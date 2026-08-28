Δίδυμες 100 ετών από το Οχάιο μοιράζονται τις συνήθειες που τις κράτησαν μαζί

Οι πανομοιότυπες δίδυμες αδελφές Mary Alice Haley και Mary Jean Holtzhauer, από το Tipp City του Οχάιο, γιόρτασαν πρόσφατα τα 100α γενέθλιά τους, την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι δύο γυναίκες, οι οποίες μοιράστηκαν με το TODAY.com τις συμβουλές τους για μια καλύτερη ζωή, διατηρούν μια ιδιαίτερη σχέση και πιστεύουν ότι ο στενός τους δεσμός έχει συμβάλει στη μακροζωία τους.

Μια ζωή ντυμένες ίδια

Οι δίδυμες αδελφές ντύνονται με παρόμοια ρούχα από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους. Ακόμη και σήμερα, συνεχίζουν να επιλέγουν ίδια ρούχα κάθε μέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόμη και χωρίς συνεννόηση, συχνά καταλήγουν να φορούν παρόμοιες εμφανίσεις.

Η παράδοση αυτή ξεκίνησε από τη μητέρα τους, η οποία έραβε τα ρούχα και για τις δύο, φροντίζοντας να τις ντύνει με τον ίδιο τρόπο. Έναν αιώνα αργότερα, αυτή η συνήθεια παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Ο ιδιαίτερος δεσμός των αδελφών

Οι Mary Alice και Mary Jean αισθάνονται ότι έχουν μια ξεχωριστή σύνδεση μεταξύ τους. Έχουν υπάρξει στιγμές που η μία μπορούσε να αντιληφθεί ότι η άλλη δεν ήταν καλά, ακόμη και όταν βρίσκονταν σε διαφορετικές πολιτείες. Αυτή η βαθιά σχέση, όπως δηλώνουν στο TODAY.com, πιστεύουν ότι έχει παίξει ρόλο στη μακροζωία τους.

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, οι δύο αδελφές υπήρξαν σταθερό σημείο στήριξης η μία για την άλλη, μοιραζόμενες τόσο τις χαρές όσο και τις δυσκολίες. Γεννημένες το 1926, έχουν βιώσει έναν ολόκληρο αιώνα γεμάτο σημαντικές στιγμές, όπως γάμους, χηρεία, την απόκτηση παιδιών, εγγονών και δισέγγονων.

Μέχρι πρόσφατα, ζούσαν η καθεμία στο δικό της σπίτι και οδηγούσαν μέχρι τη δεκαετία των 90. Σήμερα, διαμένουν σε ξεχωριστά, αλλά κοντινά διαμερίσματα σε μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης. Η Haley χρησιμοποιεί πλέον αναπηρικό αμαξίδιο, μετά από ένα κάταγμα στο μηριαίο οστό πριν από λίγους μήνες. Έτσι, η Holtzhauer ξεκινά κάθε μέρα ελέγχοντας πρώτα την κατάσταση της αδελφής της, ενώ στη συνέχεια οργανώνουν μαζί το πρόγραμμά τους, τρώγοντας πρωινό μαζί.

Δραστηριότητα και προσφορά

Οι δίδυμες αδελφές αγαπούν να παραμένουν δραστήριες στην καθημερινότητά τους. Συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες, όπως μπίνγκο, κινηματογραφικές προβολές, χειροτεχνίες και παιχνίδια με τράπουλα, διατηρώντας το πνεύμα τους ζωντανό.

Μεγαλώνοντας την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανέπτυξαν έντονο αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς. Η Holtzhauer αναφέρει: «Φρόντισα πολλούς ανθρώπους. Χρειάζονταν βοήθεια και ήμουν πολύ χαρούμενη που μπορούσα να τους βοηθήσω». Η Haley θυμάται, μεταξύ άλλων, την περίοδο που η μητέρα του συζύγου της έμεινε μαζί τους, καθώς είχε αναπηρία και χρειαζόταν συχνή ιατρική φροντίδα. «Είπα: “Έτσι βοηθάς έναν άλλον άνθρωπο” και με έκανε να αισθάνομαι καλά», δηλώνει.

Χιούμορ και παιχνίδι

Το παιχνίδι και το χιούμορ δεν έλειψαν ποτέ από τη ζωή των δύο αδελφών. Εκτός από τα παιχνίδια με τράπουλα που αγαπούν, τους αρέσουν και οι φάρσες. Η Holtzhauer θυμάται γελώντας: «Στα ραντεβού, η Alice κι εγώ αλλάζαμε αγόρια. Δεν καταλάβαιναν τίποτα».

Ακόμη και στο σχολείο, συνήθιζαν να αλλάζουν τις θέσεις τους στην τάξη, απλώς για να δουν αν κάποιος θα το αντιληφθεί. Αυτή η παιχνιδιάρικη διάθεση φαίνεται να είναι ένα ακόμη στοιχείο που έχει συμβάλει στην ευτυχία και τη μακροζωία τους.

Με πληροφορίες από: marieclaire.gr