Νιώθεις ενοχές όταν δεν κάνεις τίποτα; Ήρθε η ώρα να τις ξεπεράσεις

Σε μια κοινωνία που εξυμνεί τη διαρκή παραγωγικότητα και την επιτυχία, είναι σύνηθες να νιώθει κανείς ενοχές όταν επιλέγει να ξεκουραστεί. Πολλοί άνθρωποι έχουν συνδέσει την αξία τους με το πόσα καταφέρνουν μέσα στη μέρα, με αποτέλεσμα η ξεκούραση να μοιάζει με χάσιμο χρόνου. Ωστόσο, η ξεκούραση δεν αποτελεί πολυτέλεια ή ένδειξη τεμπελιάς, αλλά είναι απαραίτητη για τη σωματική και ψυχική ευεξία.

Η σημασία της ξεκούρασης και η παρεξήγησή της

Η ξεκούραση είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη του burnout και για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Αντί να θεωρείται χάσιμο χρόνου, η ξεκούραση βοηθά στην ανάκτηση δυνάμεων και στην επιστροφή στις υποχρεώσεις με περισσότερη ενέργεια και συγκέντρωση.

Όπως εξηγεί ψυχοθεραπεύτρια, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον εαυτό μας να αποδώσει όταν έχει εξαντληθεί, όπως δεν περιμένουμε από ένα κινητό να λειτουργήσει με άδεια μπαταρία. Η υιοθέτηση μιας πιο υγιούς σχέσης με την παραγωγικότητα και την αυτοφροντίδα είναι καθοριστική για όσους δυσκολεύονται να χαλαρώσουν χωρίς ενοχές.

Η παραγωγικότητα σε νέα διάσταση

Η παραγωγικότητα δεν μετριέται αποκλειστικά με τη δουλειά ή τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες που μας γεμίζουν και μας προσφέρουν ευχαρίστηση, όπως η άσκηση, ο χρόνος που περνάμε με αγαπημένα πρόσωπα ή ένα δημιουργικό χόμπι.

Μια θεραπεύτρια επισημαίνει την ανάγκη να δώσουμε χώρο όχι μόνο στο διαρκές «κάνω», αλλά και στο απλό «υπάρχω». Αυτή η προσέγγιση μπορεί να ενισχύσει όχι μόνο την ψυχική μας υγεία, αλλά και την συνολική μας απόδοση σε όλους τους τομείς της ζωής.

Η σύνδεση της αξίας με την παραγωγικότητα

Σε μια κοινωνία που μας έχει εκπαιδεύσει να συνδέουμε την αξία μας με το πόσα παράγουμε και τι πετυχαίνουμε, είναι αναμενόμενο να νιώθουμε ενοχές όταν δεν κάνουμε τίποτα. Πολλοί άνθρωποι φτάνουν να συνδέουν την αυτοεκτίμησή τους με την επαγγελματική τους απόδοση, κάτι που μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την ψυχολογία τους.

Η ενοχή που νιώθουμε γύρω από την αδράνεια συχνά πηγάζει από την πεποίθηση ότι πρέπει να «κερδίσουμε» την αξία μας μέσω της παραγωγικότητας. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η αξία του ατόμου δεν είναι υπό όρους και δεν εξαρτάται από την συνεχή προσφορά ή επίτευξη στόχων.

Πώς να διαχειριστείτε τις ενοχές

Όταν νιώθουμε ενοχές για την αδράνεια, συχνά εισερχόμαστε σε έναν κύκλο αρνητικής αυτοκριτικής, ο οποίος τελικά επιδεινώνει την ψυχολογική μας κατάσταση. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση είναι η αναγνώριση: να παραδεχτούμε ότι νιώθουμε ενοχή, χωρίς να την κρίνουμε.

Από εκεί και πέρα, μπορεί να είναι βοηθητική η στήριξη από έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης ή απλώς το να δώσουμε στον εαυτό μας τον χώρο να σταματήσει και να ξεκουραστεί. Για να κατανοήσουμε αν η ενοχή είναι χρήσιμη ή όχι, μπορούμε να αναρωτηθούμε αν προέρχεται από τις δικές μας αξίες ή από εξωτερικές πιέσεις και πρότυπα παραγωγικότητας. Η ξεκούραση, ακόμη κι αν δεν «φαίνεται» παραγωγική, είναι συχνά απαραίτητη για να επιστρέψουμε πιο λειτουργικοί στις υποχρεώσεις μας.

Με πληροφορίες από: ladylike.gr