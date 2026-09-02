Οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη: Ανάπτυξη, δικαιοσύνη και ευημερία

Ο Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, το οποίο βασίζεται στο τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα». Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, θα αναφερθεί στην καθιέρωση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης και της Πατριωτικής Εισφοράς. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ως κεντρικό στόχο τη δίκαιη ανάπτυξη και την ισότιμη κατανομή του πλούτου στην ελληνική κοινωνία.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και οι βασικοί στόχοι

Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, όπως θα παρουσιαστεί από τον Αλέξη Τσίπρα, εστιάζει σε ένα συνεκτικό πλαίσιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, το σχέδιο διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και την προτεινόμενη δίκαιη ανάπτυξη.

Ο κ. Τσίπρας θα τονίσει ότι η ΕΛ.ΑΣ, ως πρόγραμμα, περιλαμβάνει πλήρως κοστολογημένα μέτρα, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος τετραετίας. Αυτά τα μέτρα προβλέπουν μόνιμα νέα έσοδα ύψους 1,92 δισεκατομμυρίων ευρώ, με την καθαρή δαπάνη να διαμορφώνεται στα 5,47 δισεκατομμύρια ευρώ και τον διαθέσιμο χώρο στα 5,60 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πόροι αυτοί είναι εξασφαλισμένοι, χωρίς να υπολογίζεται ακόμη η Πατριωτική Εισφορά, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Δημοσιονομική αξιοπιστία και προστασία των αδύναμων

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι «Καμία μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο». Αυτή η αρχή αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος της ΕΛ.ΑΣ, το οποίο στοχεύει στη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

Παράλληλα με τη δημοσιονομική σταθερότητα, το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ αποσκοπεί στην εξασφάλιση σταθερής προστασίας για τους πιο αδύναμους πολίτες. Όπως έχουν αναφέρει συνεργάτες του οικονομικού επιτελείου, «δεν είναι ότι υποσχόμαστε περισσότερα, είναι ότι ξέρουμε τι υποσχόμαστε και από πού πληρώνεται. Άρα θα ακούσετε μόνιμα μέτρα μόνο εκεί όπου υπάρχουν μόνιμα έσοδα».

Φορολογική δικαιοσύνη και η Πατριωτική Εισφορά

Η φορολογική δικαιοσύνη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του κ. Τσίπρα. Για τον λόγο αυτό, θα προωθηθεί ο εξορθολογισμός των φορολογικών βαρών, με στόχο μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες να αντιλαμβάνονται ως δικαιότερη την κατανομή τους. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζεται και η Πατριωτική Εισφορά, η οποία αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού σχεδιασμού.

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να διευκρινίσει ότι η Πατριωτική Εισφορά, από την οποία προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά ο ετήσιος δημοσιονομικός χώρος, δεν θα υπολογίζεται στον διαθέσιμο χώρο που θα κατανέμει τις παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις. Το σχέδιο, ακόμη και χωρίς τη συνυπολόγιση της υποχρεωτικής Πατριωτικής Εισφοράς και των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, κλείνει με αποθεματικό.

Κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και εναλλακτική πρόταση

Στις εξαγγελίες του, ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί και στη χαμένη ευκαιρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς όφελος της χώρας. Σε απάντηση αυτής της κατάστασης, η ΕΛ.ΑΣ προτείνει την αντικατάσταση του εν λόγω Ταμείου με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης.

Η δέσμευση του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία υπόσχεση χωρίς κοστολόγηση και καμία δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης των πόρων και της διαφάνειας στον οικονομικό σχεδιασμό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis