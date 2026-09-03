Το πράσινο φιστίκι γίνεται η νέα τάση στη διακόσμηση του σπιτιού

Το πράσινο φιστίκι έχει αναδειχθεί ως η νέα κυρίαρχη τάση στον χώρο της διακόσμησης του σπιτιού, φέρνοντας μαζί του μια αίσθηση φρεσκάδας, ζωντάνιας και αρμονίας. Πρόκειται για μια απόχρωση που μπορεί να ενσωματωθεί με ευκολία σε κάθε δωμάτιο, από το σαλόνι μέχρι την κουζίνα και το μπάνιο, προσφέροντας ένα μοντέρνο και ταυτόχρονα φυσικό αποτέλεσμα.

Το πράσινο φιστίκι: Η νέα τάση στη διακόσμηση

Κάθε σεζόν φέρνει μαζί της νέα χρώματα που επιβάλλονται στη διακόσμηση, και το πράσινο φιστίκι θεωρείται αναμφισβήτητα το χρώμα της στιγμής. Η interior designer Καρολίνα Γκαρνέρο, μιλώντας στο ισπανικό El Mueble, υπογραμμίζει πως αυτή η συγκεκριμένη απόχρωση συνδυάζει ένα μοντέρνο στιλ με μια έντονη αίσθηση φυσικότητας.

Η επίδραση του πράσινου φιστικί δεν περιορίζεται μόνο στη διακόσμηση, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο ζωής. Όταν χρησιμοποιείται με μέτρο, αυτή η επιλογή μπορεί να προσδώσει ζωντάνια και αρμονία στον χώρο, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας.

Ευελιξία και προσοχή στη χρήση

Το πράσινο φιστίκι χαρακτηρίζεται από την ευελιξία του, ωστόσο απαιτείται προσοχή στην υπερβολική του χρήση. Όπως επισημαίνει η Καρολίνα Γκαρνέρο, η εφαρμογή του σε μεγάλες επιφάνειες χωρίς την κατάλληλη αντίθεση μπορεί να αποβεί κουραστική για το μάτι. Παρόλα αυτά, ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του ξεχωρίζουν η αίσθηση ηρεμίας και δυναμισμού που προσφέρει.

Είναι ένα ζωντανό χρώμα που έχει τη δυνατότητα να σπάει τη μονοτονία χωρίς να ενοχλεί, χαρίζοντας ισορροπία και φρεσκάδα σε κάθε περιβάλλον. Η απόχρωση αυτή προσαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά στιλ διακόσμησης, από το σκανδιναβικό μέχρι το σύγχρονο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως βασικό είτε ως δευτερεύον χρώμα, ενώ αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε διακοσμητικές λεπτομέρειες όπως μαξιλάρια, πίνακες και βάζα.

Συνδυασμοί και αισθητικά λάθη

Από την άλλη πλευρά, η συνδυαστική χρήση του πράσινου φιστικί μπορεί να είναι δύσκολη, οδηγώντας σε αισθητικά λάθη αν δεν γίνει σωστά. Η λανθασμένη εφαρμογή του μπορεί να μειώσει την κομψότητα του χώρου. Για τον λόγο αυτό, η ειδικός τονίζει πως «το κλειδί είναι ο σωστός συνδυασμός: με τη σωστή συνοδεία, μπορεί να μεταμορφώσει κάθε δωμάτιο».

Εφαρμογή σε κάθε χώρο του σπιτιού

Στο υπνοδωμάτιο, ένας τοίχος βαμμένος σε φιστικί απόχρωση μπορεί να προσθέσει προσωπικότητα χωρίς να διαταράξει την απαραίτητη ηρεμία του χώρου. Τα υφάσματα, όπως μαξιλάρια, κουβέρτες και κουρτίνες, μπορούν να ενσωματώσουν αυτή την απόχρωση διακριτικά, ιδανικά συνδυασμένα με μπεζ, εκρού ή ανοιχτό γκρι τόνους.

Στην κουζίνα, το πράσινο φιστίκι ταιριάζει ιδιαίτερα σε ξύλινα ντουλάπια, ειδικά αν επιλεγούν ζεστοί τόνοι ξύλου. Η χρήση του σε ηλεκτρικές συσκευές ή μικρά υφάσματα, όπως πετσέτες και καλύμματα καθισμάτων, μπορεί να προσδώσει μια ευχάριστη και φωτεινή νότα, χωρίς να υπερφορτώνει τον χώρο.

Στο μπάνιο, η απόχρωση αυτή μπορεί να ενσωματωθεί σε πλακάκια στους τοίχους της ντουζιέρας ή του νιπτήρα, καθώς και σε μικρά έπιπλα, όπως ράφια και ντουλάπια. Οι μαύρες μπαταρίες βρύσης συνδυάζονται αρμονικά με το πράσινο φιστίκι, ολοκληρώνοντας το στιλ.

Με πληροφορίες από: bovary.gr