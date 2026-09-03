5 σημάδια ότι συγκρίνεις συνεχώς τον εαυτό σου με τους άλλους – ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνεις

Η σύγκριση με τους άλλους αποτελεί έναν από τους πιο συνηθισμένους τρόπους αξιολόγησης του εαυτού μας και της θέσης μας στον κόσμο. Από την επαγγελματική επιτυχία και την οικονομική κατάσταση μέχρι την εμφάνιση, τις σχέσεις και τον τρόπο ζωής, συχνά κοιτάζουμε γύρω μας για να διαπιστώσουμε αν «τα πηγαίνουμε καλά».

Ενώ πρόκειται για μια φυσιολογική ανθρώπινη τάση που μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως κίνητρο, όταν γίνεται συνεχής και επηρεάζει την αυτοεκτίμηση, μπορεί να οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο ανασφάλειας, ανικανοποίητου και διαρκούς ανάγκης να αποδείξουμε την αξία μας.

Η ασυνείδητη πλευρά της σύγκρισης

Το δύσκολο είναι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε πάντα πως συγκρινόμαστε με τους άλλους. Η σύγκριση μπορεί να κρύβεται πίσω από την ανάγκη για επιβεβαίωση, την τελειομανία ή τη δυσκολία να χαρείς πραγματικά για τον εαυτό σου.

Επίσης, μπορεί να πηγάζει από την αίσθηση ότι πάντα κάποιος βρίσκεται ένα βήμα μπροστά, ή από την ανάγκη να παρακολουθούμε διαρκώς τι κάνουν οι άλλοι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύουν αυτή την τάση, προβάλλοντας καθημερινά επιλεγμένες εικόνες επιτυχίας, ομορφιάς και ευτυχίας.

Όταν η επιτυχία των άλλων γίνεται δική σου ανασφάλεια

Ένα από τα σημάδια είναι όταν ένας φίλος παίρνει προαγωγή, ένας γνωστός αγοράζει σπίτι ή ένας συνάδελφος πετυχαίνει έναν επαγγελματικό στόχο. Αντί να νιώσεις απλώς χαρά για εκείνον, η πρώτη σου σκέψη στρέφεται προς τον εαυτό σου, αναρωτώμενος «Εγώ τι έχω καταφέρει;».

Όταν η επιτυχία των άλλων λειτουργεί ως υπενθύμιση των δικών σου υποτιθέμενων ελλείψεων, η σύγκριση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείς τον εαυτό σου.

Η βραχύβια ικανοποίηση από τα επιτεύγματά σου

Μπορεί να έχεις πετύχει έναν σημαντικό στόχο, να έχεις ολοκληρώσει ένα δύσκολο έργο ή να έχεις κάνει ένα βήμα που περίμενες καιρό. Ωστόσο, η ικανοποίηση διαρκεί λίγο.

Αυτό συμβαίνει επειδή σύντομα σκέφτεσαι τι έχουν πετύχει οι άλλοι. Η συνεχής σύγκριση μετακινεί διαρκώς τον πήχη, κάνοντας κάθε επίτευγμα να μοιάζει προσωρινό, αφού πάντα υπάρχει κάποιος που βρίσκεται «πιο μπροστά».

Η παγίδα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την τάση για σύγκριση. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να κοιτάζει επανειλημμένα τι κάνουν οι άλλοι, πόσα ταξίδια πηγαίνουν, πώς είναι η εμφάνισή τους ή πώς εξελίσσεται η καριέρα τους, και στη συνέχεια να αισθάνεσαι ανεπαρκής, τότε ίσως αξιολογείς τον εαυτό σου μέσα από αυτό το περιεχόμενο.

Το πρόβλημα είναι ότι συγκρίνουμε τη δική μας καθημερινότητα με την επιλεγμένη, συχνά εξιδανικευμένη εικόνα των άλλων, η οποία προβάλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ασταθής αυτοεκτίμηση

Ένα άλλο σημάδι είναι η αστάθεια στην αυτοεκτίμηση. Μια μέρα μπορεί να αισθάνεσαι ικανός και ικανοποιημένος με τον εαυτό σου, και την επόμενη να νιώθεις ανεπαρκής, επειδή κάποιος άλλος προχώρησε περισσότερο.

Αυτή η διακύμανση στην αυτοεκτίμηση, όπου η αίσθηση της αξίας σου αλλάζει ανάλογα με την πρόοδο των άλλων, δείχνει ότι η σύγκριση επηρεάζει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου.

Με πληροφορίες από: jenny.gr