Το μυστικό του κηπουρού: Γιατί τρία φυτά μαζί στο σπίτι είναι καλύτερα

Ενώ για τους ανθρώπους η μοναξιά μπορεί να είναι προτιμότερη όταν η παρέα δεν είναι καλή, στον κόσμο των φυτών η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο Εμιλιάνο, ιδιοκτήτης φυτωρίου στην Ισπανία και ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγεί ότι η ομαδοποίηση φυτών προσφέρει σημαντικά οφέλη.

Συγκεκριμένα, αντί να τοποθετούμε μια γλάστρα μόνη της σε μια γωνιά, είναι προτιμότερο να ομαδοποιούμε τρία συμβατά είδη φυτών. Ο λόγος είναι απλός και απολύτως λογικός, καθώς αυτή η πρακτική δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους.

Η δημιουργία ευεργετικού μικροκλίματος

Όταν πολλά φυτά βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, δημιουργούν ένα μικρό μικροκλίμα. Αυτό το μικροκλίμα έχει την ιδιότητα να διατηρεί καλύτερα την υγρασία της ατμόσφαιρας και να περιορίζει τις απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας.

Η συνθήκη αυτή είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τα τροπικά φυτά, τα οποία στη φύση τους αναπτύσσονται περιτριγυρισμένα από πλούσια βλάστηση. Ως αποτέλεσμα, τα φύλλα τους παραμένουν πιο υγιή και τα φυτά αντέχουν πολύ καλύτερα τον ξηρό αέρα που επικρατεί στους εσωτερικούς χώρους των σπιτιών. Ο ξηρός αέρας θεωρείται συχνά ένας «σιωπηλός εχθρός» που ευθύνεται για την κακή κατάσταση πολλών φυτών.

Οφέλη για την υγεία και την ανάπτυξη

Το μυστικό πίσω από αυτή την πρακτική είναι ότι αναπαράγει, έστω και σε μικρή κλίμακα, τις συνθήκες που επικρατούν στα δάση και τις τροπικές ζούγκλες. Εκεί, πολλά από τα αγαπημένα μας φυτά αναπτύσσονται φυσικά, σε ένα περιβάλλον με υψηλή υγρασία και σταθερή θερμοκρασία.

Όταν τα φυτά βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο, τα φύλλα τους απελευθερώνουν υγρασία μέσω της διαδικασίας της διαπνοής. Αυτό δημιουργεί ένα πιο σταθερό και ευνοϊκό μικροπεριβάλλον για την ανάπτυξή τους, μειώνοντας την αρνητική επίδραση παραγόντων όπως ο κλιματισμός το καλοκαίρι και η θέρμανση τον χειμώνα, οι οποίοι ξηραίνουν την ατμόσφαιρα χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

Η σημασία της συμβατότητας στην επιλογή

Για να είναι επιτυχημένη η ομαδοποίηση, είναι σημαντικό να επιλέγονται είδη φυτών που έχουν παρόμοιες ανάγκες. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη για φως, υγρασία και πότισμα. Η τοποθέτηση ενός φυτού που χρειάζεται άμεσο ηλιακό φως μαζί με ένα άλλο που δεν το αντέχει, είναι μια συνταγή αποτυχίας.

Όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα στη ζωή, έτσι και στη συμβίωση των φυτών, απαιτείται κάποια συμβατότητα για να ευδοκιμήσουν. Η προσεκτική επιλογή των ειδών είναι καθοριστική για την υγεία και την ομορφιά της σύνθεσης.

Προτάσεις για χώρους με άφθονο φυσικό φως

Για έναν χώρο που φωτίζεται άφθονα από το φυσικό φως, ο Εμιλιάνο προτείνει μια σύνθεση τριών φυτών που δένουν αρμονικά μεταξύ τους και δημιουργούν ένα εντυπωσιακό διακοσμητικό αποτέλεσμα.

Η πανδουράτα (pandurata), με τα μεγάλα, χαρακτηριστικά φύλλα της σε σχήμα βιολιού, κλέβει την παράσταση και λειτουργεί ως το βασικό στοιχείο της σύνθεσης. Δίπλα της, η στρελίτσια ή αλλιώς πουλί του παραδείσου (strelitzia) χαρίζει ύψος και μια εξωτική πινελιά χάρη στο εντυπωσιακό φύλλωμά της, που θυμίζει τροπικό περιβάλλον. Τη σύνθεση συμπληρώνει ο

Με πληροφορίες από: bovary.gr