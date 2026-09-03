Τα Lefties, το πιο οικονομικό brand της Inditex, επεκτείνεται στη Βρετανία

Η Inditex, ο όμιλος στον οποίο ανήκουν τα Zara, εντείνει την παρουσία του στην αγορά των οικονομικών ενδυμάτων, εγκαινιάζοντας το πρώτο κατάστημα του brand Lefties στη Βρετανία. Τα Lefties, τα οποία πωλούν ρούχα σε πιο προσιτές τιμές, έχουν αναδειχθεί στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αλυσίδα της Inditex. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός «πολέμου» ανταγωνισμού με τη βρετανική αλυσίδα Primark και την κινεζική εταιρεία fast fashion Shein.

Η εξέλιξη των Lefties

Το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος Lefties στη Βρετανία, με σχέδια για δύο ακόμη εντός της χρονιάς σε Έσσεξ και Νιούκαστλ, αποτελεί ουσιαστικά το επαναλανσάρισμα μιας παλαιότερης μπράντας της Inditex. Το brand Lefties, που προέρχεται από τη λέξη «leftovers» (απομεινάρια), είχε λανσαριστεί αρχικά το 1999 ως outlet για την πώληση απούλητων κομματιών από τα Zara.

Ωστόσο, περίπου μία δεκαετία πριν, τα Lefties άλλαξαν στρατηγική. Σταμάτησαν να διαθέτουν τα απομεινάρια των Zara και άρχισαν να προσφέρουν τη δική τους, αυτόνομη σειρά από ρούχα, παπούτσια και είδη σπιτιού. Πλέον, με τα Zara να έχουν στραφεί ελαφρώς προς μια πιο πολυτελή κατηγορία, τα Lefties έχουν αναλάβει τον ρόλο της πιο οικονομικής επιλογής εντός του ομίλου.

Ο ανταγωνισμός στην αγορά

Τα Lefties δεν ανταγωνίζονται μόνο την Primark και τη Shein, αλλά και άλλες γνωστές αλυσίδες όπως τα Marks & Spencer και η Uniqlo. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, πέρα από τα ρούχα, πωλούν επίσης εσώρουχα και ισοθερμικά είδη, διευρύνοντας έτσι το φάσμα των προϊόντων τους.

Σε σύγκριση με την Primark, τα ρούχα και τα καταστήματα των Lefties δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον σχεδιασμό. Επιπλέον, προσφέρουν υπηρεσία ηλεκτρονικής παράδοσης σε εθνικό επίπεδο, κάτι που ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους. Παρόλα αυτά, τα Lefties δεν ακολουθούν την τακτική των συχνών εκπτώσεων, όπως κάνουν η Shein ή άλλοι ανταγωνιστές στη Βρετανία, όπως η F&F της Tesco ή η Matalan.

Τεχνολογία και αυτοματοποίηση στα καταστήματα

Για να επιτύχουν τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, τα καταστήματα Lefties έχουν υιοθετήσει εκτεταμένα τη ρομποτική και την αυτοματοποίηση. Διαθέτουν ταμεία self-checkout, επιτρέποντας στους πελάτες να ολοκληρώνουν τις αγορές τους αυτόνομα.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι ο αυτόματος διαλογέας με κρεμάστρες, ο οποίος ταξινομεί και πακετάρει τα ρούχα ανάλογα με το μέγεθός τους. Στα δοκιμαστήρια, υπάρχει μια ειδική θυρίδα όπου οι πελάτες μπορούν να τοποθετούν τα ρούχα που δεν επιλέχθηκαν. Αυτά τα ρούχα ταξινομούνται αυτόματα εκ νέου. Το σύστημα διαλογής ενδυμάτων χωρίζει τα ρούχα σε κρεμάστρες ανά τμήμα, καθιστώντας τα έτοιμα είτε για μεταφορά στον χώρο πώλησης είτε για συσκευασία στην αποθήκη.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr