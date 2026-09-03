Crash test: Πέντε αστέρια για τέσσερα νέα ηλεκτρικά μοντέλα με αυστηρότερα κριτήρια

Ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός οδικής ασφάλειας EuroNCAP πραγματοποίησε δοκιμές πρόσκρουσης σε τέσσερα νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, εφαρμόζοντας τα αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν τεθεί σε ισχύ από το 2026. Παρά τις αυξημένες απαιτήσεις, όλα τα αυτοκίνητα κατάφεραν να αποσπάσουν την ανώτατη διάκριση των πέντε αστέρων, αν και με διαφορετικές επιδόσεις στα επιμέρους κεφάλαια ασφαλείας.

Τα αυστηρότερα κριτήρια του EuroNCAP

Οι προδιαγραφές των δοκιμών πρόσκρουσης εξελίσσονται συνεχώς, ακολουθώντας την εξέλιξη των ίδιων των αυτοκινήτων. Ο EuroNCAP, με τα νέα κριτήρια που εφαρμόζονται από το 2026, αξιολογεί τα μοντέλα σε τέσσερα βασικά κεφάλαια ασφαλείας. Αυτά είναι η Προστασία σε Σύγκρουση, η Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση, η Αποφυγή της Σύγκρουσης και η Ασφαλής Οδήγηση.

Η αυστηροποίηση των κριτηρίων αποσκοπεί στην παροχή ακόμα πιο αξιόπιστων πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας των οχημάτων.

Τα τέσσερα ηλεκτρικά μοντέλα στη δοκιμασία

Η τελευταία σειρά μοντέλων που υποβλήθηκε σε crash test από τον EuroNCAP περιλάμβανε τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρόκειται για το Cupra Raval και τα κινεζικής κατασκευής AION UT, Leapmotor B05 και Geely E2. Από αυτά, τα μοντέλα της AION και της Leapmotor εισάγονται ήδη στην ελληνική αγορά, ενώ τα άλλα δύο αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Όλα τα παραπάνω μοντέλα αξιολογήθηκαν με τον ανώτατο αριθμό των 5 αστέρων, γεγονός που υποδηλώνει ένα υψηλό συνολικό επίπεδο ασφαλείας. Ωστόσο, οι επιμέρους βαθμολογίες τους παρουσιάζουν διαφορές, αναδεικνύοντας τα δυνατά σημεία και τις ιδιαιτερότητες του κάθε οχήματος.

Cupra Raval: Η σημασία του προαιρετικού πακέτου

Το ισπανικό μοντέλο Cupra Raval κατάφερε να λάβει την πεντάστερη αξιολόγηση χάρη στον προαιρετικό εξοπλισμό ασφαλείας, το λεγόμενο Safety Pack. Στη βασική του έκδοση, το αυτοκίνητο θα είχε αρκεστεί σε τέσσερα αστέρια. Συγκεκριμένα, το Cupra Raval έλαβε 58% των βαθμών στην Ασφαλή Οδήγηση, ποσοστό που ανέβηκε στο 72% με το Safety Pack.

Στην Αποφυγή Σύγκρουσης, η βαθμολογία ήταν 66% (77% με το Safety Pack), ενώ στην Προστασία σε Σύγκρουση έλαβε 91% και στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση 95%. Ο EuroNCAP χαιρέτισε τη δυνατότητα απόκτησης του πακέτου ασφαλείας Safety Pack του Cupra Raval σε προσιτή τιμή.

AION UT και Geely E2: Κινεζική ασφάλεια με ειδικά χαρακτηριστικά

Το πεντάστερο AION UT έδειξε καλές επιδόσεις, λαμβάνοντας 66% των βαθμών στην Ασφαλή Οδήγηση, 74% στην Αποφυγή Σύγκρουσης, 91% στην Προστασία σε Σύγκρουση και 81% στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση. Οι αξιολογητές υπογράμμισαν ιδιαίτερα τα υψηλά επίπεδα προστασίας των παιδιών στα πίσω καθίσματα σε περίπτωση σύγκρουσης, όπου το κινεζικό μοντέλο κατέγραψε τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ των τεσσάρων αυτοκινήτων.

Το πεντάθυρο Geely E2 αξιολογήθηκε επίσης με 5 αστέρια, προσφέροντας υψηλά επίπεδα προστασίας σε όλους τους τομείς χωρίς να παρουσιάζει κάποια χτυπητή αδυναμία. Έλαβε 79% των βαθμών στην Ασφαλή Οδήγηση, 72% στην Αποφυγή Σύγκρουσης, 86% στην Προστασία σε Σύγκρουση και 95% στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση. Επιπλέον, κέρδισε πρόσθετους βαθμούς ως μπόνους χάρη στο στάνταρ σύστημα άμεσης ανίχνευσης παρουσίας παιδιού.

Leapmotor B05: Επιδόσεις στις πλευρικές συγκρούσεις

Το Leapmotor B05, ένα ακόμα πεντάστερο μοντέλο, κατέγραψε 66% στην Ασφαλή Οδήγηση, 77% στην Αποφυγή Σύγκρουσης, 92% στην Προστασία σε Σύγκρουση και 89% στην Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση. Το κινεζικό μοντέλο διακρίθηκε ιδιαίτερα στην προστασία σε πλευρικές συγκρούσεις, τόσο με μπαριέρα όσο και με κολώνα.

Ωστόσο, οι αξιολογητές εξέφρασαν την επιθυμία να εφοδιάζεται με περισσότερους φυσικούς διακόπτες για τη διαχείριση ορισμένων λειτουργιών, υποδεικνύοντας ένα σημείο προς βελτίωση στην εργονομία του οχήματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr