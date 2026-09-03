Η εποχή του σταφυλιού και η συνταγή για το τέλειο γλυκό του κουταλιού

Το σταφύλι είναι ένα φρούτο που προσφέρεται για την παρασκευή ενός πολύ νόστιμου γλυκού του κουταλιού. Πέρα από την εξαιρετική του γεύση, το σταφύλι προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην υγεία, χάρη στην υψηλή θρεπτική του αξία και τα αντιοξειδωτικά που περιέχει. Το γλυκό του κουταλιού με σταφύλι είναι ιδιαίτερα αγαπητό, ενώ η διαδικασία παρασκευής του δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας.

Τα οφέλη του σταφυλιού και η επιλογή της ποικιλίας

Το σταφύλι αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για γλυκό του κουταλιού, όχι μόνο για τη γεύση του, αλλά και για τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει στην υγεία. Η πλούσια θρεπτική του αξία, σε συνδυασμό με την περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά, το καθιστούν ένα φρούτο με πολλαπλές ευεργετικές ιδιότητες.

Για την παρασκευή του γλυκού του κουταλιού, είναι σημαντικό να επιλεγεί η κατάλληλη ποικιλία σταφυλιού. Στην αγορά υπάρχουν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο, για το συγκεκριμένο γλυκό, συνιστάται η χρήση της ποικιλίας «σουλτανίνα».

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

Για να φτιάξετε το γλυκό του κουταλιού με σταφύλι, θα χρειαστείτε τα εξής υλικά:

1 κιλό σταφύλι (ποικιλία σουλτανίνα)

½ κιλό ζάχαρη

1 φλιτζάνι νερό

Λίγα φύλλα αρμπαρόριζας

Χυμό από ½ λεμόνι

200 γραμμάρια αμύγδαλο καβουρντισμένο

Η διαδικασία παρασκευής βήμα προς βήμα

Η προετοιμασία ξεκινά με το καλό πλύσιμο του σταφυλιού. Αφού πλυθεί, αφαιρούνται προσεκτικά οι ρόγες από το τσαμπί. Στη συνέχεια, οι ρόγες τοποθετούνται σε ένα μπολ με νερό, το οποίο αλλάζεται 2 με 3 φορές, διασφαλίζοντας ότι οι ρόγες διατηρούν το σχήμα τους.

Έπειτα, το σταφύλι μπαίνει σε κατσαρόλα με χοντρή βάση. Το μάτι της κουζίνας ανάβει σε χαμηλή φωτιά και το σταφύλι αφήνεται να βράσει για περίπου 7 λεπτά, μέχρι να απορροφήσει τα υγρά του. Μετά από αυτό το στάδιο, προστίθενται η ζάχαρη και το νερό στην κατσαρόλα.

Μόλις ξεκινήσει ο βρασμός, είναι πιθανό να σχηματιστεί αφρός στην επιφάνεια, ο οποίος πρέπει να ξαφρίζεται όποτε είναι αναγκαίο. Το γλυκό αφήνεται να δέσει σε χαμηλή φωτιά για περίπου 45 λεπτά. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, το γλυκό αφήνεται να κρυώσει μέσα στην κατσαρόλα, χωρίς να σκεπαστεί.

Αφού κρυώσει τελείως, το γλυκό ξαναβάζεται στη φωτιά για το τελικό δέσιμο. Αφήνεται να πάρει βράση μέχρι το σιρόπι να δέσει σωστά και να φτάσει στην επιθυμητή πυκνότητα. Σε αυτό το σημείο, προστίθενται η αρμπαρόριζα, ο χυμός λεμονιού και τα καβουρντισμένα αμύγδαλα. Το γλυκό βράζει για επιπλέον 1 λεπτό.

Τέλος, το γλυκό αφήνεται να σταθεί και να κρυώσει καλά μέσα στην κατσαρόλα. Για να γεμίσει κάθε ρόγα σταφυλιού με σιρόπι, συνιστάται να ανακινήσετε την κατσαρόλα αρκετές φορές από τα χερούλια. Κατά τη διάρκεια της ψύξης στην κατσαρόλα, θα παρατηρήσετε ότι το σταφύλι αλλάζει χρώμα.

Με πληροφορίες από: healthstat.gr