Συμπεριφορές που διαβρώνουν τη σχέση: Πέρα από την απιστία

Ενώ η απιστία θεωρείται συχνά η απόλυτη προδοσία, προκαλώντας σπασμένη εμπιστοσύνη και οξύ πόνο, υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές που μπορούν να αποβούν εξίσου μοιραίες για μια σχέση. Αυτές οι πράξεις, αν και πιο «αθόρυβες», δημιουργούν πληγές που διαβρώνουν σιγά-σιγά την αγάπη, τον σεβασμό και τη σύνδεση μεταξύ των συντρόφων.

Τα τραύματα που προκαλούνται από αυτές τις συμπεριφορές δεν είναι πάντα άμεσα εμφανή, αλλά μπορούν να είναι εξίσου βαθιά, αν όχι βαθύτερα, από αυτά της απιστίας. Ας δούμε ποιες είναι ορισμένες από αυτές τις συμπεριφορές που μπορούν να πληγώσουν μια σχέση.

Απόκρυψη αληθειών και διαρροή μυστικών

Πέρα από ένα αθώο ψέμα, η απόκρυψη μιας σημαντικής αλήθειας μπορεί να αποβεί καταστροφική για τη σχέση. Αυτό μπορεί να αφορά ένα κρυφό χρέος, ένα σοβαρό οικογενειακό ζήτημα ή μια απόφαση ζωής που ελήφθη εν αγνοία του συντρόφου. Η συνειδητοποίηση ότι η πραγματικότητα που βίωνε κάποιος ήταν εν μέρει κατασκευασμένη, μπορεί να τον κάνει να νιώσει ότι χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του.

Επίσης, όταν κάποιος μοιράζεται τις πιο βαθιές του ανασφάλειες και τα μυστικά του με τον σύντροφό του, του παραδίδει την καρδιά του. Αν ανακαλύψει ότι αυτά τα προσωπικά στοιχεία μεταφέρθηκαν «χαλαρά» σε τρίτους, η προδοσία είναι τεράστια. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή να αγνοηθεί η ιδιωτικότητα και η εμπιστοσύνη που του δόθηκε.

Συναισθηματική απουσία και υποτίμηση ανησυχιών

Μερικές φορές, το πιο οδυνηρό δεν είναι μια πράξη, αλλά η απουσία της. Το να νιώθει κανείς μόνος ενώ βρίσκεται μαζί με τον σύντροφό του, το να μην τον ακούει ή να υποτιμά τις ανησυχίες του, δημιουργεί μια ανατριχιαστική μοναξιά. Αυτή η συναισθηματική απουσία μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά αποξένωση.

Η χρήση του παρελθόντος ως όπλο

Σε κάθε σχέση γίνονται λάθη, όμως όταν ο σύντροφος χρησιμοποιεί παλιά σφάλματα ως όπλα σε κάθε καβγά, το περιβάλλον γίνεται τοξικό. Αυτή η συμπεριφορά δεν αποτελεί λογοδοσία, αλλά τιμωρία που δηλητηριάζει κάθε ίχνος τρυφερότητας και αγάπης μεταξύ των δύο ανθρώπων.

Δημόσια γελοιοποίηση και συνεχής κριτική

Η δημόσια γελοιοποίηση, η συνεχής κριτική μεταμφιεσμένη σε «αστείο» ή η ειρωνεία για την εμφάνιση και τις ικανότητες του συντρόφου, χτυπούν τον πυρήνα της αυτοεκτίμησής του. Η ταπείνωση που προκαλείται από τέτοιες πράξεις μπορεί να κάνει κάποιον να νιώθει ανάξιος αγάπης και σεβασμού.

Μυστικά και έλλειψη διαφάνειας

Ακόμα κι αν δεν αφορούν απιστία, τα μυστικά χτίζουν τείχη ανάμεσα στους συντρόφους. Οι κρυφές συνήθειες ή οι αδήλωτες φιλοδοξίες σηματοδοτούν την κατάρρευση της οικειότητας. Εάν δεν υπάρχει διαφάνεια και ειλικρίνεια, η βάση της σχέσης παραμένει σαθρή, χωρίς γερά θεμέλια.

Αδυναμία για συγγνώμη και συναισθηματική εγκατάλειψη

Η ανικανότητα κάποιου να πει «έκανα λάθος» ή «συγγνώμη» είναι καταστροφική για τη σχέση. Ένας σύντροφος που θεωρεί τον εαυτό του αλάνθαστο και μεταθέτει πάντα τις ευθύνες στον άλλο, καθιστά την ουσιαστική σύνδεση αδύνατη, καθώς δεν υπάρχει χώρος για αναγνώριση λαθών και εξέλιξη.

Τέλος, το να μην είναι ο σύντροφος εκεί στις χαρές, αλλά κυρίως στις λύπες, αφήνει τον άλλο να πλοηγείται στη ζωή χωρίς «συγκυβερνήτη». Αυτή η συναισθηματική εγκατάλειψη πονάει συχνά περισσότερο από μια σωματική προδοσία, αφήνοντας ένα αίσθημα βαθιάς μοναξιάς και ανυπεράσπιστου.

Με πληροφορίες από: ladylike.gr