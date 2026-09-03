Οι αποχρώσεις και τα σχέδια που θα κυριαρχήσουν στο φθινοπωρινό μανικιούρ

Ενώ το μίνιμαλ μανικιούρ διατηρεί τη δημοτικότητά του, η νέα σεζόν σηματοδοτεί την έλευση μιας σειράς από χρώματα και σχέδια που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στις φθινοπωρινές εμφανίσεις. Οι τάσεις για το φθινόπωρο έχουν ήδη παρουσιαστεί στις πασαρέλες της Νέας Υόρκης, του Μιλάνου, του Παρισιού και του Λονδίνου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους τόσο μέσα από το street style όσο και από τους κορυφαίους nail artists.

Οι βασικές τάσεις σε χρώματα και σχήματα

Παρόλο που η ζέστη επιμένει και το φθινόπωρο δεν έχει ακόμη κάνει επίσημα την εμφάνισή του, οι βασικές τάσεις στις αποχρώσεις και τα nail designs έχουν ήδη διαμορφωθεί. Για τη μετάβαση στη νέα εποχή, το μανικιούρ γίνεται πιο απλό, διατηρώντας μια ιδιαίτερα elegant αισθητική. Το ζητούμενο είναι ένα περιποιημένο αποτέλεσμα, με βαθιές και πλούσιες αποχρώσεις, ενώ ένα άψογο glossy φινίρισμα χαρίζει στα νύχια επιπλέον λάμψη.

Όσον αφορά τα χρώματα, το φθινόπωρο θα κινηθεί σε πιο ζεστές και σοφιστικέ παλέτες. Η τάση της σεζόν, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το χρώμα αλλά και το σχήμα. Οι κοντές και πρακτικές επιλογές παραμένουν πρωταγωνίστριες, με το τετράγωνο σχήμα να διατηρεί τη θέση του, ενώ οι ελαφρώς στρογγυλεμένες άκρες στα πλαϊνά προσθέτουν μια πιο soft και σύγχρονη πινελιά.

Η επιστροφή των cherry αποχρώσεων

Οι cherry αποχρώσεις αποτελούν ένα διαχρονικό trend του φθινοπώρου και επιστρέφουν πιο σκούρες και πιο σοφιστικέ από ποτέ. Η Ana Martín, εκπαιδεύτρια της Mia Cosmetics, επιβεβαιώνει αυτή την τάση, σημειώνοντας πως «θα πρωταγωνιστήσουν αποχρώσεις όπως το βαθύ μπορντό και το burgundy, που κάνουν ένα βήμα πέρα από το κλασικό κόκκινο».

Πρόκειται για μια πλούσια, σχεδόν μαύρη βάση που κολακεύει και επιμηκύνει οπτικά τα νύχια, χαρίζοντας αμέσως ένα πιο κομψό αποτέλεσμα. Αυτές οι σκούρες αποχρώσεις αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις μεγάλες πρωταγωνίστριες της σεζόν, ειδικά όταν συνδυάζονται με ένα λαμπερό, glossy φινίρισμα.

Το διαχρονικό κόκκινο ρουμπινί

Το κόκκινο είναι, χωρίς αμφιβολία, μία από τις πιο διαχρονικές επιλογές στο μανικιούρ. Αν και τους καλοκαιρινούς μήνες συχνά δίνει τη θέση του σε πιο έντονες και ζωηρές αποχρώσεις που ταιριάζουν στην εποχή, με την έλευση του φθινοπώρου επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο.

Βαθύ, κομψό και διαχρονικό, το κόκκινο ρουμπινί αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της σεζόν. «Αυτή η έντονη, elegant και διαχρονική απόχρωση γίνεται απαραίτητη στο φθινοπωρινό μανικιούρ», αναφέρουν οι nail experts της Neonail. Ιδιαίτερα δημοφιλής θα είναι και η glossy εκδοχή του, που χαρίζει στα νύχια εντυπωσιακή λάμψη και βάθος.

Με πληροφορίες από: bovary.gr