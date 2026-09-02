Πώς να κρατάτε τη γάτα σας αγκαλιά για να νιώθει ασφάλεια

Ενώ κάποιες γάτες απολαμβάνουν την αγκαλιά, άλλες προτιμούν να βρίσκονται κοντά μας χωρίς να τις σηκώνουμε. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε και στηρίζουμε μια γάτα παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν θα αισθανθεί άνετα ή αγχωμένη. Κάθε γάτα έχει τη δική της προσωπικότητα και τις δικές της προτιμήσεις όσον αφορά τη σωματική επαφή.

Είναι σημαντικό να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τη γλώσσα του σώματός τους και να σεβόμαστε τα όριά τους. Με ήρεμες κινήσεις και θετικές εμπειρίες, μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα και μια γάτα που δεν αγαπά ιδιαίτερα το κράτημα να αισθανθεί μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η σωστή προσέγγιση πριν την αγκαλιά

Πριν σηκώσετε μια γάτα, είναι καλό να της δώσετε την ευκαιρία να αποφασίσει αν θέλει να αλληλεπιδράσει μαζί σας. Μια ήρεμη προσέγγιση, χωρίς απότομες κινήσεις, επιτρέπει στη γάτα να αισθανθεί ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης.

Μια χαλαρή γάτα συνήθως έχει ήρεμη έκφραση, μαλακό βλέμμα και τα αυτιά της είναι στραμμένα προς τα εμπρός. Οι κόρες των ματιών της μπορεί να είναι σχετικά φυσιολογικές και το σώμα της παραμένει χαλαρό. Αν την κρατήσετε και οι μύες της παραμένουν χαλαροί, ενώ η ουρά της κινείται αργά και ήρεμα, είναι πιθανό να αισθάνεται άνετα στην αγκαλιά σας.

Το γουργούρισμα και άλλα σημάδια ευχαρίστησης

Το γουργούρισμα μπορεί να αποτελεί ένδειξη ευχαρίστησης, όμως δεν είναι από μόνο του απόδειξη ότι η γάτα απολαμβάνει την κατάσταση. Ορισμένες γάτες γουργουρίζουν και όταν φοβούνται ή αισθάνονται άβολα, ως έναν τρόπο να ηρεμήσουν τον εαυτό τους. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εξετάζουμε τη συνολική συμπεριφορά της γάτας και όχι ένα μόνο σημάδι.

Αναγνωρίζοντας τα σημάδια στρες

Όταν μια γάτα αισθάνεται στρες ή δεν επιθυμεί σωματική επαφή, μπορεί να το δείξει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να προσπαθήσει να απομακρυνθεί ή να κρυφτεί, να κουνιέται έντονα στην αγκαλιά μας ή να προσπαθεί να κατέβει. Αυτές οι αντιδράσεις είναι σημαντικά μηνύματα που δεν πρέπει να αγνοούμε.

Μερικές γάτες μπορεί να αντιδράσουν πιο έντονα, με φύσημα, γρύλισμα, γρατζούνισμα ή ακόμα και δάγκωμα. Άλλες μπορεί να «παγώσουν» και να μείνουν εντελώς ακίνητες, με άκαμπτο σώμα. Καλό είναι να θυμόμαστε πως η ακινησία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η γάτα είναι ήρεμη. Μπορεί να αποτελεί αντίδραση φόβου, κατά την οποία το ζώο σταματά να αντιδρά επειδή αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση.

Τι πρέπει να αποφύγετε οπωσδήποτε

Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να μην αρπάξετε ποτέ τη γάτα από τον σβέρκο. Παρότι οι μητέρες μεταφέρουν τα πολύ μικρά γατάκια τους με αυτόν τον τρόπο, για εμάς δεν αποτελεί κατάλληλο τρόπο χειρισμού μιας ενήλικης γάτας. Μπορεί να της προκαλέσει πόνο, φόβο και έντονο στρες, ενώ παράλληλα της στερεί την αίσθηση ελέγχου.

Με πληροφορίες από: topetmou.gr