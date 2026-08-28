Πέντε είδη κρέατος που οι επαγγελματίες κρεοπώλες αποφεύγουν να αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ

Ενώ το σούπερ μάρκετ αποτελεί μια εύκολη λύση για τις καθημερινές αγορές, οι επαγγελματίες του κλάδου του κρέατος επισημαίνουν ότι για ορισμένα είδη κρέατος, ένα εξειδικευμένο κρεοπωλείο είναι προτιμότερο. Η διαφορά αυτή δεν αφορά μόνο την τιμή, αλλά κυρίως την προέλευση του κρέατος, τον τρόπο επεξεργασίας και συντήρησής του, καθώς και την εμπειρία του ίδιου του επαγγελματία που αναλαμβάνει την κοπή και την προετοιμασία.

Γιατί να επιλέξετε ένα εξειδικευμένο κρεοπωλείο

Οι κρεοπώλες εξηγούν ότι τα μικρότερα, εξειδικευμένα καταστήματα έχουν συχνά τη δυνατότητα να γνωρίζουν καλύτερα την προέλευση των προϊόντων που διαθέτουν. Αυτό τους επιτρέπει να προσφέρουν πιο εξειδικευμένες κοπές και να διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα, εξασφαλίζοντας υψηλότερη ποιότητα για τον καταναλωτή.

Υπάρχουν, μάλιστα, πέντε κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες οι ειδικοί θεωρούν ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αγορά τους.

Ο κιμάς: Προσοχή στη διαδικασία παραγωγής

Ο κιμάς συγκαταλέγεται στα προϊόντα που αγοράζονται συχνότερα από τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία παραγωγής του μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο τη γεύση όσο και την ποιότητά του. Σε πολλές περιπτώσεις, ο κιμάς που βρίσκεται στα ράφια των καταστημάτων έχει παραχθεί και αλεστεί σε μεγάλες μονάδες επεξεργασίας κρέατος, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αποτελείται από διάφορα κομμάτια προϊόντων.

Αντίθετα, σε ένα εξειδικευμένο κρεοπωλείο, ο επαγγελματίας έχει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο κρέας που χρησιμοποιεί για την παραγωγή του κιμά. Έχει τη δυνατότητα να επιλέξει συγκεκριμένα κομμάτια, να καθορίσει την περιεκτικότητα σε λίπος και να αλέσει το κρέας ακριβώς την ώρα της αγοράς, προσφέροντας ένα πιο φρέσκο και ποιοτικό προϊόν.

Θαλασσινά: Η έννοια του «φρέσκου»

Παρόλο που τα θαλασσινά δεν θεωρούνται κρέας με την αυστηρή έννοια του όρου, οι ειδικοί τα εντάσσουν στις κατηγορίες προϊόντων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής όταν αγοράζονται από σούπερ μάρκετ. Η ένδειξη «φρέσκο» σε ένα ψάρι δεν εγγυάται απαραίτητα ότι αλιεύθηκε πρόσφατα. Η απόσταση που έχει διανύσει μέχρι να φτάσει στο κατάστημα, ο τρόπος μεταφοράς και οι συνθήκες συντήρησης είναι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητά του.

Σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα, ένα σωστά κατεψυγμένο προϊόν μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελέσει καλύτερη επιλογή. Πολλά θαλασσινά καταψύχονται πολύ σύντομα μετά την αλίευσή τους, με σκοπό τη διατήρηση των χαρακτηριστικών τους, προσφέροντας έτσι μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση.

Με πληροφορίες από: dnews.gr