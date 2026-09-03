Πέντε πολυετή φυτά χαμηλής συντήρησης για φύτευση τον Σεπτέμβριο

Ο Σεπτέμβριος αποτελεί ιδανική περίοδο για τη φύτευση πολυετών φυτών, καθώς το χώμα διατηρεί τη θερμότητα των καλοκαιρινών μηνών. Αυτή η ζέστη, σε συνδυασμό με τη δροσιά της ατμόσφαιρας και τις πρώτες βροχές, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός ισχυρού ριζικού συστήματος στα φυτά, προτού εισέλθει ο χειμώνας.

Τα πολυετή φυτά προσφέρονται σε ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, ενώ έχουν το πλεονέκτημα να επιστρέφουν κάθε σεζόν. Όσα από αυτά σχηματίζουν τουφίτσες, μπορούν μάλιστα να προσφέρουν νέους βλαστούς για μεταφύτευση.

Γιατί ο Σεπτέμβριος είναι η κατάλληλη εποχή

Είτε κάποιος επιθυμεί να καλύψει ένα κενό σημείο στο παρτέρι του, είτε να προσθέσει ένα εντυπωσιακό νέο λουλούδι, είτε απλώς να φέρει λίγο πράσινο στο μπαλκόνι του, υπάρχει ένα πολυετές φυτό που ταιριάζει στις ανάγκες του. Η Jo McGarry, ειδική στον σχεδιασμό πολυτελών κήπων στο Caragh Nurseries, τονίζει ότι η φύτευση τον Σεπτέμβριο είναι ευεργετική, καθώς το έδαφος είναι ακόμα ζεστό, ενώ ο πιο δροσερός καιρός σημαίνει ότι τα φυτά δεν αντιμετωπίζουν τη ζέστη του καλοκαιριού.

Αυτή η χρονική στιγμή επιτρέπει στις ρίζες να εγκατασταθούν επαρκώς πριν από την έλευση του χειμώνα, εξασφαλίζοντας την επιτυχή ανάπτυξη των φυτών για την επόμενη χρονιά.

Ανθεκτικά γεράνια

Τα ανθεκτικά γεράνια θεωρούνται μια εξαιρετική επιλογή για φύτευση τον Σεπτέμβριο. Είναι αρκετά προσαρμοστικά και, μόλις εγκατασταθούν, επιστρέφουν χρόνο με τον χρόνο χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα. Η φύτευσή τους αυτή την περίοδο δίνει στις ρίζες άφθονο χρόνο να σταθεροποιηθούν πριν από τον χειμώνα.

Εουχέρες

Οι εουχέρες αποτελούν μια δημοφιλή προσθήκη στον κήπο, κυρίως λόγω του καλειδοσκοπικού τους σχήματος και του φανταχτερού φυλλώματός τους, που προσφέρουν χρώμα όταν τα ανθοφόρα φυτά έχουν πια μαραθεί. Η Jo McGarry αναφέρει ότι τα φύλλα τους κυκλοφορούν σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις, από βαθύ μωβ έως φωτεινό πράσινο, διατηρώντας το παρτέρι ενδιαφέρον.

Ο Σεπτέμβριος είναι μια καλή εποχή για να τις φυτέψετε, καθώς το χώμα είναι ακόμα ζεστό, δίνοντάς τους άφθονο χρόνο να ριζώσουν πριν φτάσει ο πιο κρύος καιρός.

Ρουντμπέκιες ή «μαυρομάτες Σουζάνες»

Οι ρουντμπέκιες, γνωστές και ως «μαυρομάτες Σουζάνες», είναι ένα βασικό στοιχείο για το τέλος της σεζόν, καθώς αναδεικνύονται όταν τα άλλα λουλούδια αρχίζουν να ξεθωριάζουν. Η Jo υπογραμμίζει ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή αν θέλετε να διατηρήσετε λίγο χρώμα στον κήπο μέχρι το φθινόπωρο, καθώς τα φωτεινά λουλούδια τους που μοιάζουν με μαργαρίτες μπορούν να συνεχίσουν να ανθίζουν.

Η φύτευσή τους τον Σεπτέμβριο δίνει στις ρίζες τους την ευκαιρία να εγκατασταθούν πριν από τον χειμώνα, ώστε να είναι έτοιμες να προσφέρουν ένα όμορφο θέαμα την επόμενη χρονιά.

Σάλβιες

Οι σάλβιες είναι μια αγαπημένη επιλογή για τα ηλιόλουστα σημεία, και ο Σεπτέμβριος είναι μια καλή εποχή για να τις φυτέψετε, όπως εξηγεί η Jo. Το έδαφος είναι ακόμα ζεστό αυτή την περίοδο.

Με πληροφορίες από: dnews.gr