Η Κοπεγχάγη αναδείχθηκε η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος το 2026

Η Κοπεγχάγη αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος το 2026, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Economist Intelligence Unit (EIU). Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεχώρισε για έναν συνδυασμό κορυφαίων επιδόσεων σε βασικούς τομείς, διατηρώντας την κυριαρχία της στην παγκόσμια κατάταξη.

Η έρευνα του EIU, αδελφού οργανισμού του περιοδικού The Economist, αξιολόγησε συνολικά 173 μεγαλουπόλεις παγκοσμίως. Η μεθοδολογία της προσμετρά τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς εντάσεις επηρεάζουν δείκτες όπως η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές και ο πολιτισμός.

Η κυριαρχία της Κοπεγχάγης

Η κυριαρχία της Κοπεγχάγης για δεύτερη χρονιά αποδίδεται σε έναν «νικηφόρο συνδυασμό κορυφαίων επιδόσεων στη σταθερότητα και τις υποδομές, στο εξαιρετικό πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον, καθώς και στην υψηλή ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών», όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Economist Intelligence Unit.

Ειδικότερα, η πρωτεύουσα της Δανίας κατάφερε να θωρακιστεί απέναντι στις πιέσεις που προκαλούν οι διεθνείς εντάσεις, συγκεντρώνοντας την απόλυτη βαθμολογία στους τομείς της σταθερότητας, των υποδομών και της εκπαίδευσης.

Σημαντικές μεταβολές στην παγκόσμια κατάταξη

Στο επίκεντρο του αμερικανικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Νέα Υόρκη, η οποία αναρριχήθηκε τρεις θέσεις, καταλαμβάνοντας την 66η. Η άνοδος αυτή οφείλεται στη θεαματική βελτίωση των δεικτών σταθερότητας, ως απόρροια της κάμψης της εγκληματικότητας και της μείωσης του κινδύνου για τρομοκρατικά χτυπήματα.

Παράλληλα, η Χονολουλού παραμένει η κορυφαία αμερικανική πόλη της λίστας, αν και υποχώρησε δύο θέσεις, περιοριζόμενη στην 25η βαθμίδα. Στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης βρέθηκε η Μελβούρνη, σημειώνοντας άνοδο μιας θέσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το Σίδνεϊ, μία ακόμη αυστραλιανή μεγαλούπολη, αναβαθμίστηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση.

Επιπτώσεις διεθνών συγκρούσεων

Εν τω μεταξύ, οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν αποτυπώθηκαν ανάγλυφα στην κατάταξη των πόλεων του Κόλπου. Αυτές οι πόλεις κατέγραψαν απώλειες στους δείκτες σταθερότητας, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τη θέση τους.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, υποχωρώντας 14 θέσεις στην 123η βαθμίδα. Αντίστοιχα, η πόλη του Κουβέιτ διολίσθησε 12 θέσεις, τερματίζοντας στην 105η.

Περιφερειακές τάσεις και η άνοδος της Ασίας

Αν και η Δυτική Ευρώπη αναδείχθηκε κορυφαία περιφέρεια σε ποιότητα ζωής, ο μέσος όρος της (91,7) υποχώρησε ελαφρώς σε σύγκριση με το 2025. Αντίθετα, η βαθμολογία της Ασίας ενισχύθηκε κατά 0,3 μονάδες, αγγίζοντας το 73,9. Η άνοδος αυτή τροφοδοτήθηκε από τις βελτιωμένες επιδόσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Φουτζόου στα νοτιοανατολικά της Κίνας, η οποία αναρριχήθηκε επτά θέσεις, καταλαμβάνοντας την 93η. Εκπρόσωπος της Economist Intelligence Unit πρόσθεσε ότι «αναβαθμίσαμε τις βαθμολογίες της υγειονομικής περίθαλψης για το σύνολο των κινεζικών πόλεων, αποτυπώνοντας τις εθνικές βελτιώσεις στα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις επενδύσεις».

Συγκεκριμένα, υπογραμμίστηκε η εισαγωγή νέου συστήματος ασφάλισης μακροχρόνιας περίθαλψης στη χώρα, καθώς και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η λιγότερο βιώσιμη πόλη

Την ώρα που πόλεις σε διάφορα μέρη του κόσμου σημειώνουν βελτιώσεις ή υποχωρήσεις, η Δαμασκός παραμένει η λιγότερο βιώσιμη πόλη στην παγκόσμια κατάταξη.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr