Γιατί το μαγειρεμένο φαγητό δεν πρέπει να κρυώνει εκτός ψυγείου για πολλή ώρα

Ένας από τους πιο συνηθισμένους κανόνες που έχουμε ακούσει στην κουζίνα είναι να αφήνουμε το μαγειρεμένο φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσουμε στο ψυγείο. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν αποτελεί πάντα την ασφαλέστερη επιλογή για την υγεία μας. Η παραμονή ενός μαγειρεμένου πιάτου για αρκετή ώρα σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Η παλιά πρακτική και οι σύγχρονες ανάγκες

Παλαιότερα, υπήρχε ένας βάσιμος λόγος για τον οποίο συνιστούσαν να μην τοποθετούμε πολύ καυτό φαγητό απευθείας στο ψυγείο. Μια μεγάλη ποσότητα θερμού φαγητού μπορούσε να ανεβάσει προσωρινά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου, επηρεάζοντας έτσι τις συνθήκες συντήρησης των υπόλοιπων τροφίμων που βρίσκονταν μέσα.

Ωστόσο, τα σύγχρονα ψυγεία είναι πλέον σχεδιασμένα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τέτοιες μεταβολές θερμοκρασίας. Αυτό σημαίνει ότι ένα μαγειρεμένο φαγητό, ακόμα και αν είναι ζεστό, μπορεί να αποθηκευτεί στο ψυγείο χωρίς να χρειάζεται να παραμείνει για ώρες εκτός, στον πάγκο της κουζίνας.

Η «επικίνδυνη ζώνη» θερμοκρασίας

Το σημαντικότερο είναι να αποφεύγεται η παρατεταμένη παραμονή του φαγητού σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν ένα μαγειρεμένο πιάτο παραμένει για αρκετή ώρα εκτός ψυγείου, η θερμοκρασία του σταδιακά πέφτει και εισέρχεται στην λεγόμενη «επικίνδυνη ζώνη», η οποία κυμαίνεται από 4°C έως 60°C.

Πρόκειται για το εύρος θερμοκρασιών στο οποίο ορισμένα επιβλαβή βακτήρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν με ιδιαίτερη ταχύτητα. Ανάμεσα στους μικροοργανισμούς που μπορούν να αναπτυχθούν σε αυτές τις συνθήκες είναι τα Clostridium perfringens, Bacillus cereus και Staphylococcus aureus.

Ο αόρατος κίνδυνος και η τροφική δηλητηρίαση

Το πρόβλημα με αυτούς τους μικροοργανισμούς είναι ότι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία τους με τις αισθήσεις μας. Δεν είναι απαραίτητα ορατοί, ούτε αλλοιώνουν τη μυρωδιά ή τη γεύση του φαγητού, καθιστώντας τον κίνδυνο αόρατο.

Όσο περισσότερη ώρα παραμένει ένα μαγειρεμένο πιάτο σε θερμοκρασία δωματίου, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες πολλαπλασιασμού των βακτηρίων. Κατ’ επέκταση, αυξάνεται και ο κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης για όποιον καταναλώσει το φαγητό.

Πρακτικές συμβουλές για ασφαλή συντήρηση

Το βασικό ζητούμενο δεν είναι να περιμένετε μέχρι το φαγητό να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά να μην το αφήνετε άσκοπα για πολλή ώρα εκτός ψυγείου. Χρειάζεται να μειώσουμε σχετικά γρήγορα τη θερμοκρασία του και να το αποθηκεύσουμε σωστά.

Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλη ποσότητα φαγητού, ένας πρακτικός τρόπος για να διευκολυνθεί η γρήγορη ψύξη του είναι να το μοιράζετε σε μικρότερα και ρηχά δοχεία. Με αυτόν τον τρόπο, η θερμοκρασία του θα πέσει πιο γρήγορα και ομοιόμορφα. Η σωστή και έγκαιρη συντήρηση των περισσευμάτων στο ψυγείο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ασφάλειας στην κουζίνα.

Με πληροφορίες από: bovary.gr