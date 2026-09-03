Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Φλώρινα: Εκκενώθηκε η Κρυσταλλοπηγή

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Φλώρινας, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στην Κρυσταλλοπηγή, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, οδηγώντας στην ενεργοποίηση του 112 για την προστασία των κατοίκων. Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση της περιοχής, καλώντας τους πολίτες να απομακρυνθούν προς ασφαλή σημεία, ακολουθώντας τις δοθείσες οδηγίες.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Φλώρινα

Η φωτιά ξεκίνησε αρχικά σε μια δασική περιοχή της Φλώρινας, νωρίς το βράδυ, προκαλώντας άμεσα την κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών. Ωστόσο, οι φλόγες, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν, επεκτάθηκαν με ταχύτητα, δημιουργώντας ένα μέτωπο που απαιτούσε άμεση και εντατική επέμβαση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τον περιορισμό του.

Καθώς η νύχτα προχωρούσε, η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά, με την πυρκαγιά να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και να απειλεί την ευρύτερη περιοχή. Αυτό το γεγονός οδήγησε τις αρμόδιες αρχές να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την προστασία των κατοίκων, καθώς η απειλή για τις κατοικημένες περιοχές γινόταν όλο και πιο ορατή και επιτακτική.

Εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής μέσω 112

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς, τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το σύστημα έκτακτης ανάγκης 112. Μέσω αυτού, στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της Κρυσταλλοπηγής, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή για λόγους ασφαλείας και προστασίας της ζωής τους.

Το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας ήταν σαφές και συγκεκριμένο: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας απομακρυνθείτε προς Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών». Οι οδηγίες αυτές ήταν ζωτικής σημασίας για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Πριν από την τελική εντολή εκκένωσης, είχε ζητηθεί από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αυτή η προειδοποίηση είχε ως στόχο να τους προετοιμάσει για ενδεχόμενη απομάκρυνση, αν οι συνθήκες της πυρκαγιάς το απαιτούσαν, επιτρέποντας έτσι την άμεση αντίδρασή τους.

Ενισχυμένες δυνάμεις στην περιοχή

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς, οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή της Φλώρινας ενισχύθηκαν σημαντικά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πλέον, στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται συνολικά 40 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν σκληρή και επίμονη μάχη με τις φλόγες.

Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ενεργά δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ. Η παρουσία τους είναι κρίσιμη, καθώς παρέχουν υποστήριξη σε δύσβατα σημεία όπου τα οχήματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Παράλληλα, 12 πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στρατηγικά στην περιοχή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια περιορισμού και τελικής κατάσβεσης της φωτιάς.

Δυσκολίες στην κατάσβεση

Η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων αντιμετωπίζει ιδιαίτερες και σημαντικές δυσκολίες, καθώς η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Αυτό το χαρακτηριστικό του εδάφους καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων στο μέτωπο της πυρκαγιάς, εμποδίζοντας την άμεση και αποτελεσματική επέμβαση.

Η μορφολογία της περιοχής, με το δύσκολο ανάγλυφο, απαιτεί επιπλέον προσπάθεια, ειδικό εξοπλισμό και άριστο συντονισμό από τους πυροσβέστες. Οι άνδρες της πυροσβεστικής καλούνται να επιχειρήσουν σε αντίξοες συνθήκες, με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση των φλογών και να θέσουν τελικά υπό έλεγχο την επικίνδυνη πυρκαγιά, προστατεύοντας έτσι τις γύρω περιοχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki