντας ελαφρά τα σεντόνια με νερό και τεντώνοντάς τα καλά, οι τσακίσεις εξαφανίζονται μέσα σε μισή ώρα.

Η κουζίνα: Κέντρο φρεσκάδας και τάξης

Το πλύσιμο και η άμεση τακτοποίηση των σκευών είναι κομβικής σημασίας για την ευταξία του χώρου, όπως τονίζει ο Ματ Τσερτς. Ο ίδιος, καθώς δεν διαθέτει πλυντήριο πιάτων και μεγαλώνει ένα μωρό, αναγνωρίζει τη δυσκολία του εγχειρήματος. «Μπορεί να αφιερώσεις ολόκληρη τη νύχτα για να παραδώσεις μια άψογη κουζίνα και το επόμενο πρωί να αντικρίσεις ξανά ένα χάος», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η διατήρηση μιας καθαρής κουζίνας που αναδίδει φρεσκάδα αποτελεί απαράβατο κανόνα, σύμφωνα με την Τζόρτζι Κάτμπιλ, η οποία διευθύνει μια επιχείρηση στον χώρο της καθαριότητας.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr