Ψυχολόγος συμβουλεύει τους γονείς: Μην λέτε στα παιδιά ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα

Η φράση «αν το βάλεις στο μυαλό σου, μπορείς να πετύχεις τα πάντα» είναι μια από τις πιο συνηθισμένες που χρησιμοποιούν οι γονείς για να εμψυχώσουν τα παιδιά τους. Ωστόσο, σύμφωνα με την ψυχολόγο Juli Fraga, αυτή η υπόσχεση είναι συχνά μη ρεαλιστική και μεταφέρει ένα «ψευδές μήνυμα». Η ειδικός, με σχεδόν δύο δεκαετίες εμπειρίας σε θέματα γονέων και παιδιών, προτείνει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στην ενθάρρυνση των παιδιών.

Η παγίδα της υπερβολικής ενθάρρυνσης

Όπως εξηγεί η Juli Fraga σε άρθρο της στο CNBC Make It, αν και η ενθάρρυνση και η υποστήριξη είναι σημαντικές, το να λέμε στα παιδιά ότι μπορούν να πετύχουν τα πάντα δημιουργεί την εντύπωση πως κάθε στόχος είναι εφικτός. Αυτό οδηγεί στην πεποίθηση ότι η σκληρή δουλειά αρκεί για την επίτευξη ακόμη και εξαιρετικά δύσκολων στόχων, όπως το να γίνει κάποιος ποπ σταρ ή να εισαχθεί σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.

Η ψυχολόγος επισημαίνει επίσης ότι η υπερβολική έμφαση στα αποτελέσματα μπορεί να ενισχύσει την «εξωτερική παρακίνηση». Αυτό σημαίνει ότι το παιδί προσπαθεί κυρίως για την επιβράβευση, τους καλούς βαθμούς ή τα τρόπαια, αντί για την εσωτερική ικανοποίηση.

Τι να λένε οι γονείς αντ' αυτού

Η Juli Fraga προτείνει στους γονείς να υιοθετήσουν πιο ρεαλιστικές φράσεις για να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους. Μία από αυτές είναι: «Δοκίμασε νέα πράγματα ακόμη κι αν σου φαίνεται τρομακτικό». Οι γονείς μπορούν να υπενθυμίζουν στα παιδιά ότι νέες προκλήσεις, όπως η εκμάθηση ποδηλάτου, η συμμετοχή σε μια παράσταση ή η αίτηση σε ένα πανεπιστήμιο, μπορεί να προκαλούν φόβο. Η αναγνώριση ότι κάτι μπορεί να προκαλεί φόβο βοηθά το παιδί να καταλάβει πως είναι φυσιολογικό να φοβάται. Όταν τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς δικαιολογούν και επικυρώνουν τα συναισθήματά τους, νιώθουν πως τα βλέπουν και τα καταλαβαίνουν, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση.

Μια άλλη χρήσιμη φράση είναι: «Μερικές φορές χρειάζεται χρόνος μέχρι να αποδώσει η σκληρή δουλειά». Η Fraga σημειώνει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να κάνουν τα παιδιά να πιστεύουν ότι οι επιτυχίες έρχονται από τη μία στιγμή στην άλλη, ενώ στην πραγματικότητα η σκληρή δουλειά αποδίδει σταδιακά. Όταν τα παιδιά ενθαρρύνονται να καλλιεργήσουν μια «νοοτροπία ανάπτυξης», δηλαδή όταν πιστεύουν πως η προσπάθεια και η αφοσίωση μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους, αυτό τα βοηθά να επιμένουν ακόμη κι όταν κάτι δεν τους είναι εύκολο.

Τέλος, η ψυχολόγος προτείνει τη φράση: «Η απογοήτευση είναι μια ευκαιρία για μάθηση». Τα παιδιά συχνά εμπνέονται από τα είδωλά τους και θέτουν υψηλούς στόχους, όπως να γίνουν διάσημοι μουσικοί ή κορυφαίοι αθλητές. Ωστόσο, τα όνειρά τους δεν συμβαδίζουν πάντα με την πραγματικότητα. Αντί οι γονείς να υπόσχονται ότι κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, μπορούν να ενθαρρύνουν.

Με πληροφορίες από: iefimerida.gr