Πώς να ξεπεράσετε τη μελαγχολία μετά τις διακοπές: Πέντε τρόποι προσαρμογής

Ο Σεπτέμβριος έχει πλέον μπει, φέρνοντας μαζί του την ανάγκη για προσαρμογή στο αστικό περιβάλλον και τους ρυθμούς της καθημερινότητας. Η μετάβαση από την καλοκαιρινή ανάπαυλα στις συντομότερες ημέρες του χρόνου συχνά συνοδεύεται από μελαγχολία, κόπωση και άγχος. Αυτή η κατάσταση, γνωστή και ως post-vacation blues, μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν μας λείπει απλώς το καλοκαίρι ή αν μας βαραίνει η σκέψη για όσα έρχονται. Υπάρχουν, ωστόσο, τρόποι να επιστρέψουμε πιο ομαλά στους ρυθμούς της πόλης, χωρίς να αποχαιρετήσουμε απότομα τη νοσταλγία των διακοπών.

Τακτοποίηση και οργάνωση

Ένα πρώτο βήμα για να διαχειριστούμε τη μελαγχολία είναι να ξεχωρίσουμε το καλοκαίρι από το παρόν. Η επιστροφή στην «πραγματική» ζωή δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε τις όμορφες στιγμές, όπως τις νύχτες κάτω από τις κληματαριές με φίλους ή τις ατέλειωτες ώρες στην παραλία. Ωστόσο, το να παραμένουμε μετέωροι ανάμεσα στο χθες και το σήμερα δεν είναι ωφέλιμο.

Για να το πετύχουμε αυτό, μπορούμε να ξεκινήσουμε αδειάζοντας τις βαλίτσες μας και τοποθετώντας τα πράγματα των διακοπών στη θέση τους. Η τακτοποίηση αυτή, με φροντίδα και οργάνωση, συμβάλλει στην ψυχολογική μετάβαση και μας βοηθά να κλείσουμε έναν κύκλο.

Διαχείριση των αναμνήσεων

Παράλληλα με την τακτοποίηση των αντικειμένων, είναι σημαντικό να οργανώσουμε και τις καλοκαιρινές μας αναμνήσεις. Συγκεντρώνουμε τις φωτογραφίες και τις σημειώσεις μας σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ώστε να μην ανακατεύονται με τα υπόλοιπα αντικείμενα και ενθύμια. Έτσι, θα είναι έτοιμες για όταν τις χρειαστούμε ξανά.

Μια έρευνα του 2020, που πραγματοποιήθηκε από τους FioRito, Taylor A., Geiger, A. R., & Routledge, C. (2021) και δημοσιεύτηκε στο Art Therapy, έδειξε ότι η επιστροφή σε αγαπημένες αναμνήσεις μέσα από ένα λεύκωμα μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή ψυχολογικής ανακούφισης. Μπορούμε, λοιπόν, να φτιάξουμε το δικό μας λεύκωμα, εκτυπώνοντας τις φωτογραφίες και σημειώνοντας στην πίσω πλευρά τους την ημερομηνία. Επιπλέον, μπορούμε να γράψουμε ό,τι μας έρχεται στο μυαλό: κάτι που είπε ένας φίλος, ένα αστείο που θυμηθήκαμε ξαφνικά, λίγες λέξεις από μια συζήτηση ή ακόμα και έναν καλοκαιρινό έρωτα.

Αλλαγή οπτικής γωνίας

Είναι αξιοσημείωτο πόσο συχνά μπορούμε τη μια στιγμή να νιώθουμε μελαγχολία για κάτι και την επόμενη να βρίσκουμε δεκάδες λόγους να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη ή ενθουσιασμό. Τις περισσότερες φορές, τα post-vacation blues είναι θέμα οπτικής. Η αλλαγή της οπτικής μας μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο που βιώνουμε την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Αναστοχασμός και απόσταση

Αν η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει μαζί της ένα βάρος, την αίσθηση ότι δεν είμαστε έτοιμοι ή μια ανησυχία για όσα μας περιμένουν, μπορούμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ένας αποτελεσματικός τρόπος είναι να γράψουμε γι’ αυτά που νιώθουμε, παρατηρώντας τα από απόσταση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας και να τα διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, αν οι προθεσμίες και οι υποχρεώσεις μάς αγχώνουν, μπορούμε να σκεφτούμε τον εαυτό μας του χρόνου την ίδια εποχή.

Με πληροφορίες από: kathimerini.gr